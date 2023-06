La Universidad de Oxford nombró al primer profesor de historia LGBTQ del Reino Unido

Matt Cook

El reconocido historiador cultural Matt Cook se convertirá en el primer profesor de historia LGBTQ+ en el Reino Unido en un nuevo puesto creado en el Mansfield College de la Universidad de Oxford.

Cook, quien ha escrito extensamente sobre la vida urbana queer, la crisis del VIH/SIDA y la entre otros temas, se convertirá en el primer titular de la Cátedra Jonathan Cooper de Historia de las Sexualidades más adelante este año.

Es el primer puesto especializado completamente dotado de su tipo en el Reino Unido, financiado por una donación de £4.9 millones del Fondo Arcadia, una organización benéfica que ha donado millones de libras a organizaciones que trabajan en diversidad humana y natural.

Sobre su nombramiento, Cook dijo: “Trabajaré arduamente para mejorar nuestra comprensión del pasado LGBTQ y mostrar cómo estas historias importan ahora. Estoy tremendamente emocionado de tener esta oportunidad de ayudar a ampliar la reputación de Oxford en trabajos de vanguardia en este campo en crecimiento”.

Cook tiene experiencia en teoría literaria y cultural, así como un fuerte interés en la historia queer urbana, pública y comunitaria. Trabajó con el National Trust en un libro de 2017 que se llamó Prejuicio y Orgullo, una especie de guía LGBTQ+.

También ha asesorado en proyectos de historia comunitaria y oral, archivos y museos, incluyendo el programa Pride of Place de Heritage England y el Beyond the Binary del Pitt Rivers Museum.

Cook asumirá el puesto en octubre después de 18 años en Birkbeck, University of London, donde fue profesor de historia moderna y dirigió el programa de maestría en estudios de género y sexualidad.

Jonathan Cooper

La nueva cátedra lleva el nombre del abogado de derechos humanos Jonathan Cooper, defensor de los derechos LGBTQ+ y comentarista sobre temas como los derechos trans, las prácticas de conversión y los derechos de las personas que viven con VIH, quien falleció en 2021.

Cook dijo: “Jonathan Cooper fue un apasionado defensor de los derechos LGBTQ y es un gran honor asumir esta nueva cátedra en su nombre... Lo veo como una forma de honrar y promover el legado inspirador de Jonathan Cooper”.

“Voy a trabajar duro para mejorar nuestra comprensión del pasado LGBTQ y para mostrar cómo estas historias importan ahora. Defenderé la sólida línea de trabajo histórico queer existente en Oxford y fomentaré el debate con académicos, escritores y activistas LGBTQ de todo el mundo”.

Cook además dijo que está “tremendamente emocionado de tener esta oportunidad de ayudar a aumentar la reputación de Oxford por el trabajo de vanguardia en este campo floreciente; lo veo como una manera de honrar y promover el legado inspirador de Jonathan Cooper”..

La directora del Mansfield College, Helen Mountfield, dijo: “Matt se adaptará muy bien a nuestra comunidad universitaria orgullosamente no conformista, que respeta, protege y promueve una amplia gama de voces y narrativas. Sé que Jonathan estaría muy honrado y encantado de ver que su legado se conmemora con esta cátedra”.

Rob Iliffe, presidente de la junta de la facultad de historia, agregó: “[La presencia de Matt] será una fuente de inspiración para los estudiantes y colegas por igual, y mejorará la reputación de Oxford como líder en el campo de la historia LGBTQ”.

Seguir leyendo: