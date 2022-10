Qué pasará tras la renuncia de Liz Truss: la oposición pide elecciones y los conservadores prometen elegir reemplazante en tiempo récord

Larry el gato se sienta fuera del número 10 de Downing Street después del discurso de renuncia de la primera ministra británica Liz Truss, en Londres (REUTERS/Toby Melville)

Tras la renuncia de Liz Truss como primera ministra británica este jueves, los conservadores decidieron evitar comicios generales y volverán a iniciar un proceso de elección interna para designar al quinto primer ministro desde que los británicos votaron por el Brexit en 2016.

La propia premier saliente anunció durante su discurso de renuncia que un proceso acelerado para elegir a su sucesor se organizará “de aquí al final de la próxima semana”.

Poco después, el Partido Conservador confirmó que concluirá el proceso de elección de su nuevo líder para el 28 de octubre.

Graham Brady, presidente del comité 1922 del grupo parlamentario tory en la Cámara de los Comunes y encargado de organizar las elecciones internas, dijo a los periodistas que será posible por tanto que haya un nuevo jefe del Gobierno antes de que el 31 de este mes el ministro de Economía, Jeremy Hunt, presente su plan fiscal a medio plazo, con el que revertirá la estrategia económica que provocó la caída de Truss.

“He hablado con el presidente del partido, Jake Berry, y me ha confirmado que será posible realizar una votación y concluir una elección al liderazgo para el viernes 28 de octubre”, dijo Brady, tras visitar a Truss en Downing Street. “Por lo tanto, deberíamos tener un nuevo líder antes de la declaración fiscal que tendrá lugar el día 31″, agregó.

Brady especificará próximamente cómo se desarrollarán las elecciones internas de modo que puedan concluirse en el plazo de apenas una semana.

Qué dicen las reglas

Bajo las reglas actuales del Partido Conservador, aquellos que deseen presentarse a líder deben someterse a una votación de los 357 parlamentarios. Los dos principales candidatos de ese proceso pasan a una segunda ronda, que prevé una votación entre los miles de militantes inscritos al partido.

Es posible que eso no suceda esta vez. En cambio, se especula que el nuevo líder probablemente será elegido solamente por los parlamentarios conservadores, sin acudir a los militantes.

Entre los posibles sucesores se menciona al ex ministro de Economía y ex rival de Truss Rishi Sunak, al actual ministro de Economía Jeremy Hunt, a la líder de la Cámara de los Comunes Penny Mordaunt y al ex premier Boris Johnson.

Sunak y Truss se enfrentaron en una interna de dos meses (Stefan Rousseau/REUTERS)

El anterior proceso de selección tuvo lugar en el verano boreal, tras la dimisión de Johnson, acorralado por una serie de escándalos. Truss fue elegida por unos pocos miles de miembros conservadores, en un proceso que había tomado cerca de dos meses.

Posibles elecciones anticipadas

Según las reglas británicas, no es obligatorio que haya elecciones generales hasta 2024.

El líder laborista Keir Starmer (Parlamento británico/Jessica Taylor/REUTERS)

No obstante, los analistas prevén que si el sucesor de Truss es elegido por los 357 parlamentarios conservadores, el Partido Laborista sin duda exigirá que el nuevo líder busque un nuevo mandato en las urnas.

De hecho, el jefe de la oposición británica, el laborista Keir Starmer, pidió la celebración inmediata de elecciones.

“Los tories [conservadores] no pueden responder a su último descalabro simplemente chasqueando los dedos y modificando a los de arriba sin el consentimiento del pueblo británico. Necesitamos unas elecciones generales (...) ahora”, dijo el líder de la oposición en un comunicado.

