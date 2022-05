Ucrania aseguró que Rusia ya ha utilizado el 60% de su arsenal de alta precisión

El secretario de relaciones internacionales del Movimiento Evita fue invitado para hacer parte de la Misión de Observación Electoral, pero este miércoles denunció en sus redes sociales que no pudo entrar al país

“¡No haces nada!”: un líder demócrata confrontó al gobernador de Texas en una conferencia de prensa sobre la masacre

Beto O’Rourke, ex candidato a gobernador, interrumpió al actual mandatario conservador, Greg Abbot, y lo enfrentó: “Dijiste que esto no era predecible, esto era totalmente predecible, y eliges no hacer nada”