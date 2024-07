Los impactantes testimonios de las víctimas latinoamericanas de la masacre de Hamas en Israel

Avance del documental “7 de octubre: las voces de la memoria”

El documental, “7 de octubre: las voces de la memoria”, tiene hasta ahora 25 minutos pero pronto será una película mucho más larga. La idea, explicó a Infobae el documentalista chileno Rodrigo Gonzáles, es explicar a los millones de latinos lo que está sucediendo en Israel.

“Nosotros consumimos en español, y no hay material sobre lo que sucedió en nuestro idioma, así que decidí comenzar a reunirlo, tengo más de 250 testimonios y hay muchísimos más, porque la comunidad latina en los kibbutzim atacados es enorme”, cuenta Gonzáles. “Yo quiero llegar con una voz humana y tocar los corazones, generar empatía”, asegura.

Rodrigo Gonzáles (Veo Israel)

Los testimonios del documental son impactantes. “Hay cosas que no te imaginas. Hay cosas que la gente no se imagina que hicieron. Violaron a las niñas, las violaron”, cuenta Cecilia Gallardo, sobreviviente del 7 de octubre. “Yo vivo en Nahal Oz a 700 metros de la Franja de Gaza y a mi kibbutz entraron 150 terroristas. Cuando llego a lo de mi hijo empieza otro bombardeo. Me tiró fuerte. Me caí. Me rompí los dientes, me quebré los dedos y las costillas. Pero no sentí nada. Corrí al búnker”, relata en el documental la mujer, que estuvo escondida 22 horas.

Cecilia Gallardo, sobreviviente del 7 de octubre

Lalo Berdivchevsky, abuelo de Itay que fue asesinado junto a su mujer Hadar, en el Kibutz Kfar Aza, cuenta cómo sus bisnietos, mellizos de 10 meses, quedaron huérfanos el 7 de octubre: “14 horas sin comida estuvieron, con los padres asesinados al lado. Bebés de 10 meses. Primero asesinaron a la madre, luego al padre. Ahora son huérfanos de padre y madre”.

Berdivchevsky cuenta con detalle la brutalidad de Hamas: “Primero la asesinaron a ella, que había salido de la pieza a prepararles la mamadera. Abrió la puerta y, por la ventana le dispararon y la mataron. Entraron en la casa y trataron de abrir el mamad (refugio israelí) y empezaron a disparar por la puerta y ahí lo asesinaron a él”.

Lalo Berdivchevsky perdió a su nieto en la masacre

Los terroristas sabían exactamente dónde atacar. “Ellos tenían ubicados a los encargados de seguridad de cada kibutz. Tenían planos de las cámaras de seguridad”, revela Danny Garcovich, sobreviviente del kibbutz Kissufim y jefe de la compañía de bomberos.

“En el caso de mi hija y su esposo, toda la casa cayó ardiendo sobre ellos. Nosotros pudimos recuperar de ahí solamente cenizas de dos cuerpos abrazados”, revela Garcovich

El 7 de octubre, además de atacar las comunidades fronterizas, cientos de terroristas de Hamas subieron a jeeps y se dirigieron al Festival Nova, un festival internacional de paz y tolerancia. Allí asesinaron a todos los que se interpusieron en su camino. Victoria Heller estaba ahí. “Había cuerpos por todas partes”, detalla aún incrédula de haber sobrevivido a tanta barbarie.

“Sentí miedo de muerte. Sabés que estás por morir. Que podés morir en cualquier momento. Es mucho peor que el miedo. Es una sensación de asfixia, de pánico, de nerviosismo”. “Lo que pasó ahí no fue una guerra. Eso fue sadismo, mutilaron personas. La cantidad de chicas violadas, asesinadas, mutiladas. Han cortado senos. Es muy difícil salir de casa después de eso”, dice en el documental Victoria.

Victoria Heller, sobreviviente del festval Nova

Juan Barriga, médico cirujano que atendió a las víctimas del 7 de octubre, describe sin pausas las atrocidades que vio: “Había una señora que estaba en el kibutz con su hijo de un año y vio cómo mataban a su marido. Y después de que lo mataron, le dispararon al hijo en la cabeza. Esa bala atravesó la cabeza del pequeño y se alojó en el brazo de la mujer… A la señora ya no le funciona su brazo. Murió su esposo y murió su hijo de un año”.

Juan Barriga, médico cirujano que atendió a las víctimas del 7 de octubre

Isaac Assa es el fundador y presidente de ILAN (Israel American Latin Network), que también participa del documental, es claro: “No fue solamente que gente llegó y mató, sino que llegaron a cometer actos de barbarie como degollar gente, matar a hijos frente a los padres y a padres frente a sus hijos, meter a un niño a un horno…cosas que no te imaginas. La misma gente que cruzaba todos los días a trabajar en esos kibutz, son la misma gente que entró. Ellos mismos entraron a hacer toda esa masacre”.

“Después del 7 de octubre te digo, a ellos no les interesa, no quieren un país, quieren el mío”, asegura la sobreviviente Cecilia Gallardo.

Así, uno a uno se suceden los testimonios en español de lo que sucedió aquel fatídico día.

“Siento que mi misión es esta, es contar lo que pasó y sigue pasando en Israel”, asegura Gonzáles.