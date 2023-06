El momento en que soldados británicos se desploman por la ola de calor en un ensayo para el cumpleaños del rey

Guardias reales colapsaron en un ensayo para el cumpleaños del rey Carlos

Al menos tres guardias reales británicos se desmayaron este sábado durante un ensayo de desfile en Londres previo al cumpleaños oficial del rey Carlos, mientras las temperaturas estivales alcanzaban máximos anuales, superando los 30 grados centígrados.

Un guardia fue escoltado fuera de la plaza, mientras que otros dos tuvieron que ser trasladados en camilla.

La procesión en Horse Guards Parade, denominada Colonel’s Review, es la evaluación final antes de ser exhibida ante el Rey durante la Trooping of the Colour el 17 de junio.

Un trombonista en el suelo, afectado por el calor (AP)

El príncipe William, que estaba llevando a cabo la inspección, transmitió su agradecimiento a los participantes en Twitter.

“Un gran agradecimiento a todos los soldados que participaron en la Revisión del Coronel esta mañana en el calor. Condiciones difíciles, pero todos han hecho un trabajo realmente bueno. Gracias a todos. W”, escribió.

Más de 1.400 soldados de la División de la Casa y de la Tropa del Rey de la Real Artillería a Caballo pasaron revista ante el heredero al trono, que es coronel honorario de la Guardia de Gales.

Posteriormente, el príncipe compartió más fotos y añadió: “El trabajo duro y la preparación que requiere un acontecimiento como éste es un mérito para todos los participantes, especialmente en las condiciones actuales”.

Traslado de un guardia (AP)

Londres vivió el sábado su día más caluroso del año, con temperaturas superiores a los 30 grados, lo que llevó a las autoridades a emitir una advertencia sanitaria.

En el centro de Londres, los londinenses aprovecharon la marea baja para visitar “London Beach”, una franja de arena a lo largo de la orilla del río que ofrece vistas del distrito financiero de la capital y de la catedral de San Pablo.

“El golpe de calor es un trastorno por el cual se acumula calor en el cuerpo y, por distintas razones, el organismo es incapaz de eliminarlo”, describió en Infobae la doctora Stella Maris Cuevas (MN 81701), otorrinolaringóloga y alergista. El golpe de calor requiere tratamiento de urgencia ya que si no se trata, puede dañar rápidamente funciones del cerebro, el corazón, los riñones y los músculos. El diagnóstico se define por elevada temperatura corporal (típicamente, pero no siempre, superior a los 40° C) y disfunción orgánica múltiple que, si no se tratan de manera rápida y adecuada, puede ser fatal.

(Con información de Reuters)

