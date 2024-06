Ucrania y Rusia intercambiaron 180 prisioneros de guerra con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos

Un soldado ucraniano reacciona tras volver del cautiverio en un intercambio de prisioneros de guerra, en la región de Sumy, Ucrania, el 31 de mayo de 2024. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Ucrania y Rusia intercambiaron este martes un total de 180 prisioneros de guerra, 90 de cada lado, con ayuda de Emiratos Árabes Unidos, informaron hoy tanto la Presidencia ucraniana como el Ministerio ruso de Defensa.

“Hogar no es sólo una palabra. El hogar es Ucrania. Hoy, otros 90 de los nuestros han regresado a casa del cautiverio ruso”, escribió el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, en su canal de Telegram.

En el caso de Ucrania, regresaron a su casa soldados de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército y guardias fronterizos, así como defensores de la ciudad de Mariúpol y de la central nuclear de Chernóbil.

También soldados que lucharon en los frentes de Kherson (sur), Kharkiv (noreste), Zaporizhzhia (sureste) y Donetsk y Lugansk (este).

“Recordamos a toda nuestra gente en cautiverio ruso. Seguimos trabajando por la liberación de todos y cada uno de ellos. Buscamos la verdad sobre todos los que puedan estar retenidos por el enemigo”, indicó Zelensky.

El Ministerio de Defensa de Rusia explicó a su vez en su canal de Telegram que el intercambio fue el resultado de un proceso de negociación en el que Emiratos Árabes Unidos proporcionó mediación humanitaria.

“Los militares liberados serán trasladados en aviones de transporte militar de las Fuerzas Aéreas rusas a Moscú para su tratamiento y rehabilitación en instituciones médicas del Ministerio de Defensa ruso. Todos los liberados están recibiendo la asistencia médica y psicológica necesaria”, indicó.

FOTO DE ARCHIVO: Un voluntario que aspira a unirse a la 3ª Brigada de Asalto Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania asiste a un entrenamiento básico, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en un lugar no revelado de la región de Kiev, Ucrania 9 de enero de 2024. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/

Corte Penal Internacional ordena arrestos

Por otra parte, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este martes órdenes de arresto contra el ex ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, por crímenes de guerra y lesa humanidad entre octubre de 2022 y marzo de 2023 durante la invasión de Ucrania.

El tribunal dijo en un comunicado que las órdenes se emitieron porque los jueces consideraron que había motivos razonables para creer que los hombres son responsables de “ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica de Ucrania” desde el 10 de octubre de 2022 hasta al menos 9 de marzo de 2023.

“Durante este período, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo una gran cantidad de ataques contra numerosas plantas y subestaciones de energía eléctrica en múltiples lugares de Ucrania”, añadió el tribunal.

No hay probabilidad inmediata de que ninguno de los sospechosos sea detenido. Rusia no es miembro del tribunal global, no reconoce su jurisdicción y se niega a entregar sospechosos.

El año pasado, el tribunal también emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, acusándolo de responsabilidad personal por los secuestros de niños de Ucrania.

Putin reemplazó a Shoigu como ministro de Defensa en una reestructuración del gabinete en mayo cuando comenzaba su quinto mandato como presidente. Nombró a Shoigu secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo el Kremlin.

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI aprobó las órdenes de detención, donde se responsabiliza a ambos altos cargos del Gobierno de Rusia de crímenes de guerra por “dirigir ataques a objetivos civiles y por causar daños colaterales excesivos a civiles y objetos civiles”, así como de un crimen de lesa humanidad por “actos inhumanos” definidos en Estatuto de Roma.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó a la Sala la aprobación de estas órdenes de arresto, en las que acusa a Shoigú y Guerásimov de ser presuntos “responsables a nivel penal” de haber cometido esos actos criminales, ordenar su comisión y/o no ejercer el control adecuado sobre las fuerzas bajo su mando para evitar la comisión de esos crímenes.

“Existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023″, señalaron los tres jueces que componen la Sala de Cuestiones Preliminares.

(Con información de EFE)