La hallaron muerta en una habitación de hotel cerrada con llave: el enigma de Jennifer Fairgate

Pruebas forenses mostraron que alguien pudo haber manipulado la escena del crimen

El 31 de mayo de 1995, una mujer joven se registró en el lujoso Plaza Hotel de Oslo. Aquel miércoles por la noche, Jennifer Fairgate se presentó en la recepción del que era, en ese entonces, el hotel más prestigioso de la capital noruega. Usando un nombre falso, completó el registro con una dirección y una fecha de nacimiento igualmente ficticias. Nada parecía fuera de lo común hasta que, tres días más tarde, un disparo resonó en el interior de la habitación 2805.

Alarmado por el sonido, un empleado del hotel entró en la habitación y encontró el cuerpo de Jennifer tendido en la cama, con un orificio de bala en la cabeza y un arma en la mano. La escena inicialmente sugería un suicidio, pero las primeras inspecciones revelaron una serie de detalles inquietantes. Jennifer no llevaba consigo ninguna identificación: no había pasaporte, licencia de conducir, llaves, ni objetos personales que normalmente se esperarían encontrar en una habitación de hotel. No había signos de lucha, y la puerta estaba cerrada desde el interior, aumentando el misterio alrededor de su muerte.

Identidad falsa y falta de pertenencias

Las peculiaridades no terminaron ahí. Jennifer Fairgate, o como realmente se llamara, no dejó rastro alguno de su verdadera identidad. Las huellas digitales encontradas en la habitación fueron enviadas a la Interpol, sin resultados. No solo usó un nombre falso, sino que también carecía de objetos cotidianos: no había cepillo de dientes, maquillaje, peines, ni ropa interior.

Jennifer Fairgate se registró en el Plaza Hotel de Oslo el 31 de mayo de 1995, usando un nombre falso

Las prendas que se encontraron en la habitación eran exclusivamente superiores: suéteres, chaquetas, abrigos, todos con las etiquetas removidas. Este comportamiento inusual, junto con la falta de pertenencias personales, hizo que los investigadores comenzaran a sospechar que la muerte de Jennifer Fairgate era mucho más compleja de lo que parecía a simple vista.

¿Quién era realmente esta mujer? ¿Qué la llevó al Plaza Hotel de Oslo aquella noche? Y, lo más importante, ¿quién o qué causó su muerte?

Teorías sobre su identidad y muerte

Mientras la investigación sobre la misteriosa muerte se profundizaba, surgieron varias teorías sobre su identidad y las circunstancias de su fallecimiento. Una de las más inquietantes era la posibilidad de que Jennifer fuera una espía. Oal Kaldager, exjefe de Inteligencia de Noruega, comentó que podría ser plausible que trabajara para una agencia secreta. “Es habitual que, en estos casos, las agencias notifiquen a las familias y les ofrezcan compensaciones a cambio de silencio absoluto”, explicó Kaldager. Sin embargo, no se encontraron pruebas concluyentes que respaldaran esta teoría.

Otra hipótesis sugería que podría haber estado sufriendo problemas psiquiátricos, lo que la llevó a asumir una identidad falsa y ocultar su paradero. Sin embargo, esta teoría se debilitó cuando los análisis revelaron que no había residuos de pólvora en sus manos, haciendo improbable el suicidio. La idea de un asesinato planeado comenzó a tomar fuerza.

Investigación policial

Desde el inicio, la policía de Oslo se encontró con un rompecabezas complejo y sin precedentes. La escena del crimen presentaba numerosas inconsistencias. La ausencia de identificación y pertenencias personales en la habitación 2805, junto con las etiquetas removidas de todas las prendas, complicaron aún más la identificación de Jennifer. Además, las únicas huellas dactilares en la habitación eran las suyas, lo que sugería que nadie más había estado allí o que, de haberlo estado, fue extremadamente cuidadoso.

A pesar de estas dificultades, las autoridades no se rindieron fácilmente. Enviaron las huellas digitales a la Interpol, pero no obtuvieron coincidencias. Las pistas eran escasas, y cada avance parecía conducir a un callejón sin salida. Tras meses de investigación infructuosa, el caso fue cerrado oficialmente en 1996, pero dejó una sensación de inquietud y muchas preguntas sin respuesta.

No se encontraron pruebas concluyentes que respaldaran la teoría de que Jennifer fuera una espía

Investigación de Lars Wegner

A pesar del cierre oficial del caso, el periodista noruego Lars Wegner del periódico VG se obsesionó con desentrañar el misterio de Jennifer Fairgate. Wegner reabrió la investigación de manera independiente, siguiendo cada pista con una tenacidad implacable. Entrevistó a antiguos empleados del hotel, revisó archivos policiales y buscó nuevas evidencias que pudieran arrojar luz sobre la verdadera identidad de la mujer.

