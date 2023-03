La comunidad LGBTQ de Uganda declaró que proyecto de ley anti gay amenaza la falta de vivienda

ARCHIVO - Un hombre de Uganda con un calco que dice "algunos ugandeses son gay, supéralo" (Foto AP/Rebecca Vassie, archivo)

Un destacado líder de la comunidad LGBTQ de Uganda dijo el jueves que le preocupaba quedarse “sin hogar”, y describió las angustiadas llamadas de otras personas como él preocupadas por su seguridad tras la aprobación de una nueva y dura ley contra los homosexuales .

“Me preocupa que me desalojen”, dijo Frank Mugisha, director del prohibido grupo de apoyo LGBTQ Sexual Minorities Uganda. “Me preocupa que me desalojen del lugar donde vivo, porque no tengo una propiedad. Podría quedarme sin hogar”.

La legislación “me haría imposible vivir en este país y trabajar aquí”, dijo.

Mugisha habló con la agencia de noticias AP en medio de la creciente presión de las Naciones Unidas, Estados Unidos y otros que instan al presidente Yoweri Museveni a bloquear la legislación aprobada por los legisladores el martes.

El proyecto de ley prescribe la pena de muerte para el delito de “homosexualidad agravada” y cadena perpetua para la “homosexualidad”. La homosexualidad agravada se define como los casos de relaciones sexuales que involucran a personas infectadas por el VIH, así como a menores y otras categorías de personas vulnerables. Se proponen penas de cárcel de hasta 20 años para quienes defiendan o promuevan los derechos de las personas LGBTQ.

Un sospechoso condenado por “intento de homosexualidad agravada” puede ser encarcelado por 14 años y el delito de “intento de homosexualidad” se castiga con hasta 10 años, según el proyecto de ley.

No está claro cuándo Museveni notificará a la legislatura sobre sus intenciones con respecto al proyecto de ley. A veces se toma su tiempo antes de firmar proyectos de ley. Ha condenado la homosexualidad a lo largo de los años y recientemente acusó a naciones occidentales no identificadas de “tratar de imponer sus prácticas a otras personas”.

El proyecto de ley fue presentado el mes pasado por un legislador de la oposición que dijo que su objetivo era castigar la “promoción, el reclutamiento y la financiación” de las actividades LGBTQ en este país del este de África donde los homosexuales son ampliamente menospreciados. Solo dos de los 389 legisladores presentes durante la sesión de votación se opusieron al proyecto de ley, incluido uno que sus colegas se burlaron durante el debate plenario como “homosexualista” después de presentar una opinión disidente.

La preocupación internacional está aumentando con respecto a la legislación.

Washington tiene “graves preocupaciones” sobre el proyecto de ley, dijo el miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, y agregó que obstaculizaría el turismo y la inversión económica en Uganda.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, John Kirby, dijo que si se promulgara la ley, Washington “tendría que echar un vistazo” a la imposición de sanciones económicas a Uganda. Señaló que esto sería “realmente desafortunado” ya que la mayor parte de la ayuda estadounidense es en forma de asistencia sanitaria, especialmente asistencia relacionada con el SIDA.

La agencia de la ONU contra el SIDA también advierte que la legislación “amenaza la salud pública” porque perjudicaría los esfuerzos para combatir el VIH.

El sentimiento anti-gay en Uganda ha crecido en las últimas semanas en medio de informes de prensa que denuncian sodomía en internados, incluido uno prestigioso para niños en el que un padre acusó a una maestra de abusar de su hijo. La reciente decisión de la Iglesia de Inglaterra de bendecir los matrimonios civiles de parejas del mismo sexo también ha indignado a muchos, incluidos algunos que ven la homosexualidad como importada del extranjero.

Los casos de supuestos abusos sexuales de menores han ejercido más presión sobre la comunidad LGBTQ, dijo Mugisha, el líder abiertamente gay cuya organización fue clausurada por las autoridades el año pasado.

“Los ugandeses se han radicalizado”, dijo. “Incluso aquellos que eran comprensivos ya no lo son porque se preocupan por los niños”.

Dijo que estaba recibiendo llamadas de miembros de su comunidad que estaban preocupados por dónde buscar servicios médicos e incluso dónde alquilar.

“Muchas personas están preocupadas por ser descubiertas”, dijo. “La pregunta es: ‘¿Qué les va a pasar?’”

La homosexualidad está criminalizada en más de 30 de los 54 países de África.

En Uganda, un país cristiano profundamente conservador, las relaciones entre personas del mismo sexo ya están penalizadas por una ley de la era colonial que prohíbe los actos sexuales “contra el orden de la naturaleza”.

Pero las autoridades civiles han pedido durante años un proyecto de ley más radical dirigido a los homosexuales después de que uno promulgado en 2014 fuera anulado por motivos de procedimiento por un panel de jueces en medio de una intensa presión internacional.

