La compleja red de túneles de Hamas a la que se enfrenta el ejército israelí en Gaza

Una muestra de armas y túneles del brazo armado de Hamas, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, en el centro de la Franja de Gaza. Europa Press/Contacto/Yousef Mohammed

Lo que aguarda a las tropas terrestres israelíes en Gaza, dicen fuentes de seguridad, es una red de túneles de Hamas de cientos de kilómetros de largo y hasta 80 metros de profundidad, descrita por un rehén liberado como “una telaraña” y por un experto como “la red del Viet Cong” multiplicada por 10.

El grupo islamista palestino tiene diferentes tipos de túneles que corren bajo la arenosa franja costera de 360 kilómetros cuadrados y sus fronteras, incluyendo madrigueras de ataque, contrabando, almacenamiento y operaciones, dijeron fuentes occidentales y de Oriente Medio cercanas al asunto.

Estados Unidos cree que las fuerzas especiales de Israel enfrentarán un desafío sin precedentes al tener que luchar contra los terrorista de Hamas, mientras intentan evitar matar a los rehenes prisioneros bajo tierra, dijo un funcionario estadounidense.

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, señaló que la batalla de nueve meses de duración de Irak para recuperar la ciudad de Mosul de manos del Estado Islámico podría resultar más fácil que lo que les espera a los israelíes: probablemente serán “un montón de IED (artefactos explosivos improvisados), muchas trampas explosivas y una actividad realmente agotadora”.

Aunque Israel ha invertido mucho en la detección de túneles -incluida una barrera subterránea equipada con sensores que llamó “muro de hierro”- todavía se cree que Hamas tiene en operación túneles que comunican con el exterior.

Después de las hostilidades en 2021, el líder de Hamas en Gaza, Yehya Al-Sinwar, dijo: “Comenzaron a decir que destruyeron 100 kilómetros de túneles de Hamas. Les digo que los túneles que tenemos en la Franja de Gaza superan los 500 kilómetros. Incluso si su afirmación es cierta, sólo destruyeron el 20% de los túneles”.

El ejército israelí anunció el lunes que "neutralizó" un túnel cavado desde la Franja de Gaza a territorio israelí por el movimiento islamista Hamás que gobierna el enclave palestino. AFP

Testigo de rehenes

No ha habido corroboración del comentario de Sinwar, quien se cree que se esconde bajo tierra antes de lo que se espera sea una ofensiva terrestre israelí.

Sin embargo, analistas de seguridad aceptan en general la estimación de cientos de kilómetros, a pesar de que la franja costera bloqueada tiene sólo 40 kilómetros de largo.

Con Israel en pleno control del acceso aéreo y marítimo de Gaza y de 59 kilómetros de sus 72 kilómetros de fronteras terrestres -con Egipto a 13 kilómetros al sur- los túneles proporcionan una de las pocas formas para que Hamas introduzca armas, equipos y personas.

Si bien este y otros grupos palestinos mantienen en secreto sus redes, el rehén israelí liberado recientemente, Yocheved Lifshitz, de 85 años, dijo: “Parecía una tela de araña, muchos, muchos túneles”, y agregó: “Caminamos kilómetros bajo tierra”.

Hamas cree que, dada la abrumadora superioridad militar aérea y blindada de Israel, los túneles son una forma de reducir algunas de esas ventajas al obligar a los soldados de Israel a moverse bajo tierra en espacios reducidos que los combatientes de Hamas conocen bien.

Un portavoz militar israelí dijo el jueves: “No daré más detalles sobre el número de kilómetros de túneles, pero es un número elevado, construido bajo escuelas y zonas residenciales”.

Al instar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a intervenir, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, pidió un cese inmediato de la “agresión” a Gaza y avances hacia “una solución política en lugar de soluciones militares y de seguridad”.

Hamas moviliza a sus terroristas a través de una extensa red de túneles

Ciudad subterránea

Fuentes de seguridad israelíes dicen que los intensos bombardeos aéreos de Israel han causado pocos daños a la infraestructura de túneles, y que los comandos navales de Hamas pudieron lanzar un asalto marítimo contra comunidades costeras cerca de Gaza esta semana.

“Aunque hemos estado atacando durante días y días, el liderazgo (de Hamas) está prácticamente intacto, al igual que la capacidad de mandar y controlar, la capacidad incluso de intentar lanzar contraataques”, dijo Amir Avivi, ex general de brigada, cuyos altos cargos en el Ejército israelí incluían al subcomandante de la división Gaza, encargada de atacar los túneles.

“Hay una ciudad entera por debajo de toda Gaza con profundidades de 40 a 50 metros. Hay búnkeres, cuarteles generales y almacenes y, por supuesto, están conectados a más de 1.000 posiciones de lanzamiento de cohetes”.

Otras fuentes estimaron profundidades de hasta 80 metros.

Israel sigue de cerca la expansión de los túneles de Hamas

Una fuente de seguridad occidental dijo: “Corren kilómetros. Están hechos de hormigón y muy bien estructurados. Piense en el Viet Cong multiplicado por 10. Han tenido años y mucho dinero para trabajar”.

Otra fuente de seguridad, de uno de los países vecinos de Israel, dijo que los túneles de Hamas desde Egipto siguen activos.

