Estados Unidos advirtió que Irán podría intentar asesinar oficiales norteamericanos

Una imagen del difunto mayor general iraní Qassem Soleimani, jefe de la fuerza de élite Quds, que murió en un ataque aéreo en el aeropuerto de Bagdad (Nazanin Tabatabaee- WANA via REUTERS)

El gobierno de Joe Biden está en alerta por la posibilidad de que Irán intente asesinar a altos funcionarios de EEUU como venganza por la muerte de Qassem Soleimani, el temible ex jefe de la Guardia Revolucionaria y el arquitecto de la estrategia iraní en Oriente Medio, que perdió la vida el 3 de enero de 2020 en un ataque con drones estadounidenses en Bagdad.

La información se desprende de un informe de inteligencia obtenido en exclusiva por Yahoo News.

Qassem Soleimani, uno de los laderos del ayatollah Khamenei y el hombre más poderoso dentro de la estructura militar iraní, murió en un ataque gestionado por el gobierno de Donald Trump con drones en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad. Soleimani se encontraba en un convoy de dos autos que fue impactado por al menos tres misiles.

Desde entonces, el régimen de Teherán ha amenazado con vengarse.

“ El régimen iraní está librando una campaña múltiple, que incluye amenazas de acción letal, maniobras legales internacionales y la emisión de órdenes de arresto y sanciones iraníes, contra funcionarios estadounidenses selectos para vengar la muerte del comandante Soleimani del IRGC-QF (Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, del ejército de Irán) en enero de 2020, elevando la amenaza en el país y en el extranjero para aquellos que Irán considera responsables del asesinato ”, reza el informe.

Este reporte, fechado el 16 de junio de 2022 -dos días después de que la Casa Blanca anunciara oficialmente el viaje de Biden a Oriente Medio-, fue realizado por el Centro Nacional de Contraterrorismo de EEUU, y está marcado como “No para publicación pública” y “Solo para uso oficial”.

El informe obtenido por "Yahoo News"

“Desde enero de 2021, Teherán ha expresado públicamente su voluntad de realizar operaciones letales dentro de los Estados Unidos y ha identificado constantemente al ex presidente Donald Trump, al ex secretario de Estado Michael Pompeo y al ex comandante general del CENTCOM Kenneth McKenzie entre sus objetivos prioritarios para la retribución “, continúa el informe.

“Irán probablemente vería el asesinato o el enjuiciamiento de un funcionario estadounidense que considera equivalente en rango y estatura a Soleimani o responsable de su muerte como acciones de represalia exitosas”.

Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo en un comunicado a Yahoo News que Estados Unidos “protegerá y defenderá a sus ciudadanos”, incluidos “aquellos que sirven a Estados Unidos ahora y aquellos que sirvieron anteriormente”.

El lunes, el asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, advirtió que Irán está planeando suministrar cientos de drones con capacidad de equiparlos con armas de combate a Rusia para su uso en Ucrania.

“El gobierno iraní se está preparando para proporcionar a Rusia hasta varios cientos de UAV (vehículos aéreos no tripulados), incluyendo UAV con capacidad de armas, en un plazo expedito”, dijo Sullivan a periodistas.

El viaje de Biden a Medio Oriente intenta reunir apoyo contra Irán y tratar de calmar las tensiones en la región. Sin embargo, el presidente iraní, Ebrahim Raisí, dijo este miércoles que la visita del presidente estadounidense no traerá seguridad para Israel y advirtió que cualquier medida contra Irán se enfrentará a una decisiva respuesta por parte de Teherán.

El viaje de Biden a Medio Oriente intenta reunir apoyo contra Irán (Gil Cohen-Magen/Pool via REUTERS)

Raisí indicó durante la reunión semanal del gabinete que “si las visitas de las autoridades estadounidenses a los países de la región son para fortalecer la posición del régimen sionista y normalizar los lazos de este régimen con algunos países, sus esfuerzos no crearán seguridad para los sionistas de ninguna manera”.

El jefe del Poder Ejecutivo iraní señaló que la República Islámica de Irán “monitorea atentamente todos los desarrollos en la región”.

“Les hemos dicho repetidamente a quienes han traído mensajes de los estadounidenses que el más mínimo movimiento contra la integridad territorial de Irán, se enfrentará con nuestra decisiva respuesta”, advirtió Raisí.

Biden ha comenzado una gira por Oriente Medio que comienza desde Israel y continúa en los territorios palestinos y Arabia Saudí.

