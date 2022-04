Zelensky dijo que la situación en Mariupol continúa siendo la más grave posible

Zelensky dijo que la situación en Mariúpol continúa siendo “la más grave posible”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó a última hora de este martes que la situación en Mariúpol, ciudad portuaria asediada por las tropas rusas, continúa siendo “la más grave posible”, y que no han recibido una respuesta por parte de Rusia para el intercambio de civiles.

“El Ejército ruso está bloqueando cualquier esfuerzo para organizar corredores humanitarios y salvar a nuestra gente. Se desconoce el destino de al menos decenas de miles de residentes de Mariupol que fueron reubicados previamente en territorio controlado por Rusia”, sostuvo en su discurso diario.

Así, el mandatario ucraniano hizo hincapié en que “desgraciadamente, no se oye una respuesta de Rusia a la oferta de intercambio, que podría salvar a los civiles y defensores de Mariupol”.

Además, subrayó que la intensidad del fuego de las tropas rusas en la dirección de Kharkiv, en la región del Donbás y en la región de Dnipropetrovsk “ha aumentado considerablemente” cuando llega a su fin “el día 55 de la Defensa de Ucrania contra la agresión a gran escala” del país.

Mariupol ha sido brutalmente asaltada desde el inicio de la invasión rusa

“La situación es bastante clara: los ucranianos de todas las regiones de nuestro estado apoyan la unidad nacional ucraniana. Apoyan nuestra condición de Estado nacional”, señaló el mandatario ucraniano.

Zelensky solicitó una vez más a sus socios cargamento armamentístico para su país. “Espero que los socios escuchen esta tesis y entiendan que cada día es importante. Cualquier retraso en la ayuda a Ucrania da a los ocupantes la oportunidad de matar a más ucranianos”, dijo.

Asimismo, anunció que ampliará la ley marcial en el territorio ucraniano. “Los diputados se ofrecieron a apoyar la decisión técnica de prorrogar la ley marcial. Esto es necesario para el apoyo legal de la defensa de nuestro estado y el funcionamiento estable de todas las estructuras”, indicó.

El mandatario aseguró que la intensidad de los bombardeos se ha intensificado también en otras regiones

Zelensky mencionó que durante la jornada del martes ha mantenido una conversación con el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, y ambos han coordinado “los próximos pasos necesarios para proteger el Estado de Ucrania y la libertad en Europa” y han acordado “aumentar el suministro de armas pesadas, incluidos los vehículos blindados”.

También conversó con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre “las necesidades defensivas, financieras y humanitarias de Ucrania”. “Estamos acelerando los procedimientos para que Ucrania pueda avanzar en la integración europea lo más rápidamente posible”, ha agregado el mandatario.

AYUDA EN CAMINO

Ucrania recibió este martes aviones de combate y piezas de repuesto para reforzar su aviación, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, sin especificar cuántos, qué tipo de aparatos y el origen.

“Hoy tienen más aviones de combate a su disposición que hace dos semanas”, dijo el portavoz a la prensa. “Sin entrar en detalles sobre lo que otros países suministran, yo diría que han recibido aparatos adicionales y repuestos para aumentar su flota”, agregó.

No precisó el tipo de avión suministrado al ejército ucraniano, que pide aviones de guerra desde hace semanas, pero dio a entender que son de fabricación rusa. “Otras naciones que tienen experiencia con este tipo de aviones han podido ayudarlos a tener más aparatos en servicio”, dijo, y precisó que Estados Unidos, que no quiere parecer un país beligerante en esta guerra, ha facilitado el envío de repuestos a territorio ucraniano, pero no aviones.

Kiev pedía a sus aliados occidentales los Mig-29 que sus soldados saben pilotar, y que un puñado de países de Europa del Este poseen. A principios de marzo se debatió el posible traslado de estos aviones rusos desde Polonia, pero Estados Unidos se opuso por miedo de que Rusia pudiera considerarlo una participación demasiado directa de la OTAN en la contienda bélica.

(Con información de Europa Press)

SEGUIR LEYENDO: