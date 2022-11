Elon Musk abrió otro frente de batalla y puso a Apple en su mira

Elon Musk volvió a levantar olas por un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, red social de la que es dueño. Esta vez fue un comentario contra la empresa más exitosa del mundo, Apple, a la que el sudafricano reclamó por su inversión en publicidad.

Es que desde que Musk se hizo de Twitter, algunos anunciantes han dejado de invertir en el sitio alegando que el torbellino que rodea a la empresa y a su dueño los hace dudar de la efectividad de esa publicidad.

En esa línea, Musk publicó una serie de tuits en su cuenta este lunes. El primero de ellos dice: “Apple casi ha dejado de hacer publicidad en Twitter. ¿Acaso odian la libertad de expresión en Estados Unidos?”. A continuación, le escribió directamente al CEO de la empresa de Cupertino: “¿Qué está sucediendo Tim Cook?”.

Un rato después, Musk volvió a la carga y citó un tuit de la cuenta @LBRYcom que asegura que durante la pandemia, “Apple exigió a nuestras aplicaciones que filtraran ciertos términos de búsqueda para que no dieran resultados. Si no filtrábamos esos términos, nuestras aplicaciones no hubieran sido habilitadas en el Apple Store. Puede que Apple fabrique buenos productos, pero se han opuesto a la libertad de expresión desde hace tiempo”. A esta afirmación, Musk preguntó: “¿A quién más ha censurado Apple?”.

Poco después publicó una encuesta bajo la pregunta: “¿Debería Apple publicar todas las acciones de censura que afectan a sus clientes”. Al momento de la publicación, la encuesta estaba abrumadoramente a favor del “si” por sobre el “no”.

Como parte de su diatriba contra Apple, Musk también citó un tuit del usuario @WBSChairman con una publicidad del juego Fortnite que es una parodia de un famoso comercial de Apple de la década del ‘80.

Un rato después, Musk volvió a la carga: “Apple también nos ha amenazado con remover a Twitter del App Store, pero no nos va a decir por qué motivo”. Inmediatamente después subió otro tuit, esta vez citando a la cuenta @WatcherGuru, que aseguró que “Apple se lleva el 30% en impuestos de los desarrolladores de aplicaciones que ganan más de USD 1 millón en la App Store por año. La App Store de Apple es el equivalente a un impuesto del 30% sobre Internet”. “¿Sabía que Apple inserta un impuesto del 30% en todo lo que compra a través del App Store?”.

Más anunciantes se apartan de Twitter

Más anunciantes están optando por apartarse de Twitter en medio del caos que vive la red social desde que fue adquirida hace dos semanas por el multimillonario Elon Musk.

Omnicom -de las casas publicitarias más grandes del mundo y que representa a marcas como McDonald’s, Apple o PepsiCo- recomendó este viernes a sus clientes suspender la compra de anuncios en Twitter, sumándose a otros rivales que ya habían hecho lo mismo.

La decisión responde, según Omnicom, a una serie de eventos en los últimos días que pueden tener “serias implicaciones para los anunciantes”, entre los que señala los despidos en los equipos de seguridad de Twitter, la dimisión de varios altos ejecutivos y la proliferación de cuentas que usan el sistema de verificación de pago puesto en marcha por Musk para hacerse pasar por empresas o personalidades.

Así lo detalló la firma en un mensaje interno publicado hoy por varios medios estadounidenses, en el que Omnicon concluye que el riesgo para las marcas de sus clientes ha aumentado en Twitter hasta “un nivel que la mayoría consideran inaceptable”.

Anteriormente, otros gigantes del sector ya habían recomendado a sus clientes dejar temporalmente de anunciarse en Twitter y varias grandes empresas habían paralizado su publicidad en la plataforma, sobre todo por la incertidumbre en torno a la deriva que podía tomar la red social por las promesas de Musk de dar prioridad a la libertad de expresión por encima de la moderación de contenidos.

Aunque el hombre más rico del mundo ha tratado de tranquilizar a los anunciantes y ha evitado por ahora imponer grandes cambios en la moderación, los acontecimientos de los últimos días parecen seguir alejando de Twitter la publicidad, que es su principal vía de ingresos.

(Con información de EFE)

