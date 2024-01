Transmitía en vivo mientras tocaba el piano en Londres y fue confrontado por ciudadanos chinos: “No nos puedes filmar”

Un pianista en Londres fue increpado por turistas chinos

En un centro comercial de Londres, Brendan Kavanaugh, un pianista británico y creador de contenido con más de dos millones de suscriptores en YouTube se vio involucrado en un altercado con un equipo de la televisión china. Durante una transmisión en vivo de una de sus actuaciones públicas, la emisión fue interrumpida cuando miembros del equipo televisivo chino le exigieron que borrara un video que contenía imágenes de sus rostros, pese a estar en un lugar público. El incidente, presenciado por cientos de espectadores en línea, se ha vuelto viral, sumando millones de visualizaciones en la plataforma.

“Esto es una locura”, comentó Lee Harris, colaborador de GB News. Kavanaugh se encontraba confundido durante el incidente: “No sé, ¿se permite? ¿No se permite?”.

Una integrante del equipo de la televisión asiático respondió: “No está permitido porque somos de la televisión china, así que esto no se puede revelar”. Kavanaugh cuestionó si tal acción podía acarrear problemas con el régimen chino. “Según la ley china, ¿no se nos permite filmar aquí?”, preguntó el pianista.

Uno de los hombres del grupo intervino para explicar: “Sería de mucha ayuda que lo que estés haciendo no muestre nuestras caras en la televisión”. Kavanaugh defendió su derecho a grabar en un espacio público: “Estamos en un país libre, amigo, no estás en la China comunista ahora, lo sabes”. A lo que un miembro del grupo lo acusó a Kavanaugh de racismo: “Lo siento, esto es racista ahora”. El pianista reiteró: “Estamos en un país libre, amigo, podemos filmar donde queramos”. “Llama a la policía si quieres. Cuando estás en Roma, haces como los romanos”, reiteró.

Brendan Kavanaugh

Una mujer del grupo sostuvo que tenían derechos de imagen y que no deseaban compartir su imagen. “Somos ciudadanos británicos”, dijo, a lo que Kavanaugh señaló la bandera china que portaban. “Tienes la bandera china, muestra la bandera china”, dijo, intentando acercarse a la bandera.

“No, dije, ‘estás ondeando una bandera comunista’”, aclaró Kavanaugh. Una oficial de policía preguntó si el pianista había intentado tocar a la mujer. “No estaba tratando de tocarla, por eso tengo una cámara”, respondió él.

Los individuos solicitaron que el video de su acercamiento se eliminara y no se utilizara en su canal, argumentando que generaba ingresos y que ellos trabajaban para una compañía en la que no se podían mostrar sus rostros.

Brendan junto hablando con una ciudadanas chinas que lo increparon

Kavanaugh acusó a la mujer de actuar como su “seguridad privada”. Manteniendo su posición, afirmó: “Estamos en un país libre, estamos en una democracia, no estamos en China y eso no es racista, es la verdad”. La oficial replicó: “Exactamente, pero no puedes decir cosas así”. “¿Decir qué, que estamos en un país libre?”, inquirió Kavanaugh. “No, que no estamos en China”, dijo ella.