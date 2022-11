El momento en que un niño de seis años es rescatado con vida dos días después del terremoto en Indonesia

Un niño de 6 años rescatado con vida dos días después del sismo en Indonesia

Los equipos de emergencia de Indonesia trabajaban contra reloj el jueves para encontrar supervivientes tras el sismo que dejó 271 muertos, después de sacar con vida a un niño de seis años atrapado dos días en los escombros.

El rescate “milagroso” fue captado por las cámaras en la noche del miércoles y reavivó las esperanzas de poder encontrar a más supervivientes entre las ruinas provocadas por el temblor que devastó el lunes la ciudad de Cianjur, en Java Occidental.

Una cuarentena de personas seguían desaparecidas, entre ellas una niña que los rescatistas estaban intentando encontrar.

Una vista aérea muestra casas dañadas y derrumbadas en Cugenang, Cianjur (Foto de ADEK BERRY / AFP)

El pequeño Azka, de seis años, sobrevivió sin agua ni comida.

“Una vez nos dimos cuenta que Azka estaba vivo, todo el mundo estalló a llorar, incluido yo”, dijo el jueves a la AFP Jeksen, un voluntario local de 28 años. “Fue muy emotivo, se vivió como un milagro”, agregó.

Los equipos de emergencia saben que 72 horas después del terremoto hay muy pocas posibilidades de hallar a supervivientes.

El video del rescate, difundido por la administración del distrito de Bogor en Java Occidental, muestra a los socorristas sacando a Azka de una casa destruida en el distrito de Cugenang, el más castigado de la ciudad.

El hombre que lo rescató de un hueco entre los escombros abrazó al niño con los dos brazos, mientras otro socorrista con mono de protección naranja corría detrás suyo sosteniendo la mano del niño.

Después se ve a Azka tomando tranquilo una bebida en brazos de un soldado, con un trabajador de emergencias que le acaricia el pelo.

“Una almohada”

El cuerpo de su madre había sido hallado sin vida horas antes, dijo un voluntario a la AFP el jueves.

Además, junto al pequeño, encontraron el cadáver de su abuela, dijo Jeksen.

El niño se salvó gracias a un muro que sostuvo otra pared colapsada y evitó que cayera sobre él, indicaron los medios locales.

“Fue encontrado en la parte izquierda de la casa, en la cama. Estaba protegido por una almohada y había un espacio de 10 centímetros entre él y el muro de hormigón”, explicó Jeksen.

“Era un espacio tan estrecho, estaba oscuro, hacía calor y no había suficiente hueco para respirar”, añadió. “Durante todos estos años desde que me hice voluntario, nunca había visto algo así. ¿Cómo puedes no llorar?”.

Muchas de las víctimas del terremoto fueron niños atrapados en sus escuelas o en sus casas, indicaron las autoridades.

Pero el tiempo para encontrar más personas con vida se agota y los trabajos de rescate se ven obstaculizados por la intensa lluvia y la amenaza de réplicas letales.

Oficiales de policía que realizan operaciones de búsqueda y rescate llevan un par de perros de trabajo de la policía agotados desde un área afectada en Cianjur, Java Occidental (DICKY BISINGLASI / AFP)

“Hoy hemos desplegado 6.000 personas para la operación de búsqueda y rescate. Llueve pero seguimos buscando”, dijo el jefe de la agencia nacional de gestión de desastres, Suharyanto, que solo tiene un nombre como muchos indonesios.

“Por favor, recen por nosotros para que las 40 personas desaparecidas puedan ser encontradas”, afirmó.

En el distrito de Cugenang, los rescatistas intentaban abrirse paso entre placas de hormigón de un edificio en ruinas para encontrar a Cika, una niña de siete años.

El personal de rescate retira una motocicleta mientras trabajan para encontrar a una niña desaparecida que se cree que está atrapada entre los escombros de una casa derrumbada en Cugenang en Cianjur (ADEK BERRY / AFP)

“En dos segundos”

“Estaba jugando fuera, yo preparaba la comida en la cocina cuando llegó el sismo. Muy rápido, en dos segundos, mi casa se derrumbó”, explicó a la AFP su madre, Imas Masfahitah, de 34 años.

“Mi instinto me dice que está ahí, porque le gustaba jugar ahí”, dijo señalando la casa de la abuela, donde los socorristas están trabajando.

“Sea lo que sea, intentaré aceptarlo”, lamentó.

Imas Masfahitah llora mientras el personal de rescate trabaja para encontrar a su hija desaparecida que se cree que está atrapada entre los escombros (ADEK BERRY / AFP)

El último balance, del miércoles por la noche, de 271 fallecidos, podría todavía aumentar. Unas 2.000 personas resultaron heridas por el fuerte temblor de una magnitud de 5,6.

Una mujer herida con muletas frente a un refugio en Cugenang en Cianjur (ADEK BERRY / AFP)

Dos pueblos siguen todavía aislados por las carreteras cortadas.

El presidente indonesio, Joko Widodo, estuvo este jueves en el lugar de la tragedia, por segunda vez.

En la localidad de Cugenang, 39 personas siguen desaparecidas, dijo a la prensa.

El presidente Joko Widodo durante un recorrido por una zona afectada en Cianjur (Laily Rachev/Presidencia Indonesia/REUTERS)

Más de 61.000 personas fueron desplazadas tras el terremoto. El gobierno aporta ayuda alimentaria y tiendas de campaña, pero los hospitales están desbordados.

Situado en el “cinturón de fuego” del Pacífico, donde se encuentran las placas tectónicas, Indonesia se enfrenta regularmente a terremotos o erupciones volcánicas.

(Por Dessy SAGITA/AFP)

