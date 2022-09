Vincenzo Carrozzino, candidato a diputado en el Parlamento italiano: “Estas elecciones son muy importantes por la reciente reducción de representantes en el exterior”

Vincenzo Carrozzino

Con motivo de las próximas elecciones a celebrarse el 25 de Septiembre en Italia, pero en relacion al voto italiano en la Circunscripción América Meridional, que ya está en curso vía correo postal, Infobae dialogó con el Vincenzo Carrozzino, candidato a Diputado en el Parlamento Italiano por la Unione Sudamericana Emigratti Italiani (USEI).

-Carrozzino, ¿podría explicarnos cómo funciona el sistema electoral italiano por el cual se permite a los ciudadanos Italianos residentes en el exterior elegir sus representantes?

-Italia es una República Parlamentaria, la función de legislar y de formar gobierno recae en el Parlamento compuesto por dos cámaras, la cámara de diputados, electos por sufragio universal por la totalidad de los ciudadanos italianos (aunque residan en el exterior, siempre que se encuentren inscriptos al AIRE-), que gocen de derechos políticos, y la cámara de senadores, electos con base regional, que también son elegidos en exterior por “ripartizioni” América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África y Oceanía. En América Meridional participan los nacionales italianos residentes en Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. En este mes de septiembre se llevarán a cabo las elecciones parlamentarias, no solo en Italia, sino también en la circunscripción de Sudamérica donde se votarán dos diputados y un senador que representarán a los nacionales italianos residentes en el exterior. En esta circunscripción se vota mediante el sistema de voto por correspondencia. Se recibirá un sobre en el domicilio que contendrá la lista con los símbolos partidarios. Allí el elector deberá poner una cruz sobre el símbolo partidario elegido y expresar al lado su voto de preferencia con nombre y apellido del candidato electo. El voto es personal e igual para todos, libre y secreto. Las boletas votadas deben ser reingresadas en el sobre y devolverse por correo al Consulado General.

-¿Por qué cree que es importante el ejercicio del derecho de voto para los Italianos residentes en el exterior?

-Estas elecciones 2022 son muy importantes para los italianos que viven en el exterior en atención a la reciente reducción del número de parlamentarios y por los vientos desfavorables que soplan en Italia para el voto de los italianos en el exterior. Los ciudadanos tienen que participar activamente con su voto, se deben interesar en la política, porque existe el riesgo, en un futuro, que ese derecho político que se obtuvo luego de tantos años se encuentra en riesgo de desaparecer. La reducción de los parlamentarios elegidos en el exterior de 18 a 12 puede ser la primera señal. Por mi parte sostengo que Italia tiene la obligación no solo de mantener la representación parlamentaria sino la de integrar a los italianos que habitan fuera de su tierra, que, lejos de ser excluidos deben conformar juntos una verdadera comunidad de italianos.

-Cuál es su posición sobre las discusiones recientes respecto al reconocimiento de la ciudadanía iure sanguinis para aquellos que nacieron antes del año 1948 y sobre la mujer que ha perdido su ciudadanía italiana.

-Es un tema no menor, en este sentido, algunos partidos políticos han planteado el reconocimiento en forma prioritaria de la ciudadanía ius soli o ius scholae; dicha posición resulta insostenible y un grave retroceso que redunda en una gran injusticia para los millones de ciudadanos italianos que viven en el exterior. Estas discusiones ya no pueden tolerarse más en el Parlamento, y es el primer tema que defender por quienes finalmente resulten electos. En Sudamérica se encuentran en condiciones de ejercer su derecho político al voto aproximadamente 1.300.000 personas, lo que constituye un número que es no menor. Por ese motivo debe ser atendido y representado fielmente en el Gobierno, y el parlamento es el mecanismo habilitado para llevar adelante sus reclamos y defender los derechos ya adquiridos.

-Usted se presenta como candidato a la Cámara de Diputados en el Parlamento Italiano por la Circunscripción Exterior, ¿Cuáles fueron las razones que lo han llevado a candidatearse para el cargo? ¿Tiene Usted experiencia legislativa en el Parlamento?

