A pesar de la ira pública, Irak continúa sin progreso en el estancamiento político

Un manifestante sostiene un cartel que representa al clérigo chií Muqtada al-Sadr en un puente que conduce hacia el área de la Zona Verde en Bagdad, Irak, el sábado 30 de julio de 2022, días después de que cientos de personas irrumpieron el miércoles en el parlamento de Bagdad cantando maldiciones contra Irán en una manifestación contra un candidato a primer ministro por parte de partidos respaldados por Irán. (AP Photo/Anmar Khalil, Archivo)

Semanas después de que seguidores de un influyente clérigo irrumpieron en el Parlamento, la crisis política de Irak no muestra signos de disminuir, a pesar de la creciente ira pública por un estancamiento debilitante que ha debilitado aún más al gobierno interino del país y su capacidad para proporcionar servicios básicos.

Los dos campos políticos chiítas rivales de Irak siguen encerrados en una competencia de suma cero, y la única voz potencialmente capaz de poner fin a la grieta, el venerado Gran Ayatolá Ali al-Sistani, ha permanecido visiblemente en silencio.

Por ahora, cientos de partidarios de Muqtada al-Sadr, un clérigo chií incendiario, siguen acampados frente al edificio legislativo en Bagdad, listos para escalar si no se cumplen sus demandas.

Al-Sadr ha pedido elecciones anticipadas, la disolución del parlamento y enmiendas constitucionales. Le ha dado al poder judicial un plazo de fin de semana para disolver la legislatura.

Sus rivales chiítas en el campo respaldado por Irán tienen condiciones propias. Lo acusaron de violar la Constitución, lo que provocó contraprotestas que han estimulado los temores de derramamiento de sangre.

Partidarios del Marco de Coordinación Chiíta respaldado por Irán asisten a una manifestación para denunciar a sus rivales, seguidores de un influyente clérigo chiíta Muqtada al-Sadr (Foto AP/Anmar Khalil, archivo)

Ninguna de las facciones parece dispuesta a comprometerse para poner fin a la crisis política de 10 meses, la más larga desde que la invasión estadounidense de 2003 restableció el orden político. El gabinete interino, incapaz de aprobar leyes o emitir un presupuesto, se vuelve más débil cada día, mientras que el público arremete en protesta contra los malos servicios, incluidos los cortes de energía durante el calor abrasador del verano.

UNIENDO A LAS FACCIONES EN GUERRA

Cuando al-Sadr ordenó a miles de seguidores asaltar la zona gubernamental fuertemente fortificada de Bagdad el 30 de julio, paralizó las instituciones estatales e impidió que sus rivales políticos procedieran con la formación de un gobierno.

Al-Sadr podría haberse sentido envalentonado por el silencio de al-Sistani, de 92 años, una figura espiritual venerada cuya palabra tiene una enorme influencia entre los líderes y los iraquíes comunes.

Tres funcionarios del seminario de al-Sistani en la ciudad santa de Najaf dijeron que no ha usado su influencia porque no quería parecer tomar partido en la crisis interna chiíta más aguda desde 2003. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios.

“El Marjaiya está observando la situación con preocupación”, dijo uno de los funcionarios, refiriéndose al ayatolá. Dijo que al-Sistani “no interferirá en el momento actual. Su entrada puede ser percibida como un beneficio para una parte sobre otra”.

Peregrinos chiítas se dirigen al santuario del imán Moussa al-Kadhim, pasando junto a un cartel del líder espiritual chiíta, el Gran Ayatolá Ali al-Sistani (Foto AP/Khalid Mohammed, archivo)

Al-Sistani rara vez ha intervenido en asuntos políticos, pero cuando lo ha hecho, ha alterado el curso de la política iraquí.

En 2019, su sermón llevó a la renuncia del entonces primer ministro Adil Abdul Mahdi en medio de protestas masivas contra el gobierno, las más grandes en la historia moderna de Irak. La administración de Mustafa al-Kadhimi prestó juramento con el objetivo de celebrar elecciones anticipadas, que tuvieron lugar en octubre.

El ayatolá se ha cansado de la dinámica política iraquí actual, dijo el funcionario en Najaf. No ha reanudado sus habituales sermones de los viernes, que fueron suspendidos durante la pandemia. Sus puertas permanecen cerradas a las élites políticas de Irak, una señal de que las desaprueba.

El seminario en Najaf también está dividido sobre al-Sadr. Algunos temen que su audacia esté profundizando la división chiíta, mientras que otros están de acuerdo con su retórica anticorrupción y reformista. Decenas de estudiantes del seminario se unieron recientemente a las protestas.

