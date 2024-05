Una ex empleada reveló secretos de Walt Disney World para que los turistas aprovechen al máximo la estadía

Magic Kingdom es famoso por su emblemático castillo de Cenicienta (AP Foto/John Raoux)

Miles de personas visitan Walt Disney World cada año, lo que puede generar largas filas y tiempos de espera considerables. De todas maneras, Audrey Engvalson, una exempleada de Disney y nativa de Florida, proporcionó una serie de consejos clave para maximizar el tiempo y la experiencia en el parque a través de Buzzfeed.

El complejo turístico, situado en Lake Buena Vista, Florida, incluye cuatro parques temáticos: Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom. Está abierto desde 1971, se extiende sobre 101 km² y ofrece experiencias variadas que van desde atracciones emblemáticas como el Castillo de Cenicienta hasta innovadoras áreas temáticas como Star Wars: Galaxy’s Edge. Además, cuenta con dos parques acuáticos, hoteles, áreas de compras y entretenimiento, y campos de golf, consolidándose como uno de los destinos turísticos más visitados del mundo.

La planificación es clave

Para optimizar la visita, es fundamental tener un plan. Audrey recomienda usar la mañana y la noche para evitar las multitudes. “Es mejor planificar un descanso a mitad del día en el hotel, ya que el parque estará más lleno durante la tarde”, comentó.

La estatua de Walt Disney y Mickey Mouse frente al castillo es una referencia importante en el complejo (REUTERS)

Estrategias en las atracciones

Algunas atracciones tienen largas filas al inicio del día, como Spaceship Earth en Epcot. Audrey sugiere evitar esta atracción en la mañana. “Por la noche, puedes prácticamente subir sin esperar”. Además, para quienes quieran disfrutar de las últimas atracciones, como Mickey and Minnie’s Runaway Railway y Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, es importante prestar atención a las colas virtuales, que se abren dos veces al día.

Comida y ahorro en el parque

Comer en Disney puede ser costoso, pero es posible hallar opciones económicas. Audrey sugiere la Boulangerie en el pabellón de Francia en Epcot, donde el sándwich jambon beurre cuesta USD 10,95. En Animal Kingdom, el Harambe Market ofrece un plato de pollo y arroz por USD 12,99. En Hollywood Studios, Docking Bay 7 Food and Cargo cuenta con la recomendación del Felucian Garden Spread por USD 13,29, y en Magic Kingdom, Sleepy Hollow tiene un sándwich de pollo dulce y picante por USD 11,59. Los precios son baratos comparados con otros dentro de los parques pero costosos si se los calcula, por ejemplo, en pesos argentinos.

Epcot tiene la famosa atracción "Spaceship Earth" (REUTERS)

Interacción con personajes

Una de las mejores formas de asegurarse conocer a los personajes de Disney es a través de las comidas con personajes. “Puedes comer y los personajes vendrán a ti mientras estás en el aire acondicionado”, explica Audrey. Otro consejo útil es estar atento a las áreas de encuentro bajo la lluvia, donde los personajes a menudo se trasladan en caso de mal tiempo.

Además, algunos días, normalmente al mediodía, aparecerán personajes entre los pabellones de American Adventure e Italia. No se anuncian, por lo que normalmente tienen colas cortas. Los encuentros con los personajes suelen comenzar con un abrazo, y esa es la mejor pose para tomarse las fotos.

Conocer a los personajes es uno de los objetivos más imporantes al visitar Disney World (USA TODAY Sports)

Transporte y estacionamiento

Estacionar en los resorts de Disney es gratuito si tienes una reserva para comer. Esto permite aprovechar el transporte disponible desde los hoteles como Grand Floridian, Polynesian o Contemporary hacia los parques, ya sea en monorriel, bote o caminando.

Es importante conocer el lugar para aprovechar beneficios, como estacionamiento gratuito en el parque (REUTERS)

Actividades gratuitas en Disney

La ex empleada también recomendó qué hacer sin costo

Obtener los collares de flores en Disney’s Polynesian

Crear tu auto con LEGO en la tienda oficial y competir en carreras contra otras personas

Conseguir un pin de celebración

Participar en las fogatas de Chip y Dale en Fort Wilderness Campgrounds

Ir a ver a las jirafas en Animal Kingdom Lodge

Observar el curso de agua en Main Street Electric Parade

Ver los fuegos artificiales de Magic Kingdom

Los espectáculos nocturnos de fuegos artificiales en Magic Kingdom y Epcot son imperdibles (REUTERS)

Visitar los jardines de mariposas de Fort Wilderness

Mirar a los chocolateros de Ganachery

Caminar por el Boardwalk Inn y ver entretenimiento en vivo como malabaristas, magos, etc

Intercambiar pines de Disney

Visitar a los caballos en el Rancho Tri-Circle-D

Viajar en el Skyliner

Viajar en el monorraíl

Estacionar en Disney Springs

Algunos detalles menos conocidos

Audrey también menciona la experiencia diferente en algunas atracciones dependiendo de dónde sea el asiento del visitante, como en Mickey and Minnie’s Runaway Railway y Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind. Por otro lado, explicó que es importante ser amable con los empleados del parque, ya que esto puede mejorar la experiencia.

En Disney's Hollywood Studios se presenta "Star Wars: Galaxy's Edge" (REUTERS)

Recomendaciones adicionales

Audrey también comparte otros consejos generales, como llevar un cargador portátil, evitar las multitudes en Main Street durante los desfiles y considerar un “día sin parque” para relajarse en el hotel o visitar Disney Springs.