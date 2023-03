Los parejas del mismo sexo luchan por su derecho a ser padres en Italia

En la nueva ley propuesta, los italianos que viajan al extranjero para asegurar sustitutos corren el riesgo de dos años de cárcel o una multa de 1 millón de euros. REUTERS/Ivan Alvarado

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, terminó su podcast el 14 de marzo deseando a sus oyentes un buen día, pero la noticia que acababa de dar fue un golpe para miles de familias en toda Italia.

Durante unos cuatro años, Sala había estado registrando los nombres de ambos padres de las parejas del mismo sexo en el certificado de nacimiento de sus hijos para sortear la legislación nacional que les niega el reconocimiento automático de los padres. El gobierno de derecha, dijo, lo estaba obligando a detenerse. Su única opción ahora es tratar de asegurar ese estatus en la corte.

Fue el primer retroceso de las libertades civiles desde que Giorgia Meloni, líder del partido de extrema derecha Hermanos de Italia, se convirtió en primera ministra a fines del año pasado. Horas más tarde, la comisión de asuntos de la Unión Europea en el Senado italiano votó en contra de una propuesta europea para introducir un certificado de paternidad que sería reconocido en los 27 países miembros del bloque.

Los movimientos fueron vistos por muchos como una confirmación de que Meloni está impulsando una agenda social ultra conservadora, y podría apuntar a las libertades reproductivas y la identidad de género a continuación.

Las protestas se llevaron a cabo durante el fin de semana en Milán, a las que asistió Elly Schlein, revitalizada desde que se convirtió en líder del Partido Demócrata a principios de este mes.

La líder del Partido Demócrata, Elly Schlein, asiste a una protesta después de que el gobierno de derecha de Italia le dijera al ayuntamiento de Milán que dejara de registrar a los hijos de padres del mismo sexo en Milán, Italia, el 18 de marzo de 2023. REUTERS/Claudia Greco

“Estamos con las familias discriminadas, queremos que se discuta una nueva ley en el Parlamento para que se reconozcan los derechos de las familias del mismo sexo”, dijo Schlein, rodeado de banderas arcoíris y rosas. “Estaremos a su lado en las plazas y en el parlamento. Queremos convencer a este gobierno de que la discriminación no hace avanzar a la sociedad”.

Italia legalizó las uniones civiles entre personas del mismo sexo en 2016, pero en medio de la oposición de católicos y conservadores, las parejas del mismo sexo aún no pueden casarse.

Dado que la responsabilidad legal de un niño no biológico solo puede garantizarse a través del matrimonio o la adopción, las parejas del mismo sexo que conciben a través de FIV o embarazos sustitutos en el extranjero (son ilegales en Italia) se encuentran en un vacío legal cuando regresan a casa. No pueden realizar actos simples como autorizar tratamiento médico o viajes internacionales. La ciudadanía y la herencia no están garantizadas.

Los alcaldes progresistas comenzaron a registrar los nombres de ambos padres como una forma de evitar el problema, citando su derecho legal a emitir certificados de nacimiento.

Cuando el 23 de abril de 2018, la alcaldesa de Turín, Chiara Appendino, del Movimiento Cinco Estrellas, anunció el primer registro de un niño con dos madres, el alcalde de Nápoles, Luigi De Magistris, soltó: Nápoles ya había hecho algo similar en 2015 con dos madres italianas que vivían en Barcelona que tenían problemas para ingresar a Italia. Tal vez, dijo De Magistris, ese fue el primer certificado en el norte de Italia.

La gente sostiene bolígrafos como señal de protesta después de que el gobierno de derecha de Italia le dijo al ayuntamiento de Milán que dejara de registrar a los hijos de padres del mismo sexo en Milán, Italia, el 18 de marzo de 2023. REUTERS/Claudia Greco

Uno por uno, estos alcaldes renunciaron a lo que se había transformado en una batalla política después de que los tribunales locales comenzaron a impugnar los documentos. El máximo tribunal de Italia ha fallado en contra de la práctica varias veces y sugirió que un padre no biológico debería tratar de establecer sus derechos a través de la adopción.