Al-Sistani tiene líneas rojas que, si se cruzan, lo obligarían a intervenir, dijeron los funcionarios. Incluyen el derramamiento de sangre y los intentos de erosionar lo que se considera los cimientos democráticos de Irak.

Los manifestantes intentan quitar las barreras de concreto y cruzar el puente hacia el área de la Zona Verde en Bagdad. (Foto AP/Adil al-Khazali, archivo)

“Muqtada conoce estas líneas rojas y no las cruzará”, dijo un funcionario.

BUSCANDO UNA SALIDA A LA CRISIS

Incluso si los rivales chiítas aceptaran celebrar elecciones, siguen existiendo diferencias fundamentales sobre las reglas electorales. No hay precedentes legales para guiar a los tomadores de decisiones.

Al-Sadr ha insinuado que intensificará las protestas si el poder judicial no disuelve el parlamento para el final de la semana. El poder judicial dice que no tiene el poder de disolver la legislatura.

Sus rivales en la alianza del Marco de Coordinación, formada en gran parte por partidos chiítas respaldados por Irán, afirman que la presión de al-Sadr sobre el poder judicial es inconstitucional. No se oponen a nuevas elecciones, siempre que haya un consenso nacional sobre cómo se llevará a cabo la votación.

Tal consenso parece inalcanzable.

Al-Sadr ha pedido elecciones anticipadas, la disolución del parlamento y enmiendas constitucionales. Le ha dado al poder judicial un plazo de fin de semana para disolver la legislatura. (AP Foto/Anmar Khalil, File)

Al-Sadr quiere usar las mismas reglas que en las elecciones de octubre, cuando Irak se dividió en 83 distritos electorales. La ley actual beneficia a los partidos con una fuerte base de base como la de al-Sadr, que aumentó su recuento de escaños de 54 a 73, mientras que los partidos respaldados por Irán vieron una disminución de 48 a 16.

El Marco quiere que se modifique la ley. Sin embargo, el edificio del parlamento está cerrado, con cientos de seguidores de al-Sadr acampados afuera impidiendo que los parlamentarios entren.

LO QUE PIENSA EL RESTO DE IRAK

Los iraquíes comunes están cada vez más frustrados porque el gobierno interino está luchando para proporcionar servicios básicos, como electricidad y agua.

La crisis política llega en un momento de creciente desempleo, especialmente entre los jóvenes iraquíes. El país ha sufrido sequías consecutivas que dañan gravemente las industrias agrícola y pesquera, disminuyendo aún más las perspectivas de empleo.

Las protestas en el sur de Irak se tornaron violentas la semana pasada después de que manifestantes que lanzaban piedras se enfrentaran con las fuerzas de seguridad fuera de los campos petroleros en las provincias de Missan y Dhi Qar. Más de una docena de manifestantes fueron detenidos y más de una docena de miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos.

Al-Sadr quiere usar las mismas reglas que en las elecciones de octubre, cuando Irak se dividió en 83 distritos electorales. La ley actual beneficia a los partidos con una fuerte base de base como la de al-Sadr, que aumentó su recuento de escaños de 54 a 73, mientras que los partidos respaldados por Irán vieron una disminución de 48 a 16. (AP Foto/Anmar Khalil, File)

En Missan, Mustafa Hashem protestó contra la grave escasez de agua que dañó los medios de subsistencia en las marismas de Irak. Dijo que las fuerzas de seguridad participaron en una “represión brutal e injustificada” contra manifestantes pacíficos.

Más protestas se llevaron a cabo en la provincia sureña de Basora después de tres días consecutivos de cortes de energía durante el pico de calor del verano. Las protestas son comunes durante el verano en Irak, cuando el aumento de las temperaturas abruma la red nacional, causando interrupciones. Este año, muchos manifestantes pidieron que al-Sadr defendiera sus derechos.

Los niveles de salinidad en Basora este verano son casi los mismos que hace cuatro años, cuando decenas de miles de personas fueron hospitalizadas debido a la mala calidad del agua, dijo el ambientalista Shukri al-Hassan. La crisis sanitaria de 2018 provocó violentas protestas que sirvieron de presagio de manifestaciones masivas contra el gobierno al año siguiente.

Incapaz de aprobar una ley de presupuesto, el gobierno interino ha recurrido a medidas provisionales para financiar gastos urgentes como pagos de alimentos y electricidad a los países vecinos. Mientras tanto, las inversiones cruciales, incluso en infraestructura hídrica, se han estancado.

(con información de AP)

SEGUIR LEYENDO: