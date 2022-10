En medio de la contraofensiva ucraniana, Rusia desplegó once bombarderos nucleares cerca de la frontera con Noruega

Once bombarderos estratégicos fueron descubiertos en una base aérea rusa cerca de la frontera con Noruega

Imágenes satelitales revelaron que Rusia desplegó once aviones bombarderos capaces de transportar armas nucleares cerca de su frontera con Noruega.

Según Faktisk, un sitio web noruego de verificación de hechos, el operador de satélites estadounidense Planet Labs detectó el 7 de octubre, en medio de la contraofensiva ucraniana, “una mayor presencia” de bombarderos estratégicos rusos TU-160 y cuatro aviones TU-95 en la base aérea rusa de Olenya, en la península de Kola y a pocos kilómetros de Noruega. Y una imagen del 9 de octubre muestra a uno de los siete bombarderos Tu-160 preparado para despegar en una pista.

Los Tu-160 son capaces de volar 12.000 kilómetros sin frenar y pueden cargar hasta 12 misiles nucleares de corto alcance. El martes pasado la Fuerza Aérea Ucraniana dijo que bombarderos rusos Tu-95 y Tu-160 que operaban sobre el Mar Caspio lanzaron misiles sobre el territorio ucraniano alrededor de las 7 de la mañana de ese martes.

Imagen satelital del 9 de octubre que muestra a un bombardero ruso Tu-160 en una pista de la base aérea de Olenya

Por otro lado, esta movilización cerca de Noruega también se descubre luego de que a principios de octubre la empresa de inteligencia israelí ImageSat International detectara bombarderos rusos en una base aérea cerca de la frontera con Finlandia. Según aquellas imágenes satelitales, se vieron cuatro TU-160 en la base el 21 de agosto y tres TU-95 el 25 de septiembre.

Los únicos bombarderos estratégicos rusos estacionados cerca de Ucrania se encuentran en la base aérea de Engels, al este de la ciudad rusa Sarátov.

Amenaza nuclear

En Occidente ha aumentado la preocupación por la posibilidad de que el presidente ruso, Vladimir Putin, recurra a las armas nucleares desde que una serie de derrotas de sus fuerzas en Ucrania inclinaron la balanza de la guerra a favor de Kiev.

Foto de archivo de un bombardero TU-95

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko, aliado de Putin en la región, advirtió este viernes a Ucrania y a Occidente de que no deben acorralar a Rusia, afirmando que por algo Moscú tiene armas nucleares.

En los extractos de una entrevista con el canal de televisión estadounidense NBC publicados por la agencia estatal de noticias de Bielorrusia, Lukashenko dijo: “Lo más importante es no arrinconar a tu interlocutor e incluso a tu oponente. Así que no debes cruzar esas líneas, esas líneas rojas, como dicen los rusos. No puedes cruzarlas”.

“En cuanto a las armas nucleares, cualquier arma es un arma creada para algo”, dijo Lukashenko. “Rusia ha expuesto claramente su posición: Dios no quiera que haya un ataque en el territorio de la Federación Rusa; en ese caso, Rusia puede usar todo tipo de armas si es necesario”.

Lukashenko no influye en las decisiones militares de Putin, pero sus comentarios sirvieron para subrayar el elevado estado de tensión entre Oriente y Occidente cuando la guerra se acerca a su octavo mes.

Foto de archivo de Vladimir Putin con Alexander Lukashenko en San Petersburgo (REUTERS/Sputnik/Kremlin/Mikhail Metzel)

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, advirtió el jueves a Rusia que sus tropas serían “aniquiladas” por la respuesta occidental en el caso de que Putin cumpla con su amenaza de utilizar armas nucleares en Ucrania. “Cualquier ataque nuclear contra Ucrania generará una respuesta; no será una respuesta nuclear pero será tan fuerte desde el punto de vista militar que el ejército ruso resultará aniquilado”, dijo el dirigente español.

Para Borrell, el presidente Putin “asegura que no está mintiendo. Y no puede permitirse el lujo de fanfarronear ahora”. Y añadió que es necesario que quede claro que “quienes apoyan a Ucrania -la UE y sus estados miembros, Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)- tampoco están fanfarroneando”.

(Con información de AFP y Reuters)

