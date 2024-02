Un israelí que se pensaba que estaba secuestrado por Hamas fue asesinado por los terroristas el 7 de octubre

Yair Yaakov

Un israelí capturado en el ataque de Hamas del 7 de octubre fue asesinado el mismo día y su cuerpo fue llevado a Gaza, dijeron el jueves su kibutz y un grupo activista.

Se creía que Yair Yaakov, de 59 años, estaba vivo y retenido en Gaza por militantes palestinos, pero su kibutz Nir Oz ha confirmado ahora que fue “asesinado” el 7 de octubre y que su cuerpo está retenido en Gaza.

Yaakov fue secuestrado junto con su pareja Meirav Tal y sus dos hijos Or y Yagil. Tal, Or y Yagil fueron liberados en un intercambio de prisioneros durante una tregua en noviembre.

El grupo de campaña Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas también confirmó su muerte.

“Yair era un hombre humilde y sencillo que amaba a su familia, trabajaba en su tierra y su música”, dijo el kibutz Nir Oz en un comunicado.

“Le gustaba escuchar música, sentarse al sol con una cerveza fría”, dijo el grupo de campaña en un comunicado separado.

Yaakov estaba entre unas 250 personas tomadas como rehenes de comunidades fronterizas y puestos militares israelíes durante el ataque de Hamas.

Más de 70 de sus alrededor de 400 residentes del Kibbutz Nir Oz fueron secuestrados en el ataque, la cifra más alta para una sola comunidad.

Meirav Tal, de 53 años, que fue tomada como rehén durante el ataque del 7 de octubre por parte del grupo militante palestino Hamás, saluda a Yagil Yaakov y Or Yaakov, los hijos de su pareja Yair, poco después de su llegada al Centro Médico Sourasky (Ichilov) en Tel Aviv (Prime Minister's Office/Handout via Reuters)

Según apunta The Times of Israel, las autoridades israelíes no especificaron cómo habían determinado la muerte de Yaakov, aunque en los meses transcurridos desde el ataque, Israel ha hecho uso de una combinación de inteligencia y evidencia forense para tomar tales determinaciones.

A su familia le habían dicho antes de que se supiera su muerte que había resultado herido en el ataque de Hamas y que los terroristas habían usado fuerza brutal contra él, pero tenían pocos detalles más y esperaban que regresara sano y salvo a casa.

Más de 100 de los secuestrados han sido liberados, muchos de ellos canjeados por prisioneros palestinos durante la tregua de una semana que terminó el 1 de diciembre.

Israel dice que unos 130 cautivos siguen retenidos en Gaza, incluidos al menos 30 que se cree que están muertos.

Según el ejército israelí, al menos tres rehenes han sido asesinados a tiros por error por soldados en la Franja de Gaza.

Dos rehenes fueron rescatados en una redada en la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza, a principios de esta semana.

El ataque de Hamas del 7 de octubre provocó la muerte de unas 1.160 personas en Israel, la mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en las últimas cifras oficiales israelíes.

Desde entonces, la implacable ofensiva de Israel contra Gaza ha matado a 28.663 personas, también en su mayoría civiles, según el último balance del Ministerio de Salud en el territorio dirigido por Hamas.

(Con información de AFP)