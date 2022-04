Rusia dijo que el bombardeo a Kiev que mató a una periodista durante la visita del secretario de la ONU fue un ataque “de alta precisión”

El edificio atacado por las fuerzas de Putin en el que murió una periodista (Foto: Franco Fafasuli)

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que en el ataque perpetrado el jueves sobre Kiev, en plena visita del secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó misiles de “alta precisión” sobre objetivos supuestamente militares.

El portavoz ministerial, Igor Konashenkov, ha informado de ataques sobre inmuebles vinculados a la industria aeroespacial y con cohetes, según el parte matinal recogido por la agencia de noticias Interfax. Moscú no ha informado de daños personales como consecuencia de este bombardeo, en el que ahora se sabe que murió la periodista local Vira Hyrych.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, denunció en su cuenta de Telegram la muerte de al menos una persona, hallada sin vida entre los escombros de un edificio de viviendas . Era Hyrych, pero además varias personas más han resultado heridas por este ataque, ocurrido en el barrio de Shevchenkivskyi.

La versión de Klitschko difiere por tanto de la ofrecida por las autoridades rusas, ya que demostraría que no sólo se atacaron objetivos militares, si no también civiles. “Kiev continúa bajo el fuego enemigo”, lamentó el alcalde, que denunció la muerte de más de cien civiles desde el inicio de la ofensiva militar rusa a finales de febrero.

En este edificio en el centro de Kiev, los misiles rusos asesinaron a la periodista Vira Hyrych

Luego se confirmó que la persona que perdió su vida en el ataque ruso fue Hyrych, de 55 años. “ La periodista y productora de Radio Liberty murió como resultado de un misil ruso que impactó en la casa donde vivía en Kiev. El bombardeo tuvo lugar el 28 de abril ”, dijo la rama ucraniana de la organización de noticias en un comunicado.

El miembro del parlamento ucraniano Mykola Kniazhytsky dio a conocer la noticia. “Vira y yo nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Trabajó durante algún tiempo en el canal Espresso TV. Horrible. Acaba de escribir en Facebook sobre sus padres que sobrevivieron a la ocupación. Eterna memoria”, expresó Kniazhytsky en Facebook.

La muerte de Hyrych también fue reportada en Facebook por el periodista de Radio Liberty Oleksandr Demchenko. “Vira ya no está aquí. Un misil ruso preciso golpeó su casa, Vira permaneció allí toda la noche y la encontraron por la mañana”, dijo el comunicador.

El momento en que retiran el cuerpo de Vira Hyrych (REUTERS/Gleb Garanich)

Anton Gerashchenko, asesor oficial y ex viceministro del Interior de Ucrania, dijo en Telegram: “Un cohete ruso impactó en su casa. ¡Dios mío! Conocí personalmente a Vera. Hemos estado en contacto estos dos meses. Me pidió que hiciera comentarios, me pidió que me uniera a las transmisiones. Ofrezco mis condolencias a la familia y amigos de Vera. ¿Qué dicen de sus armas de precisión? ¿Sólo objetos militares? ¿Ninguno de los civiles y los bienes de carácter civil sufren? ¡Rusia MIENTE todo el tiempo! ¡Eres un terrorista cobarde y un agresor-asesino, y debes cargar con la responsabilidad de todos tus crímenes sangrientos!”, dijo -sin nombrarlo- a Vladimir Putin.

Hyrych trabajaba en el grupo Radio Free Europe/Radio Liberty desde febrero de 2018. Entre mayo de 2017 y febrero de 2018 se desempeñó en el canal Espresso TV y antes trabajó en el medio ТСН. Allí desempeñó sus funciones entre enero de 2005 y diciembre de 2016, según consigna su perfil en Facebook. Muy respetada en Kiev por colegas y políticos, Hyrych llevaba una carrera en pleno ascenso hasta que un ataque ruso terminó con su vida.

El Comité para la Protección de los Periodistas, un grupo internacional de defensa de los medios, dijo que al menos siete periodistas han sido asesinados en Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión el 24 de febrero.

