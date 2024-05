Los hutíes aseguran que atacaron un total de 129 barcos desde que iniciaron sus operaciones en noviembre

Foto de archivo de un soldado hutí maneja una ametralladora durante una protesta en Saná contra los ataques liderados por Estados Unidos contra posiciones hutíes. EFE/EPA/YAHYA ARHAB

Los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por el régimen de Irán, aseguraron este jueves que han atacado un total de 129 barcos en los mares Rojo, Arábigo, Mediterráneo y en el océano Índico desde que iniciaron sus operaciones en noviembre contra buques que se dirigen hacia Israel, según el líder de los insurgentes, Abdelmalek al Huti.

“Esta semana, las operaciones llegaron a 12 en el mar Rojo, el mar Arábigo, el océano Índico y hacia el mar Mediterráneo. Se llevaron a cabo con 27 misiles balísticos y de crucero, y drones”, dijo Al Huti en un discurso televisado, en el que concretó que “esto eleva el número total de buques atacados desde el inicio de las operaciones de apoyo a 129 buques”.

Al Huti afirmó que se trata de un gran número, a pesar de la disminución significativa en el movimiento de buques que asocia con los estadounidenses, israelíes y británicos a través del estrecho de Bab al Mandeb hacia el mar Rojo.

“Hay una disminución significativa y un movimiento raro. No hay una disminución en el nivel de operaciones, sino más bien una disminución en el movimiento de buques estadounidenses y británicos y una casi ausencia de buques israelíes”, dijo en su intervención.

Según el líder de los insurgentes, diez de las últimas operaciones de esta semana tuvieron como objetivo diez barcos que vinculó con esos tres estados y que pertenecían a empresas que “han violado la prohibición de entrar en los puertos de la Palestina ocupada”.

Este mensaje llega en la misma jornada en la que Estados Unidos anunció que sus fuerzas en el sur del mar Rojo destruyeron dos lanzadoras de misiles y dos drones de los rebeldes hutíes yemeníes en las últimas 48 horas, en un momento en el que los insurgentes intensificaron sus ataques contra la navegación internacional.

El lugar donde el Laax recibió el ataque (Fuerzas Framcesas estacionadas en Yibuti)

Por otra parte, un granelero de propiedad griega y con bandera de las Islas Marshall que fue atacado por los rebeldes hutíes a principios de esta semana tenía un cargamento de cereales con destino a Irán, el principal benefactor del grupo.

Inicialmente, después del ataque, el Laax había indicado que su destino era Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos. El jueves, sin embargo, su destino en la lista parecía ser Bandar Jomeini, Irán.

Un comunicado emitido por las fuerzas navales francesas con base en los Emiratos Árabes Unidos que patrullan el Medio Oriente también identificó el envío de granos del barco con destino a Irán. Dijo que un equipo de Yibuti había inspeccionado los daños causados por el ataque, que, según dijo, involucró tanto a drones como a misiles, y no encontró restos de explosivos peligrosos a bordo del barco.

Las imágenes difundidas por la marina francesa mostraron daños tanto en la línea de flotación del buque como en su cubierta.

En el ataque del martes, cinco misiles impactaron en Laax durante el asalto de una hora, dijo la empresa de seguridad privada LSS-SAPU a The Associated Press. LSS-SAPU, que anteriormente ayudó a evacuar a los marineros del Rubymar atacado por los hutíes y que luego se hundió, dijo que no había habido ninguna advertencia previa por radio de los hutíes.

LSS-SAPU tenía tres guardias de seguridad armados a bordo del Laax en el momento del ataque. Entre la tripulación del barco había 13 filipinos y un ucraniano, dijo en un comunicado el Departamento de Trabajadores Migrantes de Filipinas.

Los hutíes, un movimiento chií, han lanzado desde mediados de noviembre ataques contra la navegación en el mar Rojo, por donde transita un 15 % del comercio internacional, con el fin de dañar económicamente a Israel en respuesta a su guerra en Gaza.

Esas acciones han causando severas disrupciones en el comercio marítimo mundial, lo que provocó la intervención militar en el Yemen de EEUU y el Reino Unido, con la ayuda de otros varios países de la zona.

(Con información de EFE)