Uno de los hallazgos más importantes de Wegner fue un testimonio de un empleado del hotel que afirmaba haber escuchado a Jennifer hablar alemán con un marcado acento de Alemania Oriental. Este detalle, aunque pequeño, sugirió que Jennifer pudo haber vivido en Alemania del Este, lo que coincidía con la conclusión del perfil de ADN de que era de ascendencia europea.

A petición de Wegner, las autoridades exhumaron el cuerpo de Jennifer en un esfuerzo por obtener un perfil de ADN más completo y detallado. Los resultados confirmaron que era de ascendencia europea y probablemente tenía alrededor de 30 años al momento de su muerte, contradiciendo la edad de 21 años que había declarado en el registro del hotel. Sin embargo, el ADN no coincidía con ningún perfil conocido en las bases de datos internacionales, manteniendo su identidad en la sombra.

La autopsia reveló otros detalles desconcertantes. Aunque la escena del crimen indicaba un suicidio, las pruebas forenses plantearon dudas. El arma, una pistola Browning de 9 milímetros, tenía un retroceso que debería haber dejado marcas en sus dedos, pero no se encontraron tales marcas. Además, la almohada salpicada de sangre y con marcas de hollín indicaba que había sido movida después del primer disparo. Estos detalles sugerían la posibilidad de que alguien más hubiera estado presente y manipulado la escena para que pareciera un suicidio.

A pesar de los esfuerzos incansables de Lars Wegner, la identidad de Jennifer Fairgate y las circunstancias de su muerte siguen siendo un enigma. Cada nueva pieza de información parece solo agregar más preguntas en lugar de respuestas.

Con estos misterios sin resolver, el caso de Jennifer Fairgate sigue fascinando y desconcertando tanto a investigadores como a espectadores. La serie “Misterios sin resolver”, original de Netflix ha logrado revivir este caso, manteniendo viva la esperanza de que algún día, la verdad salga a la luz.

¿Quién era Jennifer Fairgate? un misterio sin resolver

Inconsistencias y pruebas

La investigación del periodista Lars Wegner reveló detalles inquietantes que cuestionaban la versión oficial de los hechos. Aunque Jennifer fue encontrada con un arma en la mano, las pruebas de residuos de pólvora en sus manos resultaron negativas, sugiriendo que no había disparado el arma ella misma. Además, la posición de su mano y la trayectoria de la bala indicaban una escena manipulada. El primer disparo había atravesado la almohada, el colchón y el armazón de la cama, mientras que el segundo, el letal, entró por su frente y salió por la nuca.

El estado de la habitación también era desconcertante. Aunque había señales de que Jennifer había pedido comida la noche anterior, no había restos de esa cena. Los empleados del hotel recordaban haber visto una maleta y una falda que posteriormente desaparecieron. La única prenda con etiqueta que encontraron los investigadores fue un blazer gris de la marca alemana René Lezar, colgado en el armario. Todo esto sugería que alguien pudo haber eliminado las pruebas antes de que el cuerpo de Jennifer fuera descubierto.

La investigación de Lars Wegner indicó que Jennifer hablaba alemán con acento de Alemania Oriental

Continuación del misterio

A pesar de los esfuerzos incansables de Lars Wegner y de las teorías propuestas, la muerte de Jennifer Fairgate sigue siendo un misterio sin resolver. La falta de residuos de pólvora, la desaparición de pertenencias y las inconsistencias en la escena del crimen desafían cualquier explicación lógica. El caso fue cerrado oficialmente en 1996, pero sigue siendo objeto de fascinación y especulación.

Lars Wegner, decidido a no dejar que el caso caiga en el olvido, sigue investigando y buscando nuevas pistas. “La investigación original del caso, que concluyó que Jennifer Fairgate probablemente se quitó la vida, sigue siendo válida, pero debemos estar abiertos a la posibilidad de que surja nueva información”, comentó Wegner en una entrevista.

Pruebas forenses mostraron que alguien pudo haber manipulado la escena del crimen

Mientras tanto, el enigma de Jennifer Fairgate persiste. La serie Misterios sin resolver de Netflix ha logrado revivir el interés en este caso, manteniendo la intriga y la curiosidad en torno a la mujer sin identidad que murió en la habitación 2805 del Plaza Hotel de Oslo.