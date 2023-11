Netanyahu dijo que el rescate de los secuestrados por Hamas es una “misión sagrada” para Israel

El sábado, familiares de rehenes israelíes secuestrados se manifestaron en Jerusalén (REUTERS/Ronen Zvulun)

Tras sostener encuentros con las familias de los rehenes en Gaza, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, proclamó que el rescate de los rehenes es una “misión sagrada y suprema”.

Te puede interesar: Una mujer secuestrada por Hamas dio a luz en Gaza

Durante la reunión, Netanyahu reiteró su compromiso de lograr la liberación de los israelíes cautivos en Gaza, calificando la empresa como un deber trascendental en un comunicado emitido después de su reunión con los familiares.

“Junto con el Gabinete de Guerra me reuní esta noche con las familias de los secuestrados que siempre están en mi corazón y guían mis acciones”, escribió Netanyahu en la red social X, antes conocida como Twitter. “Restaurar a nuestros secuestrados es una tarea sagrada y suprema, y estoy comprometido con ella”, prometió, y aseguró no haber “cejado en la tarea de devolverlos, y esa es mi responsabilidad y la del Gabinete de Guerra”.

Te puede interesar: El ejército de Israel recuperó cerca del hospital Al Shifa el cuerpo de una de las rehenes secuestrada por Hamas

Dijo haber escuchado “el dolor de las familias”: “Hablamos de corazón a corazón, compartí con ellos tanto como pude los esfuerzos políticos, de inteligencia y operativos que lideramos las 24 horas del día. Les dije a mis queridas familias: nuestros secuestrados están siempre frente a mis ojos, desde el momento en que me levanto por la mañana hasta que me acuesto tarde por la noche, todo el tiempo. No dejaremos de luchar hasta que devolvamos a nuestros rehenes a casa, destruyamos a Hamas y garanticemos que no hay más amenazas desde Gaza”.

Sin embargo, los familiares enfrentan una incertidumbre más grande que nunca.

Netanyahu reiteró su compromiso de lograr la liberación de los israelíes cautivos en Gaza (Amos Ben-Gershom/GPO/dpa)

De acuerdo a The Times of Israel, algunos parientes de los rehenes en Gaza abandonaron la reunión con Netanyahu y el gabinete de guerra, expresando su indignación por lo que perciben como mensajes contradictorios del gobierno respecto a los objetivos en la ofensiva en Gaza.

Te puede interesar: Netanyahu aseguró que Israel no planea mantener tropas en Gaza tras la guerra

Udi Goren, primo del rehén Tal Haimi, declaró a Canal 12: “Hace días, nos reunimos con [los ministros del Gabinete de Guerra Benny] Gantz y [Gadi] Eisenkot. Nos aseguraron claramente que el objetivo principal de la guerra era el retorno de los rehenes”.

No obstante, Goren sostiene que Netanyahu afirmó esta noche a las familias que la destrucción de Hamas es un objetivo igualmente prioritario, lo que generó enojo entre los presentes, quienes perciben que esto podría prolongar la permanencia de sus seres queridos en Gaza.

El sábado, familiares de rehenes israelíes secuestrados se manifestaron en Jerusalén frente a la residencia del primer ministro, acompañados por miles de personas y tras marchar durante 5 días desde la ciudad de Tel Aviv.

Portando banderas israelíes e incontables carteles y camisetas con los rostros de los rehenes, los familiares llegaron este sábado a Jerusalén para presionar por la liberación de sus seres queridos cautivos en Gaza.

“Ahora, ahora, ahora, a casa ahora”, fue el grito que resumió el reclamo de los familiares, que llevan 43 días sin noticias sobre sus queridos y dicen estar cansados de esperar.

“Nosotros no tenemos el privilegio de quedarnos en casa. No podemos sentarnos en silencio esperando a que alguien nos diga qué está pasando, porque nadie nos dice nada”, dijo Yuval Harán, organizador de la marcha y uno de los varios familiares de secuestrados que reclamaron frente a la residencia de Netanyahu.

(Con información de EFE)