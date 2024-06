Tras más de dos años de la guerra en Ucrania, al menos 20 países de la OTAN aumentaron su gasto en defensa

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg (Foto AP/Virginia Mayo, Archivo)

Más de 20 países miembros de la OTAN, un récord, están alcanzando el objetivo de gasto en defensa de la alianza militar occidental este año, informó el lunes el secretario general Jens Stoltenberg, en un momento en que la guerra de Rusia en Ucrania eleva la amenaza de un conflicto más amplio en Europa.

La cifra estimada es un aumento de casi cuatro veces desde 2021 entre los 32 miembros de la OTAN que cumplen con las directrices de gasto en defensa de la alianza. Sólo seis países cumplían el objetivo ese año, antes de la invasión de Rusia a Ucrania.

“Los europeos están haciendo más por su seguridad colectiva que hace apenas unos años”, dijo Stoltenberg en un discurso en el grupo de investigación del Centro Wilson antes de reunirse con el presidente Joe Biden más tarde el lunes en la Casa Blanca.

Los miembros de la OTAN acordaron el año pasado destinar al menos el 2% de su Producto Interno Bruto (PIB) en defensa. El aumento refleja las preocupaciones sobre la guerra en Ucrania.

Donald Trump (Seth Wenig/REUTERS)

Algunos países también están preocupados por la posible reelección del ex presidente Donald Trump, quien ha expresado que muchos aliados de la OTAN se aprovechan del gasto militar estadounidense y durante la campaña electoral dijo que él no defendería a los miembros de la alianza que no cumplan sus objetivos de gasto en defensa.

La visita de Stoltenberg está sentando las bases para lo que se espera sea una cumbre fundamental de líderes de la OTAN en Washington el próximo mes. La alianza de defensa mutua ha crecido en fuerza y tamaño desde la invasión rusa a Ucrania hace dos años, con la adhesión de Suecia y Finlandia.

El gasto en defensa de muchos países europeos cayó luego que el colapso de la Unión Soviética en 1991 pareció neutralizar lo que entonces era la principal amenaza a la seguridad de Occidente.

Pero después que Rusia se apoderó de la península ucraniana de Crimea en 2014, los miembros de la OTAN acordaron por unanimidad gastar al menos el 2% de su PIB en defensa en el plazo de una década. La invasión a gran escala que el presidente Vladímir Putin lanzó en 2022 impulsó a los países europeos en la primera línea de guerra a destinar más recursos para alcanzar ese objetivo.

Una conferencia celebrada el fin de semana en Suiza fue anunciada como un primer paso hacia la paz en Ucrania y terminó con promesas de trabajar para lograr una resolución, pero tuvo pocos resultados concretos. Asistieron en gran medida naciones occidentales y Rusia no fue invitada. China no participó y luego India, Arabia Saudí, Sudáfrica y México no firmaron el documento final.

(Con información de AP)