-Son varias las razones, en primer lugar, porque conozco la problemática que aflige a la comunidad italiana. Aquí, a la República Argentina han llegado mis ascendientes escapando de la guerra, aquí ha nacido mi hijo. Y me preocupan los problemas que deben enfrentar tan lejos de su Italia, sin que su voz se haga eco en el parlamento. También conozco la política italiana soy abogado, fui intendente de la comuna de Belvedere Marittimo, presidente del consejo comunal y soy asesor legal en el parlamento en Roma. Estoy convencido que la política, bien ejercida, con seriedad y responsabilidad es el mecanismo capaz de combatir las desigualdades que padecen los italianos residentes en el exterior en relación a quienes tienen su residencia en Italia. La política es el medio para resolver estas problemáticas.

La formación académica, la experiencia política y de gestión legislativa son las variables que deben encontrar su reflejo en la decisión de voto. El candidato electo no solo debe conocer las realidades y padecimientos de los connacionales, sino que además debe tener obligatoriamente el conocimiento de los mecanismos parlamentarios para llevar adelante sus propuestas en el parlamento.

-En síntesis podría indicarnos cuáles son los aspectos programáticos de su plataforma y qué espera darles a los italianos residentes en argentina?

-En primer lugar, la comunidad de italianos residentes en el exterior debe encontrar la igualdad con relación al italiano residente en Italia, en todos los aspectos tanto social, como económico, administrativo, comercial, industrial y cultural para ampliar el desarrollo social de la italianidad y garantizar la estabilidad de las generaciones futuras.

La constitución de la República de Italia afirma que “todos los ciudadanos tienen igual dignidad social y son iguales ante la ley… Es deber de la República remover los obstáculos que limitan o impiden el goce de los derechos civiles”.

El primer elemento para atender lo constituye el derecho de acceder fácilmente a la adquisición de la ciudadanía por parte de quienes poseen derecho a ella. Se que muchas veces se ven desalentados aquellos ciudadanos italianos o quienes aspiran a serlo, por las trabas burocráticas que encuentran en su camino. Esta es una realidad innegable e insostenible. Es necesario flexibilizar y facilitar el acceso a todos y cada uno de los trámites que dependan del Estado Italiano, y esa deberá ser la más importante meta para llevar al Parlamento (ciudadanía, pasaporte, etc).

Otra temática de relevancia que no se debe descuidar son los jóvenes y los adultos mayores. Ambas etapas de la vida necesitan de la asistencia del Estado Italiano y sabido es que, actualmente, se encuentra minado de dificultades. El adulto mayor deberá conservar el valor adquisitivo de su jubilación, recibir protección frente a los vaivenes del tipo de cambio de los países donde residen; y, quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, deberán recibir un tratamiento prioritario haciéndose cargo el Estado Italiano de su situación y asistencia médica.

Los jóvenes deberán tener garantizado un futuro de iguales oportunidades de empleo y educación, en especial universitaria, que las que tienen los jóvenes que viven en Italia. Para nuestros jóvenes italianos la adquisición de la ciudadanía implica no solo la igualdad de derechos con los jóvenes nacidos en el territorio italiano sino también una puerta de entrada a la Europa entera y con ello la posibilidad de gozar de los derechos de la ciudadanía europea, conforme la cual y según la redacción del Tratado de Maastricht (TUE), los derechos de ser ciudadano de la Unión Europea. Y, mas allá de los puntos de programa electoral del partido al que pertenezco, es importante también destacar, que existen situaciones de hecho que reflejan un claro olvido de los connacionales que residen en Sudamérica. Varios ejemplos se han presentado en decisiones que recientemente se han adoptado en Italia y que deberán ser revisadas y posteriormente revertidas, entre las cuales se encuentra la discutible decisión adoptada por el presidente de la Región de Calabria quien ha firmado un acuerdo con cuba para la provisión de 500 médicos al sistema de salud. Me pregunto, si no hubiera sido preferible convocar 500 médicos de Latinoamérica descendientes de italianos. Estas son las cuestiones que resultan necesario cambiar, hacer entender no solo a los parlamentarios italianos sino también a todos los gobernadores, concejales regionales, y demás autoridades locales que, fuera de los confines nacionales, en el mundo entero hay otra Italia que necesita de ser ayudada y que a la vez quiere ayudar.

SEGUIR LEYENDO: