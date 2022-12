Zelensky se muestra desafiante luego de los exitosos ataques con drones en Rusia

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky, en el centro a la izquierda, de pie junto a militares durante un minuto de silencio en honor a los soldados muertos durante los combates con las tropas rusas mientras visita Sloviansk, región de Donbas, Ucrania, el martes 6 de diciembre de 2022 (AP)

Los drones atacaron el martes dentro de la frontera de Rusia con Ucrania en el segundo día de ataques que ponen de manifiesto la vulnerabilidad de algunos de los emplazamientos militares más importantes de Moscú, según los expertos. Las autoridades ucranianas no confirmaron formalmente la realización de ataques con aviones no tripulados dentro de Rusia, y han mantenido la ambigüedad sobre anteriores ataques de alto perfil.

Pero el Ministerio de Defensa británico dijo que era probable que Rusia considerara los ataques a bases rusas situadas a más de 500 kilómetros (300 millas) de la frontera con Ucrania como “algunos de los fallos de protección de fuerzas estratégicamente más significativos desde su invasión de Ucrania”. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las autoridades rusas “tomarán las medidas necesarias” para reforzar la protección de las instalaciones clave. Los blogueros rusos que suelen mantener contactos con oficiales del ejército de su país criticaron la falta de medidas defensivas.

Un incendio se declaró en un aeropuerto de la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, después de que un avión no tripulado alcanzara las instalaciones, informó el martes el gobernador de la región. En un segundo incidente, una planta industrial a 80 kilómetros (50 millas) de la frontera ucraniana también fue blanco de drones, que no alcanzaron un depósito de combustible en el lugar, informaron medios independientes rusos.

“Tendrán menos equipos de aviación tras sufrir daños debido a estas misteriosas explosiones”, dijo Yurii Ihnat, portavoz del Mando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. “Se trata sin duda de una excelente noticia, porque si uno o dos aviones fallan, en el futuro pueden fallar de alguna manera algunos aviones más. Esto reduce sus capacidades”.

El gobernador dijo que fue un ataque con un drone

Moscú culpó a Kiev de ataques sin precedentes contra dos bases aéreas en el interior de Rusia un día antes. Los ataques contra la base de Engels, en la región de Saratov, a orillas del río Volga, y la base de Dyagilevo, en la región de Ryazan, al oeste de Rusia, fueron de los más audaces dentro de Rusia durante la guerra.

A continuación, las tropas rusas llevaron a cabo otra oleada de ataques con misiles en territorio ucraniano que alcanzaron viviendas y edificios y mataron a civiles, agravando los daños causados a las infraestructuras eléctricas y de otro tipo durante semanas de ataques con misiles.

Aproximadamente la mitad de los hogares de la región de Kiev siguen sin electricidad, según declaró el martes el gobernador regional, mientras que las autoridades del sur de Odesa -que sufrió un duro golpe el lunes- afirman que han conseguido restablecer el suministro eléctrico a hospitales y algunos servicios vitales.

En una nueva muestra de desafío, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó cerca de la línea del frente en la región oriental de Donetsk. Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas de Ucrania, prometió expulsar a las fuerzas rusas de todo el territorio ucraniano.

“Todo el mundo ve vuestra fuerza y vuestra destreza. ... Estoy agradecido a vuestros padres. Han criado verdaderos héroes”, dijo Zelensky en un discurso por vídeo a las fuerzas ucranianas desde la ciudad de Sloviansk, un bastión ucraniano clave en el este.

El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en una conferencia de prensa en Washington, dijo que Estados Unidos no ha “alentado ni permitido a los ucranianos atacar dentro de Rusia”. Pero dijo que Estados Unidos está decidido -junto con muchos otros países que respaldan a Kiev- a asegurarse de que los ucranianos tengan “el equipo que necesitan para defenderse, para defender su territorio, para defender su libertad”.

Zelensky guarda un minuto de silencio en honor a los soldados muertos durante los combates con las tropas rusas en Sloviansk, región de Donbas, en lo que fue considerado como un abierto desafío al Kremlin (AP)

El Ministerio de Defensa ruso acusó al ataque de haber sido lanzado con drones de fabricación soviética. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, que dividió a Rusia y Ucrania en países separados, Ucrania heredó algunos drones Tu-141 Strizh de diseño soviético, que entraron en servicio en la década de 1970 y tienen un alcance de 1.000 kilómetros (más de 600 millas).

Fueron diseñados para tareas de reconocimiento, pero pueden equiparse con una ojiva que los convierte en misiles de crucero. A diferencia de los drones modernos, los Strizh, o Swift, sólo pueden permanecer en el aire durante un tiempo limitado y volar directamente hacia un objetivo designado. Su tecnología obsoleta hace que sean fácilmente detectables por los modernos sistemas de defensa antiaérea y fáciles de derribar.

El lunes, un bloguero proguerra ruso que publicó en el canal de Telegram “Milinfolive” arremetió contra la cúpula militar rusa, alegando que la incompetencia y la falta de fortificaciones adecuadas en las bases aéreas hicieron posibles los ataques de drones ucranianos. El Ministerio de Defensa ruso dijo que tres militares rusos murieron y otros cuatro resultaron heridos por los restos, y que dos aviones sufrieron daños leves en los ataques del lunes.

Después de que las fuerzas ucranianas tomaran el control en noviembre de la importante ciudad de Kherson, ocupada por Rusia, ninguna de las partes ha realizado avances significativos.

Pero funcionarios ucranianos han indicado que el país planea llevar a cabo contraofensivas durante el invierno, cuando el suelo helado es propicio para mover equipos pesados. La ciudad de Kherson sigue siendo objeto de ataques con cohetes rusos, pero si las fuerzas ucranianas logran un control firme, podría convertirse en una cabeza de puente para avanzar hacia Crimea.

El analista político pro-Kremlin Sergei Markov dijo que los últimos ataques de Ucrania “han planteado dudas sobre la seguridad de las bases aéreas militares rusas”.

La base de Engels alberga bombarderos estratégicos con capacidad nuclear Tu-95 y Tu-160 que han participado en ataques contra Ucrania. Dyagilevo alberga aviones cisterna utilizados para el reabastecimiento en vuelo. En una actualización diaria de inteligencia sobre la guerra en Ucrania, el Ministerio de Defensa británico dijo que los bombarderos probablemente serían dispersados a otros aeródromos.

Hablando en una conferencia telefónica con periodistas el martes, Peskov dijo que “el curso del régimen ucraniano para la continuación de tales ataques terroristas plantea una amenaza”. Peskov reafirmó que Rusia no ve perspectivas de conversaciones de paz ahora, y agregó que “la Federación de Rusia debe lograr sus objetivos declarados.”

Los ataques con cohetes ucranianos mataron a seis personas en la ciudad de Donetsk, en manos de los separatistas, a unos 100 kilómetros al sur de donde habló Zelensky, dijo Denis Pushilin, jefe de la República Popular de Donetsk, respaldada por Rusia. Dijo que uno de los muertos era un diputado de 29 años de la RPD.

Rusia, por su parte, mantuvo intensos ataques sobre territorio ucraniano, bombardeando durante la noche localidades cercanas a la central nuclear de Zaporizhzhia que dejaron sin agua corriente a más de 9.000 hogares, según informaron funcionarios locales ucranianos. Las ciudades están situadas al otro lado del río Dniéper, frente a la central nuclear, que fue tomada por las fuerzas rusas en las primeras fases de la guerra. Rusia y Ucrania llevan meses acusándose mutuamente de bombardear la central y sus alrededores.

El jefe de la región septentrional ucraniana de Sumy, fronteriza con Rusia, declaró que Moscú lanzó más de 80 ataques con misiles y artillería pesada contra su territorio. El gobernador Dmytro Zhyvytsky dijo que los ataques dañaron un monasterio cerca de la ciudad fronteriza de Shalyhyne.

Ihnat, portavoz de las fuerzas aéreas ucranianas, declaró que la capacidad del país para derribar misiles está mejorando, y señaló que no se había informado recientemente de la utilización en territorio ucraniano de aviones no tripulados de ataque de fabricación iraní.

