Ucrania descartó cualquier acuerdo de paz con Rusia que implique ceder parte de su territorio

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, descartó cualquier acuerdo de paz con Rusia que involucre ceder parte de su territorio, así lo dio a conocer en una entrevista divulgada este jueves por la cadena británica BBC.

“Cualquier compromiso territorial nos convertiría en un Estado más débil”, afirmó el mandatario ucraniano, que declaró que “las armas son el único lenguaje que entiende Rusia”.

“No es un problema el compromiso por sí mismo. No le tenemos miedo, hay millones de compromisos en la vida. Pero la pregunta es con quién. ¿Compromisos con Putin? No, porque no hay confianza”, resaltó Zelensky.

Durante la entrevista con motivo del primer año de la invasión de Ucrania ordenada por el Kremlin, que se cumple el próximo día 24, el mandatario aseguró que la ofensiva de primavera de Rusia ya ha comenzado.

“Los ataques rusos ya se están produciendo desde diversas direcciones”, indicó Zelensky, que expresó su esperanza de que Bielorrusia “no se una” a la guerra.

“Si lo hace, lucharemos y sobreviviremos”, recalcó el líder ucraniano, quien alertó que permitir a Moscú utilizar el territorio bielorruso para preparar ataques contra Ucrania sería “un enorme error”.

Zelensky reiteró su deseo de que Kiev continúe acercándose a Europa, tanto por sus valores como por los lazos económicos.

“Ese es el camino que elegimos”, declaró, al tiempo que demandó “garantías de seguridad” y recalcó que las “armas modernas” son las únicas capaces de “acelerar” el camino hacia la paz.

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, pidió este miércoles a los países europeos que suministren a Ucrania carros de combate, tras avisar que la guerra entra en una fase decisiva y la contienda se puede resolver “esta primavera y verano”.

En una intervención ante el Parlamento Europeo en Estasburgo, el jefe de la diplomacia europea ha insistido en que la ayuda militar europea no solo debe continuar sino “incrementarse”.

“Hago un llamado a todos los países europeos que tienen carros de combate modernos y eficaces que acumulan polvo en los cuarteles que los den a Ucrania”, señaló Borrell frente a los eurodiputados.

“La guerra se va a decidir en esta primavera y verano”, alertó y pidió rapidez en el suministro de armamento tras lamentar que los aliados militares de Kiev han empleado “mucho tiempo” discutiendo la cuestión de los Leopard mientras el Ejército ruso preparaba una ofensiva en la región del Donbás.

Para Borrell, la situación militar en el terreno es “preocupante” para Ucrania, pues Rusia cuenta ahora con 360.000 soldados en territorio ucraniano, más que en anteriores fases de la guerra.

El jefe de la diplomacia comunitaria señaló, además, que redoblará los esfuerzos diplomáticos para avanzar en una resolución pacífica del conflicto.

“Para ganar la paz, primero hay que ganar la guerra, y se puede ayudar militarmente a Ucrania y hacer esfuerzos diplomáticos necesarios para que la paz llegue cuanto antes. No son cosas contradictorias”, expresó.

Borrell anunció que solicitará al Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, que lidere un proceso de mediación con Rusia, aunque, de entrada advirtió que hasta ahora todo el que ha hablado con el presidente ruso, Vladimir Putin, para parar la guerra “ha fracasado”.

