Zelensky advirtió que no firmará ningún acuerdo que entregue el Donbas y Crimea a Rusia

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, se opone a entregar el Donbas y Crimea a Rusia (EUROPA PRESSARCHIVO)

Volodimir Zelensky afirmó este domingo que no firmará ningún tipo de acuerdo que suponga entregar Crimea y el Donbas a Rusia, al tiempo que ha reprochado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que no quiere realmente la paz.

Putin “no quiere la paz con Ucrania”, sino que aspira a ocupar el país entero. “Nunca ha querido la paz”, manifestó el presidente ucraniano en una entrevista con la televisión británica Channel 4 News.

“Si queremos pararle, si el mundo quiere que esto no vuelva a pasar, que esta agresión no ocurra de nuevo en unos cuantos años, lo mejor es ocuparse ahora mismo”, opinó.

“La paz en Europa solo es posible cuando todo el mundo asuma que Ucrania es independiente de verdad”, remarcó, aunque admitió que “evidentemente es mejor buscar una salida política para recuperar nuestra independencia”.

En cuanto a la ayuda militar y económica de Estados Unidos y sus aliados, Zelensky señaló que es crucial para la supervivencia de Ucrania, pero no basta para lograr la victoria. “Todo el mundo sonríe, te abraza y dice que eres estable, que eres fuerte, un líder del mundo libre, que estás salvando la democracia. Si el pueblo ucraniano no tuviese un presidente así podríamos haber perdido la mitad de Europa y entonces la Federación Rusa y que debemos darlo todo. ¡Basta!”, agregó.

Zelensky advirtió que Putin "no quiere la paz" con Ucrania (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Zelensky dijo que no quiere parecer ingrato después de toda la ayuda recibida: “Nos han ayudado mucho a perseverar y creo que podrían habernos ayudado incluso un poco más para vencer”.

Sin embargo, “el tiempo pasa y la gente muere” mientras se debate si se entrega o no una u otra arma a Ucrania. “Por eso siento que este tiempo que pasa es sangriento, muy doloroso. Pero no todo el mundo lo comprende. Lo he venido diciendo desde los primeros días”, apuntó.

Zelensky puso como ejemplo los cazas F-16. Pasó un año desde que se empezó a especular al respecto y el entrenamiento dura seis meses más. “Los F-16 todavía no han llegado”, resaltó el mandatario ucraniano.

Por su parte, el Ejército ruso aseguró este domingo haber tomado una pequeña localidad en la región de Kharkiv, en el este de Ucrania, aunque las fuerzas de Kiev señalaron que no tiene “ninguna importancia” desde el punto de vista militar.

El anuncio es una muestra del aumento de la presión en las últimas semanas de las fuerzas de Moscú en el frente.

El jueves pasado, las tropas de Putin anunciaron la toma de otra pequeña ciudad, Veseloye, en la región de Donetsk, en el este.

“El pueblo de Krakhmalnoye, en la región de Kharkiv, fue liberado gracias a las operaciones activas llevadas a cabo con éxito por las unidades del grupo de tropas ‘Oeste’ en el área de Kupyansk”, dijo el Ministerio de Defensa ruso en su informe diario de sus operaciones en Ucrania.

Zelensky volvió a pedir a Occidente más ayuda militar para hacer frente a la invasión rusa (Europa Press/Contacto/Pool /Ukrainian Presidentia)

Esta localidad, donde vivían unos 45 habitantes antes del 24 de febrero de 2022, se encuentra a 30 kilómetros al sureste de Kupyansk, blanco durante meses de ataques de las fuerzas rusas.

Un portavoz de las fuerzas terrestres ucranianas, Volodimir Fitio, dijo en la televisión ucraniana el domingo que esta captura “no tiene importancia estratégica”.

“Son unas cinco casas. Fueron destruidas por los rusos”, aseguró, explicando que las tropas ucranianas habían sido trasladadas a posiciones de reserva donde “mantienen la defensa, impidiendo que el enemigo continúe avanzando”.

Frente a la presión rusa, las autoridades ucranianas ordenaron esta semana la evacuación de 26 localidades de la región de Kharkiv, donde se encuentra Kupyansk, una decisión que afecta a unas 3.000 personas, incluidos 279 niños.

Toda esta zona fue ocupada por Rusia al inicio de la ofensiva ordenada en febrero de 2022 por el presidente ruso Vladimir Putin, hasta que un ataque relámpago de los ucranianos liberó la región en septiembre del mismo año, obligando a las tropas de Moscú a retirarse.

(Con información de Europa Press y AFP)