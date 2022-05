El amor en los tiempos de guerra: un hombre inglés se divorció tras enamorarse de una ucraniana a quien le ofreció refugio en su casa

Tony Garnett - Sofia Karkadym - un hombre inglés que convenció a su esposa de recibir en su casa a refugiados de la invasión de Rusia a Ucrania. Después de varios días, el hombre se enamoró de la refugiada que recibió en su casa y terminó divorciándose.

Han pasado 89 días desde que Vladimir Putin ordenó a tropas rusas ingresar a territorio ucraniano, decisión que desató una jornada sumamente violenta que hasta la fecha ha cobrado la vida de miles de civiles inocentes. Las atrocidades de la guerra y la evidente falta de diplomacia ha traído múltiples consecuencias no solo para las naciones implicadas directamente, sino para el resto de la comunidad mundial.

Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, distintas naciones del mundo condenaron la decisión del presidente ruso, no obstante, ni las sanciones impuestas a su economía, ni los múltiples llamados por la paz han logrado ablandar el corazón de Vladimir Putin por lo que la comunidad mundial ha buscado otras formas de poder auxiliar a los habitantes de Ucrania que padecen en carne propia los estragos de la guerra.

En un contexto tan desalentador, cuesta trabajo creer que algo bueno pase, sin embargo, la vida es tan impredecible que hasta en tiempos de guerra el amor puede florecer y, de este modo, surgió una peculiar historia romántica entre Tony Garnett y Sofiía Karkadym.

Tony Garnett convenció a su ahora ex esposa de recibir refugiados ucranianos en su casa (Foto: Franco Fafasuli)

Cuando las tropas rusas comenzaron a ingresar a territorio ucraniano, miles de familias buscaron los medios para huir de la guerra, ya sea en países vecinos o al otro lado del mundo. No muy lejos de Ucrania, en Reino Unido un guardia de seguridad llamado Tony Garnett, guiado por un instinto altruista, propuso a su esposa e hijas recibir a refugiados de la guerra en su casa.

Fue así como tras días de insistencia, la ahora ex esposa de Garnett accedió y, de este modo, el guardia de seguridad inglés se inscribió en un programa del gobierno para dar albergue a personas desplazadas por la invasión de Rusia a Ucrania. No obstante, por este medio el proceso era muy tardado por lo que fue a través de redes sociales que ofreció su ayuda.

“Esto empezó con un simple deseo mío de hacer lo correcto y darle un techo a alguien que lo necesite, un hombre o una mujer”, declaró Tony Garnett para el medio The Sun.

Tony Garnett y Sofiía Karkadym se contactaron vía Facebook (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

En su travesía de huir de la guerra que azota a su país de origen, Sofiía Karkadym salió de la ciudad de Lviv y transitó por Polonia y Alemania; tras ponerse en contacto con Tony Garnett por Facebook y aceptar la ayuda que ofrecía, la ucraniana de 22 años de edad esperó en Berlín la tramitación de su visa británica. Fue así como a finales de abril e inicios de mayo la joven voló a Reino Unido y se mudó al hogar que habitaban el guardia de seguridad y su esposa Lorna en Bradford, condado de West Yorkshire.

Una vez que arribó al hogar de la entonces pareja británica, Sofiía Karkadym notó una evidente incomodidad por parte de Lorna, esposa de Tony Garnett pues ella nunca estuvo 100% convencida de recibirla en su hogar. Por su parte, el guardia de seguridad de 29 años comenzó a entablar una muy buena relación con la joven ucraniana.

“Yo hablo un poco de eslovaco y éste no es muy diferente al ucraniano, entonces pude entenderla en su lenguaje; eso empeoró las cosas porque Lorna no sabía de qué estábamos hablando. Sofiía y yo nos sentábamos a conversar, tomábamos un trago y veíamos la televisión con subtítulos en ucraniano, a veces después de que Lorna se había ido a la cama”, comentó Tony Garnett para el diario británico The Sun.

El amor entre Sofiía Karkadym y Tony Garnett aumentaba en igual medida que los celos de Lorna y la tensión en el hogar, no obstante, fue hasta que la ex pareja del guardia de seguridad perdió los estribos que terminó corriendo a la joven ucraniana de su casa.

10 días después de haber conocido a Sofiía, Tony Garnett se enamoró y dejó a su familia por ella (Foto: Captura de pantalla Twitter)

Bastaron diez días para que Tony Garnett se enamorara de Sofiía Karkadym, por lo que después de que Lorna la corriera de la casa en donde le habían dado refugio, el guardia de seguridad salió en su defensa y amenazó a su ex pareja con también irse de la casa si la joven ucraniana se iba. “Le dije a Lorna: ‘Si ella se va, yo me voy’”, mencionó.

Cumpliendo su amenaza, Tony Garnett empacó sus maletas y se mudó con la joven ucraniana a casa de sus padres, abandonando la relación de diez años que mantuvo con Lorna y a dos hijas que nacieron de dicha unión.

De acuerdo con la historia difundida por The New York Post, Tony Garnett declaró haber sentido una conexión casi instantánea con Sofiía Karkadym, misma que lo orilló a tomar la decisión de separarse de su familia para empezar una nueva vida junto a la joven ucraniana.

Por su parte, Sofiía Karkadym ha mencionado que toda la situación sucedió de una forma orgánica y por azares del destino, motivo por el cual afirmó que no estaba en sus planes enamorarse de Garnett ni mucho menos destruir la familia de Lorna. Actualmente, a casi un mes de conocerse, la nueva pareja ya se encuentra en busca de un departamento para habitar, siendo esta historia la que le da un total sentido a aquella frase que dice que en la guerra y en el amor, todo se vale.

