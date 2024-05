La historia de superación de Bert Janssen, récord mundial de longevidad post-trasplante de corazón

Bert Janssen con su avioneta, su gran pasatiempo (Guiness World Record)

Bert Janssen, un ciudadano holandés de 57 años, ha logrado un récord Guinness al convertirse en el paciente de trasplante de corazón con la mayor supervivencia registrada hasta la fecha, viviendo 39 años y 100 días después de la operación. Janssen, diagnosticado a los 17 años con miocardiopatía, fue sometido a un trasplante de corazón a los 18 años, en 1984. El procedimiento, realizado en el Hospital Harefield de Londres por el pionero en trasplantes, el profesor Magdi Yacoub, se dio tras un trágico accidente automovilístico que dejó disponibles dos corazones para trasplante.

Janssen recibió en 1984, a la edad de 18, un nuevo corazón que marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida (Guiness World Record)

El historial clínico de Janssen muestra una trayectoria de resiliencia. Durante su juventud, le fue diagnosticada una grave enfermedad que afectaba la capacidad de su corazón para bombear sangre y recibió la noticia de que le quedaban solo seis meses de vida. “Alguien a quien no conocía en absoluto me dijo que estaba muy enfermo y que sólo me quedaban unos seis meses”, contó a la página oficial de Guinness World Records. Este diagnóstico inicial cambió cuando el Dr. Albert Mattart, destacado por su excelencia en procedimientos cardíacos, lo inscribió en la lista de espera para un trasplante de corazón.

El compromiso de Janssen con un estilo de vida saludable y activo ha sido fundamental para su longevidad post-trasplante. A pesar de que la esperanza de vida media para pacientes de trasplante de corazón es de aproximadamente 16 años, según su cardiólogo actual, Casper Eurlings, Janssen ha podido superarla significativamente gracias a su dedicación. “Los pacientes necesitan mantener un estilo de vida saludable y estar activos. Eso es lo que hizo el señor Janssen”, afirmó Eurlings a Reuters. A esta observación, Janssen respondió con humildad: “Pero en realidad, soy yo quien debería darle las gracias”.

Desde su operación, Janssen ha llevado una vida plena, incluyendo actividades como ser piloto de avión amateur y competir en los Juegos Europeos y Mundiales de Trasplantes. “Quiero ser un ejemplo para la gente”, reflexionó el holandés en una entrevista con Reuters, destacando cómo su vida ha sido posible gracias al compromiso de sus médicos y al trasplante de corazón.

Bert Janssen junto con el Dr. Albert Mattart (Guiness World Record)

El precedente récord de supervivencia post-trasplante de corazón pertenecía a Harold Sokyrka, un canadiense que vivió 34 años y 359 días después de su trasplante, una marca superada por Janssen en 2021, según Guinness World Records. La operación de Janssen fue el trasplante número 107 realizado en el Hospital Harefield, un establecimiento con una larga trayectoria en procedimientos cardíacos, habiendo llevado a cabo 54 trasplantes entre 2022 y 2023.

Janssen, a pesar de haber gozado de una buena salud durante muchos años, ha tenido que ajustar su estilo de vida en años recientes debido a los efectos secundarios de su tratamiento cardíaco. “Mi opinión es que menos es más y me gustaría ver una actitud más crítica respecto a la cantidad de medicación que es realmente necesaria”, comentó en la página web oficial de Guinness World Records, subrayando la importancia de la moderación en el tratamiento farmacológico.

Junto a su esposa, Petra, ha construido una vivienda familiar, afianzando un hogar para sus dos hijos.

En su vida personal, Bert ha mantenido su dinamismo y pasión por las actividades al aire libre. Junto a su esposa, Petra, ha construido una casa familiar y ha sido un pilar para sus dos hijos. A pesar de haberse jubilado en 2017 por recomendación médica debido a una merma en su energía, el ex carpintero de yates y conserje sigue disfrutando de la naturaleza y otras actividades físicas.

Este logro increíblemente positivo ha sido inspirado por lo que Janssen llama su “increíble regalo”, en referencia al corazón recibido de su donante. “Considero el día del trasplante más significativo que mi propio aniversario natal”, declaró recientemente a Reuters, destacando cómo esa fecha marcó el renacimiento de su vida. Esta extraordinaria historia de superación sirve de inspiración y esperanza para aquellos enfrentando condiciones cardíacas similares y la eventualidad de un trasplante de corazón.

El caso de Janssen es una extraordinaria historia de supervivencia y esperanza para aquellos que enfrentan condiciones cardíacas similares y la eventualidad de un trasplante de corazón. Reconociendo el “increíble regalo” que recibió de su donante, este hombre continúa agradecido y consciente del milagro que representó esta segunda oportunidad de vida.