El Ministerio del Interior envió recientemente a Sala, de 64 años, el último que se resistió, una carta diciéndole que se detuviera.

“Los padres del mismo sexo quieren imponer a los niños lo que no existe: dos papás o dos madres”, dijo Lucio Malan, miembro de Hermanos de Italia y presidente en el Senado, mientras defendía la posición del gobierno. La subrogación ha creado un “mercado de niños”, dijo el domingo la ministra de familia, Eugenia Roccella, y agregó que si bien el gobierno no tiene la intención de limitar los derechos de los niños, “el modelo en el que creemos tiene una madre y un padre”.

Italia ya era uno de los países menos acogedores para las personas LGBTQ en Europa occidental, con los gobiernos recientes que no introdujeron leyes para criminalizar la violencia y el discurso de odio dirigido a la orientación o identidad sexual de una persona y el Vaticano repitiendo que no puede bendecir las uniones entre personas del mismo sexo. Mientras tanto, la mayoría de sus pares han introducido políticas para mejorar las vidas de sus comunidades LGBTQ, con España revisando su constitución para aceptar matrimonios entre personas del mismo sexo. Todos los excepto Italia tienen o planean tener algún tipo de reconocimiento para los hijos de parejas del mismo sexo.

En junio de 2018, Sala organizó una ceremonia que marcó su primer registro de certificados de nacimiento nombrando a padres del mismo sexo, para cuatro familias con dos madres, entre aplausos. Firmó un libro encuadernado en cuero donde se archivan los actos y los asistentes comieron pastel recubierto de azúcar rosa en platos de plástico azul. La sensación era que la marea estaba cambiando para siempre. Pero la presión ya estaba creciendo.

Italia legalizó las uniones civiles entre personas del mismo sexo en 2016, pero en medio de la oposición de católicos y conservadores, las parejas del mismo sexo aún no pueden casarse. REUTERS/Claudia Greco

Apenas unos días antes, Lorenzo Fontanta, ministro del partido de extrema derecha Liga, dijo que las llamadas familias arco iris no existen. Brothers of Italy también ha atacado durante mucho tiempo la subrogación, y Meloni se ha pronunciado en contra de lo que ella llama “ideología de género” y el “lobby LGBT”. Según una nueva ley propuesta, los italianos que viajan al extranjero para asegurar sustitutos corren el riesgo de dos años de cárcel o una multa de 1 millón de euros.

Recurrir a los tribunales a través de un proceso de adopción es una carga para el sistema judicial notoriamente abrumado de Italia que conlleva un costo económico y emocional para una familia. Y es solo una opción si ambos padres se inscriben, un problema para las familias que enfrentan un divorcio o conflicto.

“En los últimos años, un tipo especial de adopción se ha convertido en el proceso legal de referencia para que las familias del mismo sexo adquieran los derechos de los padres. Si el resultado es mayormente esperado, entonces ¿por qué estamos hablando de ello?, podrías preguntarte. Bueno, no tan rápido. El proceso está diseñado para menores que viven en medio de la lucha y el conflicto, y para su propia protección está diseñado específicamente para ser largo y muy intrusivo. Puede durar meses o incluso años, tiempo durante el cual las parejas se enfrentan a evaluaciones psicológicas y visitas de trabajadores sociales”.

Incluso si el debate es el foco de atención de los medios en Italia, hay pocas posibilidades de un cambio inmediato: cualquier progreso tendría que venir a través de una nueva ley que reconozca a las familias del mismo sexo, que tendría que ser aprobada por el Parlamento o por el gobierno de Meloni, y ninguno de los dos escenarios es probable.

“Este es un paso atrás”, dijo Sala en su podcast diario Bongiorno Milano al anunciar la noticia, “uno grande, tanto desde un punto de vista social como político”.

(c) Bloomberg

Seguir Leyendo: