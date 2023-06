Más de 300 paquistaníes murieron en el naufragio de un barco de migrantes en el Mediterráneo

En esta imagen sin fecha, distribuida por la Guardia Costera de Grecia el 14 de junio de 2023, docenas de personas cubren prácticamente todo el espacio libre en la cubierta de un pesquero que naufragó y se hundió más tarde en el sur de Grecia (Guardia Costera de Grecia vía AP)

Más de 300 ciudadanos paquistaníes murieron en el naufragio de un pesquero frente a las costas de Grecia, la última tragedia que pone de manifiesto la crisis de refugiados a la que se enfrenta la Unión Europea.

El presidente del Senado de Pakistán, Muhammad Sadiq Sanjrani, dio a conocer las cifras en un comunicado el domingo, enviando sus condolencias a las familias de los fallecidos.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes, y rezamos para que las almas difuntas encuentren la paz eterna”, dijo Sanjrani. “Este devastador incidente subraya la urgente necesidad de abordar y condenar el abominable acto del tráfico ilegal de personas”.

El barco de pesca repleto de inmigrantes volcó y se hundió la madrugada del miércoles frente al suroeste de Grecia en uno de los incidentes más mortíferos de la historia en el Mediterráneo central. El barco transportaba hasta 800 personas, incluidos decenas de paquistaníes, cuando se hundió en aguas internacionales. Desde entonces ha estado en marcha una operación de búsqueda y rescate.

Las autoridades griegas aún no han confirmado el número de víctimas mortales de Pakistán.

Sobrevivientes de un naufragio duermen en un almacén en el puerto de Kalamata, al suroeste de Atenas (AP Foto/Thanassis Stavrakis, archivo)

Las autoridades paquistaníes anunciaron la detención de una veintena de sospechosos, incluidos dos presuntos traficantes clave en Pakistán, y al menos 12 personas involucradas en el envío de jóvenes a Libia para su viaje a Europa.

Un comunicado de la oficina del primer ministro, Shehbaz Sharif, indicó que el Gobierno paquistaní había ordenado una investigación de alto nivel sobre la red de tráfico de personas presuntamente implicada.

Según el informe policial, uno de los detenidos admitió haber enviado a tres hombres al barco, con capacidad para 300-350 personas, y haberles cobrado a cada uno hasta tres millones de rupias paquistaníes (unos 10.450 dólares).

La evaluación de que había hasta 800 personas a bordo procede de las investigaciones iniciales, dijo el oficial de policía Riaz Mughal.

“Gracias a dos supervivientes, a los sospechosos detenidos y a los familiares de los fallecidos, sabemos que en la embarcación viajaban entre 750 y 800 personas”, dijo Mughal a la agencia de noticias Reuters.

Los testigos habían cifrado el número de personas a bordo entre 400 y 750. Las autoridades griegas han informado de que 104 supervivientes y 78 cadáveres han sido llevados a tierra.

Sobrevivientes reciben atención de primeros auxilios tras un rescate (www.argolikeseidhseis.gr vía AP)

Mientras tanto, continúa la operación de búsqueda y rescate, pero las posibilidades de encontrar más supervivientes son escasas.

El lunes se encontraron otros dos cadáveres en la zona de búsqueda, informó la guardia costera griega. Añadió que estaban siendo trasladados al puerto meridional de Kalamata para proceder a su identificación.

En tanto, un tribunal griego aplazó hasta el martes la audiencia de unos egipcios acusados de ser traficantes de personas para darles tiempo a ellos y a sus abogados a revisar los testimonios de nueve supervivientes sirios y paquistaníes, ofrecidos durante el fin de semana.

Los egipcios, que al parecer fueron identificados como miembros de una red de contrabando por algunos de los supervivientes, se enfrentan a cargos de participación en una organización delictiva, causar un naufragio y poner vidas en peligro.

Día de luto en Paquistán

Sin que se haya anunciado un número definitivo de víctimas, las familias temían por el destino de sus seres queridos y la nación observó un día de luto el lunes, declarado por el gobierno de Sharif.

La bandera de Pakistán ondeaba a media asta y los legisladores de la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento, expresaron sus condolencias.

Desesperados por una vida mejor, muchos paquistaníes pagan hasta 8.000 dólares a los traficantes para que los pasen de contrabando a Europa a través de Irán, Libia y Turquía.

La embarcación que naufragó (REUTERS)

Mientras tanto, los familiares de los desaparecidos rezaban por ellos. El estudiante Sawan Raza, de 20 años, dijo que su hermano, Ali Reza, de 28, trataba de llegar a Europa con la ayuda de traficantes para encontrar un mejor trabajo.

“Estamos esperando un milagro y los milagros suceden”, dijo Sawan a la agencia de noticias AP por teléfono desde la ciudad de Gujrat.

Los familiares de los pasajeros del barco se congregaron ante el tribunal, gritando los nombres de sus seres queridos, informaron los medios de comunicación griegos.

Otros familiares llegaron a un centro de retención de inmigrantes en Malakasa, al norte de la capital, Atenas, tratando de localizar a familiares que se sabe que viajaban en el barco. Unas 20 personas pudieron entrar en una zona restringida junto a las instalaciones: hablaron con los familiares a través de la valla, pasándoles documentos, aperitivos y refrescos.

Zohaib Shamraiz, un paquistaní que vive en Barcelona, no sabía si su tío de 40 años, Nadeem Muhamm, estaba vivo cinco días después del peligroso viaje.

“Hablé con él cinco minutos antes de que subiera al barco. Le dije que no se fuera. Tenía miedo. Me dijo que no tenía elección”, declaró Shamraiz a AP.

Zohaib Shamraiz sostiene una fotografía de su tío desaparecido, Nadeem Muhamm, de 40 años (AP/Petros Giannakouris)

En su última conversación, Muhamm describió cómo unos contrabandistas que llevaban espadas le hacían subir al barco con otras personas, explicó Shamraiz. “Me dijo que había demasiada gente, pero que si (los pasajeros) no subían al barco, los matarían”.

Shamraiz viajó el lunes a Grecia para intentar localizar a su tío y proporcionar una muestra de ADN para cotejar las recuperadas de los cadáveres.

“Intenté encontrar noticias. Comprobé las noticias en Pakistán y en todos los sitios que pude encontrar. Tenía que venir a buscar a mi tío”, dijo. Su tío, que viajaba solo, está casado y tiene tres hijos pequeños en Pakistán.

Es muy pobre e intentaba ayudar a su familia a tener una vida mejor, dijo Shamraiz.

Duccio Staderini, responsable para Grecia de la organización benéfica internacional Médicos Sin Fronteras (MSF), dijo que las redes de contrabando se estaban fortaleciendo debido a los “cuellos de botella” migratorios derivados de las estrictas políticas fronterizas de Europa.

“Los contrabandistas, estas redes delictivas, están surgiendo debido a estos cuellos de botella”, declaró a AP tras visitar a supervivientes en Malakasa. “Y cada vez es peor y más feo”.

(Con información de Reuters y AP)

