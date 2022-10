Volodimir Zelensky aseguró que Ucrania no se siente intimidada por los bombardeos rusos en todo el país

Uno de los lugares atacados en Kiev (AP Photo/Efrem Lukatsky)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aseguró el lunes que su país no se siente “intimidado” por los bombardeos realizados por Rusia, que afectaron importantes infraestructuras energéticas y causaron al menos once muertos.

“Ucrania no puede ser intimidada. No puede serlo, porque está unida. A Ucrania no se le puede parar”, declaró Zelenski en un video difundido en las redes sociales, en el que prometió combates “aun más dolorosos” para las tropas rusas en el frente.

Zelensky condenó los ataques que Rusia ha lanzado sobre varias ciudades ucranianas y los ha calificado de “típica táctica terrorista”, a la vez que ha sostenido que los bombardeos tenían la intención de “infundir miedo”.

En este sentido, sostuvo que el Kremlin miente el asegurar que ha alcanzado “todos los objetivos planeados”: “Mienten, como siempre. Mira sus ‘objetivos reales’, la intersección en Kiev donde estoy . Ese es el objetivo”, enfatizó Zelenski enseñando en un vídeo una calle normal de la capital ucraniana.

Asimismo, el presidente de Ucrania señaló que, de los 84 misiles rusos lanzados contra el territorio ucraniano, 43 han sido derribados. Además, de 24 drones rusos, 13 han sido abatidos.

Las consecuencias del ataque ruso (REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Con todo, dijo que las fuerzas de seguridad están haciendo “todo lo posible” para restaurar la producción normal y el suministro de electricidad, alegando que es necesaria la electricidad en todas las familias, independientemente de “cualquier manifestación del terror ruso”.

Tras los bombardeos rusos de este lunes, las regiones de Cherniyev, Sumy, Leópolis, Ternópil, Dnipropetrovsk y Kiev sufrieron cortes parciales o totales de la energía.

“Necesitamos que la energía llegue a todos nuestros hogares, en todos los ámbitos”, remarcó Zelenski, que hizo un llamamiento a los ucranianos a hacer un consumo “razonable de la electricidad”.

Un edificio donde vivían civiles fue destruido en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich)

“Hay horas de carga máxima en el sistema de energía: de 17.00 horas a 22.00 horas. Les pido mucho, por favor, en este momento, consuman electricidad de tal manera que no sobrecarguen el sistema de energía. Posponga el lavado, planchado, reparación y uso de otros aparatos eléctricos que consumen mucha energía desde las 17.00 hasta las 22.00 horas”, pidió el presidente de Ucrania.

(Con información de AFP y EP)

