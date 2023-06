La Legión Libertad de Rusia dio un nuevo reporte de las operaciones en Belgorod y asegura: “El objetivo final es Moscú”

Declaraciones de un vocero de la Legión Libertad de Rusia

La Legión Libertad de Rusia -un grupo de fuerzas proucranianas- afirmó este viernes estar luchando contra tropas rusas en las afueras de un pueblo situado justo dentro de la frontera occidental de Rusia, un día después de que Moscú dijera que había repelido tres ataques transfronterizos.

“Tenemos combates activos en las afueras del pueblo de Novaya Tavolzhanka (en la región de Belgorod). Por desgracia, hay legionarios heridos, pero la libertad se gana con sangre”, señaló el grupo anti-Kremlin en un comunicado.

En declaraciones a Reuters el jueves en Varsovia, Polonia, un portavoz del ala política de la Legión Libertad de Rusia, Alexei Baranovsky, dijo que el objetivo es “liberar primero la región de Belgorod y luego adentrarse en Rusia, posiblemente por las regiones de Bryansk y Kursk”. Y afirmó que “el objetivo final es Moscú”.

Los ataques contra Rusia, incluida una importante incursión en su región occidental de Belgorod los días 22 y 23 de mayo, han aumentado en las últimas semanas, mientras Ucrania se prepara para lanzar una gran ofensiva para recuperar extensiones de tierra ocupadas por Rusia en su este y sur.

Videos divulgados por la Legión de la Libertad de Rusia sobre la destrucción de un equipo militar ruso en la región de Belgorod

La Legión Libertad de Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos afirman que son combatientes voluntarios rusos contrarios al Kremlin que atacan a Rusia por sus propios medios, y no por orden de Ucrania, que niega estar implicada.

Rusia dice que estos grupos son “terroristas” que actúan como apoderados de Ucrania, y que dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en lo que, según ellos, fue un bombardeo ucraniano de la región de Belgorod.

La Legión Libertad de Rusia lo negó y culpó a Rusia de los bombardeos, publicando imágenes en Telegram de lo que dijo que era uno de sus tanques en la aldea rusa de Novaya Tavolzhanka y varios soldados cubriéndose tras un muro durante un tiroteo.

Según Baranovsky, el objetivo de los ataques es disgregar las defensas rusas y obligar a Moscú a desviar tropas del interior de Ucrania para reforzar la frontera.

Imagen de archivo: Miembros del "Cuerpo de Voluntarios Rusos" realizan una rueda de prensa en el norte de Ucrania cerca de la frontera rusa el 24 de mayo de 2023 (Reuters)

“Uno de nuestros objetivos tácticos es desviar tropas rusas de otras partes del frente ucraniano”, declaró en una entrevista en Varsovia.

“Ese es un objetivo, el otro es mostrar a los rusos que otro país es posible, que ha aparecido un grupo armado dispuesto a luchar por la libertad. Queremos que la gente se una a nosotros”, dijo.

También advirtió que su unidad formaba parte de la legión extranjera de Ucrania, controlada por el ejército ucraniano, pero que la cadena de mando ya no se aplicaba a los combatientes voluntarios rusos una vez que entraban en territorio ruso.

La Legión Libertad de Rusia ha reivindicado acciones de combate dentro de la Federación Rusa y ha pedido a los ciudadanos de Bélgorod y de otras regiones rusas fronterizas con Ucrania que “permanezcan en sus casas, no presenten resistencia y no se asusten”. “No somos sus enemigos. A diferencia de los zombies de Putin, nosotros no hacemos daño a los civiles y no los utilizamos para nuestros fines”, dice un mensaje publicado por el grupo en Telegram, donde tiene cerca de 160.000 seguidores.

La región de Belgorod, que limita con la región de Kharkiv en Ucrania, ha estado bajo fuertes bombardeos en los últimos días. El mes pasado, una incursión transfronteriza de las fuerzas pro-ucranianas se apoderó brevemente de varios asentamientos fronterizos.

Con información de Reuters

