Las participantes de Miss Universo Indonesia denunciaron a los organizadores por acoso sexual

La Policía de Indonesia investiga el supuesto abuso sexual contra algunas misses por parte de representantes de la organización del certamen de belleza Miss Universo Indonesia, informan medios locales.

La responsable del departamento de mujeres de la Policía de Yakarta indicó la víspera al portal de noticias Detik que investigan varias denuncias presentadas y que tienen previsto tomar declaración a las supuestas víctimas.

Hasta el momento un número no determinado de aspirantes a Miss Universo Indonesia han acudido a las autoridades a denunciar que los organizadores las obligaron a desnudarse frente a cámara con la excusa de hacer una “revisión corporal” por si tenían cicatrices, tatuajes o marcas.

"Sentí miedo y presión (...) me gritaron porque no abrí la parte superior de mi camiseta. Entonces la abrí, de repente, me dijeron que estaba siendo sometida a una revisión corporal", dijo el lunes en una rueda de prensa una de las denunciantes.

La abogada Melisa Anggraini, quien representa a una concursante que interpuso la denuncia, indicó al canal CNN Indonesia que la miss se sintió “humillada” y tratada como un “objeto” por este control corporal que se sintió obligada a realizar.

El portal Kompas publica que otra de las concursantes fue sometida al mismo control y en este caso uno de los miembros organizadores locales le llegó a tocar partes íntimas.

Según medios indonesios, al menos otras cinco mujeres también fueron llamadas recientemente a una sesión fotográfica, en la que supuestamente ocurrieron estos abusos sexuales.

Poppy Capella, directora nacional de Miss Universo Indonesia, no confirmó ni negó las acusaciones. En una publicación de Instagram expresó su gratitud a quienes compartieron “sus puntos de vista” sobre el incidente, explicó el medio El Tiempo.

“Sus comentarios no son meras palabras: son una fuerza poderosa”, escribió.

Según el diario El Colombiano, un portavoz de la policía de Yakarta, Trunoyudo Wisnu Andiko, confirmó a la prensa la denuncia. Se investigará las denuncias y podrán servir “de base a investigaciones más amplias”, señaló Andiko.

Por su parte, el organizador global de Miss Universo, adquirido en 2022 por la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip, indicó en un comunicado que se toman “muy en serio” las acusaciones y han abierto su propia investigación al respecto.

(con información de EFE)

