Turquía bloquea el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN: Erdogan advirtió que no lo permitirá mientras él sea presidente

Tayyip Erdogan (Reuters)

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha insistido este domingo en que, mientras siga al frente del país, no permitirá que Suecia ni Finlandia se adhieran a la OTAN al constatar, según sus palabras, que ninguno de los dos países es “honesto” en sus promesas para cortar vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las milicias kurdas de las Unidades de Protección Popular (YPG), consideradas por Ankara como organizaciones terroristas.

“Mientras Tayyip Erdogan siga siendo jefe del Estado turco, no puedo decir ‘sí’ a la entrada en la OTAN de países que respaldan el terrorismo”, ha asegurado este domingo en entrevista con el diario ‘Hurriyet’.

Tanto el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto como la primera ministra de Suecia, Magdalena Anderson y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha coincidido en que todos tienen en cuenta las “preocupaciones de seguridad” de Turquía a este respecto tras la ronda de conversaciones telefónicas mantenida el pasado fin de semana para garantizar la adhesión de ambos países como medida de seguridad ante la invasión rusa de Ucrania.

Sin embargo, los esfuerzos de Suecia y Finlandia para convencer al turco de que no mantienen relación con estos grupos no parecen haber fructificado. Tras indicar que las conversaciones de los últimos días no han ocurrido “al nivel deseado”, ha vuelto a denunciar protecciones concedidas por estos países a kurdos buscados por el Gobierno turco. “Los terroristas caminan por las calles de Estocolmo mientras Suecia les protege con su propia policía”, ha aseverado.

Sucia y Finalndia abandonaron su posiciópn historica de neutralidad ante las amenazas de Vladimir Putin.

España enviará misiles antiaéreos a misión de la OTAN en Letonia

España enviará una batería de misiles de defensa antiaéreos a Letonia y un centenar de militares para reforzar su participación en la misión de la OTAN en el país báltico, donde ya hay desplegados 500 efectivos españoles. El Ministerio de Defensa español “planea desplegar en Letonia una batería de misiles tierra-aire NASAMS” como parte de la operación de refuerzo que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) está llevando a cabo en países cercanos a Rusia.

“Nuestro compromiso con la OTAN es total”, afirmó la ministra de Defensa, Margarita Robles, preguntada este sábado en Televisión Española sobre este envío.

“Nosotros tenemos tropas en este momento en Letonia, las tenemos también en Lituania, tenemos nuestros barcos en el Mar Mediterráneo, y siempre hay la máxima disponibilidad para reforzar en una labor de disuasión”, agregó sin dar más detalles, antes del desfile del Día nacional de las Fuerzas Armadas en Huesca (noreste).

Poco después del comienzo de la invasión rusa en Ucrania, Madrid anunció el envío adicional de 150 militares a Letonia, que se sumaban a los 350 ya desplegados desde 2017 dentro de la misión defensiva Presencia Avanzada Reforzada de los aliados en los países bálticos y Polonia.

Con el nuevo envío, el contingente español en Letonia será de unos 600 militares.

España, que celebrará este lunes el 40º aniversario de su ingreso en la OTAN, se prepara para acoger la Cumbre de la Alianza Atlántica a finales de junio.

Desde el inicio del conflicto en Ucrania, Madrid también ha enviado material militar a este país con el que la ministra de Defensa reiteró este sábado su “compromiso total”. “Cuando se defiende a Ucrania, se está defendiendo nuestros valores de la democracia, y se está yendo contra crueldades como las que está haciendo [el presidente ruso, Vladimir] Putin” , indicó Robles.