“La cadena de suministro sigue intacta estos días. La red involucrada en facilitar la coordinación son algunos oficiales militares egipcios. No está claro si el ejército egipcio tiene conocimiento de esto”, dijo.

Un pequeño número de túneles de contrabando, más estrechos y profundos, seguían funcionando hasta hace poco entre Egipto y Gaza, según dos fuentes de seguridad y un comerciante en la ciudad egipcia de El Arish, pero se habían ralentizado hasta casi detenerse desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamas.

Funcionarios egipcios no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. El miércoles, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, dijo mientras inspeccionaba unidades militares en Suez, que el papel del ejército era asegurar las fronteras egipcias.

Túneles de Hamas

Un juego de paciencia

Hamas se creó en Gaza en 1987 y se cree que comenzó a cavar túneles a mediados de la década de 1990, cuando Israel concedió a la Organización para la Liberación de Palestina de Yasser Arafat cierto grado de autogobierno en Gaza.

La red de túneles es una razón por la que Hamas es más fuerte en Gaza que en la Cisjordania ocupada por Israel, donde los asentamientos, las bases militares y los dispositivos de vigilancia de Tel Aviv hacían que fuera más difícil conseguir algo desde Jordania.

La construcción de túneles se volvió más fácil en 2005, cuando Israel retiró a sus soldados y colonos de Gaza, y cuando Hamas ganó el poder en las elecciones de 2006.

Poco después, el ala militar de Hamas, las Brigadas Izz el-Deen al-Qassam, capturaron a Gilad Shalit y mataron a otros dos soldados israelíes después de excavar 600 metros para atacar la base de Kerem Shalom en la frontera con Gaza.

Un año después, Hamas lanzó un ataque militar contra las fuerzas de Arafat en Gaza utilizando ataques montados en túneles.

Aunque los túneles militares permanecían fuera del alcance de los ojos externos, durante esa época los contrabandistas de Gaza contaban con sus túneles comerciales apenas ocultos bajo la frontera de Rafah.

FOTO ARCHIVO: Un soldado israelí monta guardia junto a una entrada a lo que los militares israelíes dicen que es un túnel de ataque transfronterizo excavado desde Gaza a Israel, en el lado israelí de la frontera de la Franja de Gaza cerca de Kissufim. 18 de enero de 2018. REUTERS/Jack Guez/

Tenían alrededor de un metro de ancho y utilizaban motores de cabrestante para transportar mercancías a lo largo del suelo arenoso de la estructura en barriles de gasolina ahuecados.

Un operador del túnel de Rafah, Abu Qusay, dijo que excavar un túnel de un kilómetro requería de tres a seis meses y podía generar ganancias de hasta 100.000 dólares por día. El artículo más rentable fueron las balas, compradas a 1 dólar cada una en Egipto y a más de 6 dólares en Gaza. Los rifles Kalashnikov, dijo, costaban 800 dólares en Egipto y se vendían por el doble.

Se cree que en 2007 el ala militar llevó a su comandante Mohammed Deif a Gaza a través de un túnel desde Egipto. Deif fue el cerebro detrás del mortal ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, en el que perdieron la vida 1.400 personas y se tomaron rehenes.

Cacería en el túnel

El profesor Joel Roskin, geomorfólogo y geólogo de la Universidad Bar-Ilan de Israel, dijo que era difícil mapear la red de túneles con precisión desde la superficie o el espacio, y agregar información altamente clasificada era esencial para el mapeo 3D y la visualización de imágenes.

Entre las unidades de élite encargadas de pasar a la clandestinidad se encuentran Yahalom, comandos especializados del Cuerpo de Ingeniería de Combate de Israel conocidos como las “comadrejas”, que se especializan en encontrar, despejar y destruir los túneles.

FOTO DE ARCHIVO: Una vista general muestra los interiores de lo que el ejército israelí dice que es un túnel de ataque transfronterizo excavado desde Gaza a Israel, en el lado israelí de la frontera de la Franja de Gaza, cerca de Kissufim, el 18 de enero de 2018. REUTERS/Jack Guez/Pool /Foto de archivo

A principios de esta semana, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó a los combatientes de Yahalom y les dijo: “Confío en ustedes, el pueblo de Israel confía en ustedes”.

Fuentes israelíes dijeron que lo que les espera es formidable y que se enfrentan a un enemigo que se reagrupó y aprendió de operaciones israelíes anteriores en 2014 y 2021.

“Habrá muchas trampas explosivas. Tienen armas termobáricas que no tenían en 2021, que son más letales. Y creo que adquirieron muchos sistemas de armas antitanques que intentarán atacar a nuestros vehículos blindados de transporte de tropas y tanques”, dijo Amnon Sofrin, ex general de brigada y ex comandante del Cuerpo de Inteligencia de Combate.

Sofrin, quien también fue jefe de la dirección de inteligencia de la agencia de espionaje Mossad de Israel, dijo que Hamas también estaría intentando secuestrar soldados.

Daphne Richemond-Barak, profesora de la Universidad Reichman de Israel y autora del libro “Underground Warfare” (Guerra Subterránea), dijo que los conflictos en Siria e Irak habían cambiado la situación.

“Lo que las FDI (militares israelíes) probablemente enfrentarán dentro de los túneles es también toda la experiencia y el conocimiento que han adquirido grupos como ISIS (Estado Islámico) y que han sido (...) transmitidos a Hamás”.

(Con información de Reuters)