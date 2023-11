Tras el cierre de cruces fronterizos con Rusia, Finlandia creará centros de recepción de migrantes

Migrantes llegan al paso fronterizo internacional de Salla, en el norte de Finlandia, el 23 de noviembre de 2023 (REUTERS)

El Ministerio del Interior de Finlandia anunció la creación de centros de recepción de migrantes después de que haya entrado en vigor este mismo viernes el cierre de todos los pasos fronterizos con Rusia a excepción del de Raja-Jooseppi, en el extremo norte de la frontera entre ambos países.

“Esta es una forma que tienen las autoridades de responder a la situación fronteriza creada por Rusia y permitir el mantenimiento de la seguridad en Finlandia”, indicó en un comunicado, agregando que será el Servicio de Inmigración finlandés el responsable de establecer dichas instalaciones.

El Ministerio del Interior detalló que todas aquellas personas que entren en el país por el único cruce abierto, el del extremo norte, se verán obligadas a permanecer en los centros hasta que finalice el proceso de identificación y registro.

Guardias fronterizos y policías finlandeses en la estación fronteriza internacional de Raja-Jooseppi en Inari, al norte de Finlandia (REUTERS).

La medida permanecerá en vigor hasta el próximo 23 de diciembre, cuando previsiblemente se espera que reabran los siete cruces fronterizos que las autoridades han cerrado: Salla, Juusamo, Vartius, Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra y Niirala.

El único paso abierto, el de Raja-Jooseppi, está ubicado en la parte norte de Finlandia, una zona con temperaturas gélidas y en la que apenas hay edificaciones tanto en territorio ruso como finlandés. Helsinki ha registrado más de 700 solicitantes de asilo ruso tan solo en el mes de noviembre.

La reacción rusa

Por su parte, Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, expresó este viernes su confianza en que la decisión de Finlandia de cerrar casi totalmente su frontera con Rusia no desemboque en la creación de un nuevo Telón de Acero como durante la Guerra Fría.

“Por ahora, seguramente, es prematuro hablar de ello. Vemos mucha retórica agresiva del otro lado, pero confiemos en que no lleguemos a esto”, dijo Peskov al ser consultado sobre el cierre de todos menos uno de los pasos fronterizos con Finlandia y los planes de otros países, como Noruega, Lituania o Estonia, de hacer lo mismo.

Migrantes llegan al puesto fronterizo internacional de Raja-Jooseppi (REUTERS)

Son miles los rusos y finlandeses que tienen familiares al otro lado de la frontera, por lo que dicha medida ha causado un gran descontento entre esas comunidades, especialmente en el noroeste de Rusia.

Además, Peskov también aludió a los presuntos planes de la OTAN de crear una especie de “Schengen militar” para permitir el tránsito libre de tropas por el continente europeo. “La Alianza siempre consideró a nuestro país un virtual adversario. Ahora ve a nuestro país abiertamente como un claro enemigo. Esto no es otra cosa que avivar las tensiones en Europa, lo que tendrá sus propias consecuencias”, dijo.

Y recordó que es la infraestructura militar de la OTAN la que se aproxima a las fronteras rusas y no al revés, uno de los argumentos utilizados por Moscú para iniciar su actual campaña militar en Ucrania. “Esto no puede sino causar preocupación y no puede sino conducir a medidas de respuesta para garantizar nuestra propia seguridad”, señaló.

El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Occidente de tender nuevas líneas divisorias en el continente y acusó a la Unión Europea de servilismo ante Estados Unidos.

Debido a las sanciones contra Moscú por la guerra en Ucrania, Putin ha dado la espalda a Occidente y estrechado lazos con los países asiáticos, árabes, africanos y latinoamericanos.

(Con información de EFE y Europa Press)