El presidente francés Emmanuel Macron reorganiza su gobierno luego de la derrota legislativa

El presidente francés Emmanuel Macron reorganiza su gobierno para sostenerlo luego del fracaso legislativo

El batacazo de los resultados legislativos, con un gobierno sin mayorías absolutas en la Asamblea Nacional, llevó al presidente, Emmanuel Macron, a reformular su gabinete para encarar el nuevo quinquenio al frente del Palacio del Elíseo. Tras el tiempo de consultas, llegó el momento de elegir los funcionarios que integrarán el equipo que enfrentará un gobierno obligado a buscar alianzas.

El jefe de Estado francés y su primera ministra, Élisabeth Borne, presentaron la reorganización del Ejecutivo. Una decisión que busca tener en cuenta los nuevos equilibrios parlamentarios, cuando el gobierno de Borne, limado tras los resultados, debió cambiar para presentar un nuevo proyecto gubernamental.

La composición final del gobierno, que tiene 41 miembros, 20 mujeres y 21 hombres, llega tras varias semanas de reflexión y negociación. Los nuevos miembros deberán cubrir las expectativas de los franceses que marcaron una nueva hoja de ruta para la presidencia de Emmanuel Macron. El presidente no tendrá los números de diputados suficientes.

Las designaciones son parte de una rediseño, justo cuando están previstos dos Consejos de Ministros que serán claves para los meses que se avecinan. En particular, y apremiada por la idea de una moción de censura que no avanzó, Borne develará la ruta de la política general de su gobierno, ahora con nuevos miembros, incluso sin haber dicho si solicitará la confianza de los diputados mediante una votación.

Con los anuncios, el dato más destacado y esperado, fue la salida de Damián Abad, ministro de Solidaridad, Autonomía y Minusválidos investigado por “intento de violación”. También entre los que parten están las ministras Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon y Justine Benin, como consecuencia de sus derrotas en las elecciones legislativas. Yaël Braun-Pivet había dejado el gobierno tras su elección como presidente de la Asamblea Nacional.

Hubo tambien movimientos con funcionarios que pasaron de una sede gubernamental a otro. Pasó por el anterior gobierno por la cartera de salud y luego las relaciones con el Parlamento, ahora sustituye a Olivia Grégoire como portavoz del Gobierno. Oliver Veran, el exministro encargado de comandar la crisis del coronavirus tiene una buena imagen pública y por eso el enroque. En tanto, Grégoire es nombrada ministra Delegada de pymes, comercio, artesanía y turismo.

Franck Riester, presidente del partido de centro derecha AGIR, asumirá la función de Ministro de Relaciones con el Parlamento. Sus inicios serán necesariamente escrutados en un contexto de mayoría relativa en la Asamblea Nacional.

La primera ministra, Elisabeth Borne, que forma gobierno por orden del presidente, Emmanuel Macron, podría pedir un voto de confianza al Parlamento, al tiempo de elevar su hoja de ruta para el nuevo gobierno.

Clément Beaune, ex ministro delegado encargado de Europa, que se ocupó en particular de la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea, abandonó los asuntos internacionales para convertirse en ministro encargado de transportes. Christophe Béchu, figura cercana al estrategico ex primer ministro, Edouard Philippe, ha sido ascendido a Ministro de Transición Ecológica y Cohesión Territorial.

Entre los destacados que llegan, François Braun en Salud. El médico de urgencias es nombrado en la cartera sanitaria. Alguien que estrena pasos como ministros, Jean-Noël Barrot , diputado y secretario general del MoDem, ha sido nombrado Ministro Delegado encargado de la Transición Digital y las Telecomunicaciones

Una cartera ampliada para Gérald Darmanin. El inquilino de Place Beauvau continúa como ministro del Interior y se le asigna la cartera de Ultramar. En cuanto a Olivier Klein, ex miembro del Partido Comunista y del Partido Socialista, alcalde de Clichy-sous-Bois, ingresó al gobierno como ministro delegado de vivienda y ciudad.

Alguien que tenía asegurada su continuidad era el titular de Hacienda. El ministro de economía, Bruno Le Maire, conserva su cargo. Figura clave en el gobierno, el funcionario tiene en sus manos el paquete anti inflacionario y de ayuda a los franceses que ven caer su poder adquisitivo.

“Estamos en un momento de la verdad, vamos a iniciar el trabajo parlamentario. Hay dos actitudes posibles: la que consiste en bloquear los textos, el Parlamento. Voy al Parlamento en busca de una mayoría de compromiso”, declaró el ministro, Le Maire, poco después de ser ratificado. “El deseo de hacer lo mejor para los franceses sólo puede lograrse a través del diálogo y el compromiso”, insistió.