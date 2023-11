El ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti dijo que “es aberrante” que los “gobiernos progresistas de la región se alineen a Hamas”

El ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, en una fotografía de archivo (EFE/ Alex Gutiérrez Páez)

El ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti cuestionó hoy a los gobiernos de la región que se “alinean” a la organización terrorista Hamas y criticar “el derecho y el deber a defenderse” de Israel tras el atentado masivo contra su población ocurrido un mes atrás.

Sanguinetti participó este miércoles del III Foro de Latinoamérica e Israel organizado por el Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo (CAM, por sus siglas en inglés) en Montevideo, Uruguay. El evento se centró en el debate sobre los discursos de odio y el antisemitismo en el contexto de la guerra entre Israel y Hamas.

“Estamos en medio de una guerra, que es una etapa más de este largo conflicto. En este caso, una organización terrorista que usurpa el poder en la franja de Gaza donde la autoridad palestina debería estar gobernando y no lo está, porque la organización terrorista Hamas se adueñó del poder. Lanzó un violentísimo ataque contra la sociedad civil israelita. No fue un ataque militar, fue una acción terrorista directamente dirigida a la sociedad civil. Y esto no se puede perder de vista”, dijo Sanguinetti en declaraciones a DNEWS.

El ex mandatario comentó que “aquí hay un agresor y hay un agredido, no confundamos los términos. Y el agredido tiene el derecho y el deber de defenderse, porque lo que está en juego son los valores fundamentales de la civilización”.

Shay Salamon, director de asuntos hispanos del Movimiento de Lucha contra Antisemitismo, expresó que existe un incremento en lo que tiene que ver con ataques y retórica antisemita desde el 7 de octubre al momento. “Lamentablemente, esto no queda en la retórica o en expresiones en redes sociales, se ve la violencia en las calles. Ayer mismo mataron un judío en Los Ángeles, cerca de una marcha pro palestina”, afirmó.

En total, se registró un aumento del 1.180% en los casos de antisemitismo desde el pasado 7 de octubre (REUTERS/Jeenah Moon)

Un informe realizado por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo del Estado de Israel, la Organización Sionista Mundial y la Agencia Judía, desde el inicio de la guerra hubo un aumento del 330% en eventos antisemitas violentos a nivel global; del 128% en la profanación de lugares judíos; del 660% en el acoso y del 300% en las amenazas. En total, este estudio registró un aumento del 1.180% en los casos de antisemitismo desde el pasado 7 de octubre.

Al referirse a la comunidad judía en América Latina, Salomón afirmó que “las comunidades se están encerrando porque hay una amenaza concreta contra israelíes en el exterior. Aquí estamos hablando de la narrativa antisemita. Incluso aquí, en Uruguay, donde viven personas que por ahí son tercera generación y que ni siquiera conocen Israel, que son acusadas o señaladas”.

Sobre la situación en la región, Sanguinetti analizó que en América Latina “hay una batalla de relatos que se ha introducido con elementos, a mi juicio, profundamente equivocados. Que movimientos y gobiernos que se consideran progresistas se alineen del lado de una organización terrorista nos parece aberrante. Más cuando esta organización terrorista representa lo más reaccionario. ¿Dónde está la condición de la mujer en este mundo? ¿Dónde están las libertades públicas en el mundo que representa Hamas? Lo que aquí está en juego es un Estado democrático frente a una organización terrorista profundamente reaccionaria. Y no puedo creer que quienes se consideran progresistas o de izquierda puedan tener esta actitud frente a la necesaria reacción de un país agredido”.

En ese sentido, Sanguinetti comentó que Hamas tiene en sus manos más de 200 rehenes, por lo que consideró inviable una tregua en este contexto.

“Si se quiere lograr un cambio de paz rápidamente, lo primero es liberar a los rehenes. A partir de allí, imagino, se podrá entablar ese proceso de paz que ya venía liderando Israel, no solo por sus viejos acuerdos con Egipto y Jordania, sino también por acuerdos con los Emiratos Árabes, con Bahréin, con Marruecos y el inicio del diálogo con Arabia Saudita. Naturalmente, esto ha puesto en ebullición a todo el mundo islámico y frustra un proceso de pacificación que venía desarrollándose”, expresó.