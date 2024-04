La Marina británica alertó de un nuevo ataque atribuido a los hutíes cerca de un carguero al oeste del Yemen

Los expertos aseguran que los hutíes lanzaron tres misiles hacia la embarcación. REUTERS/Khaled Abdullah

Un presunto ataque con misiles por parte de rebeldes hutíes de Yemen tuvo como objetivo el lunes un barco en el Mar Rojo, dijeron las autoridades, el último ataque en su campaña contra el transporte marítimo internacional en esta crucial ruta marítima.

El ataque ocurrió frente a la costa de Mokha, Yemen, dijo el centro de Operaciones Comerciales Marítimas del ejército británico en el Reino Unido. Instó a los buques a extremar las precauciones en la zona.

Hubo “una explosión muy cerca de un buque mercante”, dijo la UKMTO. “Se informa que el barco y la tripulación están a salvo”.

La firma de seguridad privada Ambrey dijo que una salva de tres misiles tuvo como objetivo un buque portacontenedores con bandera de Malta que viajaba desde Djibouti hacia Jeddah, Arabia Saudita.

“El barco fue atacado debido al comercio en curso de su operador incluido en la lista con Israel”, dijo Ambrey.

Barcos comerciales atracan en el puerto de Hodeidah, en el Mar Rojo, controlado por los hutíes de Yemen 25 de febrero de 2023. REUTERS/Khaled Abdullah/Foto de archivo

CMA CGM, un transportista con sede en Marsella, Francia, tenía previsto que su CMA CGM Manta Ray, con bandera de Malta, zarpara hacia Jeddah desde Djibouti el lunes. Sin embargo, el transportista dijo que el barco permaneció en el puerto de Djibouti y no podría haber sido el objetivo del incidente.

Los hutíes no reconocieron de inmediato ningún ataque, aunque las sospechas recayeron sobre el grupo. Por lo general, a los rebeldes les lleva varias horas reivindicar sus ataques.

El grupo dice que sus ataques a la navegación en el Mar Rojo y el Golfo de Adén tienen como objetivo presionar a Israel para que ponga fin a su guerra contra Hamás en Gaza, que ha matado a más de 34.000 palestinos allí. La guerra comenzó después de que militantes liderados por Hamás atacaran Israel el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y tomando como rehenes a unas 250 más.

Hasta el momento han lanzado más de 50 ataques contra el transporte marítimo, se han apoderado de un barco y han hundido otro desde noviembre, según la Administración Marítima de Estados Unidos.

Los ataques hutíes han disminuido en las últimas semanas, ya que los rebeldes han sido blanco de una campaña de ataques aéreos liderada por Estados Unidos en Yemen. El transporte marítimo a través del Mar Rojo y el Golfo de Adén ha disminuido debido a la amenaza.

Hasta el momento lo hutíes han lanzado más de 50 ataques contra el transporte marítimo, se han apoderado de un barco y han hundido otro desde noviembre. -/Indian Navy via ZUMA Wire/dpa

Los funcionarios estadounidenses han especulado que los rebeldes podrían estar quedándose sin armas como resultado de la campaña encabezada por Estados Unidos contra ellos y después de disparar drones y misiles de manera constante durante meses. Sin embargo, los rebeldes han renovado sus ataques la semana pasada. El domingo por la mañana temprano, el ejército estadounidense derribó cinco drones en el aire sobre el Mar Rojo, dijo su Comando Central.

Los drones “presentaban una amenaza inminente para los buques estadounidenses, de la coalición y mercantes en la región”, dijo el Comando Central en un comunicado.

El sábado, los hutíes afirmaron haber derribado otro de los drones MQ-9 Reaper del ejército estadounidense y transmitieron imágenes de piezas que correspondían a piezas conocidas del avión no tripulado. El teniente coronel de la Fuerza Aérea estadounidense Bryon J. McGarry, portavoz del Departamento de Defensa, reconoció a The Associated Press el sábado que “un dron MQ-9 de la Fuerza Aérea estadounidense se estrelló en Yemen”. Dijo que se estaba llevando a cabo una investigación, sin dar más detalles.

(con información de AP)