El discurso completo de la renuncia de Boris Johnson: “En la política nadie es indispensable”

El primer ministro británico dimite tras una ola de salidas en su gabinete

Boris Johnson dimitió el jueves como líder del Partido Conservador británico, allanando el camino para la elección de un nuevo primer ministro después de que decenas de ministros abandonaran su gobierno, salpicado de escándalos.

“Es claramente la voluntad del partido conservador parlamentario que haya un nuevo líder de ese partido, y por lo tanto un nuevo primer ministro”, dijo Johnson a las puertas del número 10 de Downing Street.

Johnson, de 58 años, anunció que dejaría el cargo tras una serie de dimisiones de su equipo directivo en protesta por su liderazgo, pero que se mantendría como primer ministro hasta que se encuentre un sustituto.

Boris Johnson en su discurso de renuncia (Reuters)

“En los últimos días he intentado persuadir a mis colegas de que sería excéntrico cambiar de gobierno cuando estamos cumpliendo tanto, y cuando tenemos un mandato tan amplio, y cuando en realidad sólo estamos un puñado de puntos por detrás en las encuestas, incluso a mitad de legislatura, después de bastantes meses de un trineo bastante implacable, y cuando el escenario económico es tan difícil a nivel nacional e internacional. Lamento no haber tenido éxito en esos argumentos y, por supuesto, es doloroso no poder ver por mí mismo tantas ideas y proyectos”, expresó.

También, dejó un mensaje a la población, donde cada vez tenía menos popularidad. “Para ustedes, el público británico, sé que habrá muchas personas que se sientan aliviadas y tal vez bastantes que también se sientan decepcionadas. Y quiero que sepan que estoy muy triste por dejar el mejor trabajo del mundo”, expresó.

(Reuters)

Entre otros agradecimientos, continuó: “Quiero dar las gracias a Carrie (su esposa) y a nuestros hijos, a todos los miembros de mi familia que han tenido que aguantar tanto, durante tanto tiempo. Quiero dar las gracias a la inigualable administración pública británica por toda la ayuda y el apoyo que ha prestado a nuestra policía, a nuestros servicios de emergencia y, por supuesto, a nuestro fantástico NHS (sistema de salud), que en un momento crítico ayudó a prolongar mi propio periodo en el cargo, así como a nuestros servicios armados y a nuestras agencias, tan admiradas en todo el mundo, y a nuestros infatigables miembros y simpatizantes del Partido Conservador, cuya campaña desinteresada hace posible nuestra democracia”.

“Por encima de todo, quiero agradecerles a ustedes, el público británico, el inmenso privilegio que me han concedido. Y quiero que sepan que, desde ahora y hasta que el nuevo primer ministro esté en su puesto, sus intereses serán atendidos y el gobierno del país se llevará a cabo”, agregó.

El calendario de la carrera por el liderazgo tory se anunciará la semana que viene, dijo, después de tres años tumultuosos en el cargo definidos por el Brexit, la pandemia de Covid y la incesante controversia sobre su reputación de mentiroso.

El jueves, Johnson trató de estabilizar el barco con varios nombramientos para sustituir a los miembros del gabinete que se han ido. Johnson se había aferrado al poder a pesar de la oleada de más de 50 dimisiones en el Gobierno, expresando su desafío a última hora del miércoles.

Pero la salida el jueves de la ministra de Educación, Michelle Donelan, y la petición de dimisión del ministro de Economía, Nadhim Zahawi, que sólo llevaban dos días en el cargo, parecieron inclinar la balanza junto con las advertencias de una nueva moción de censura por parte de los diputados tories.

(Con información de AFP)

SEGUIR LEYENDO: