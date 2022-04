Zelensky agradeció a los ucraniano por su resistencia cuando se cumplen 50 días desde el inicio de la invasión rusa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha agradecido este jueves al pueblo ucraniano su resistencia ante el “brutal asalto” de Rusia en la jornada en la que se cumplen 50 días desde el inicio de la guerra.

“Gracias a Dios, las Fuerzas Armadas de Ucrania y nuestro pueblo, hemos defendido la mayor parte de nuestro país”, ha expresado el mandatario ucraniano en su discurso diario a la población ucraniana.

Zelensky ha explicado que recuerda el primer día de la invasión rusa de Ucrania porque “nadie estaba seguro” de que él y su país fuera capaz de sobrevivir, y ha confesado que muchos líderes políticos le aconsejaron salir del país.

“Para decirlo suavemente, nadie estaba seguro de que sobreviviríamos. Todos se solidarizaron. Muchos aconsejaron salir del país. Aconsejado a rendirse realmente a la tiranía”, ha expresado.

La valentía y las ansias de libertad de los ucranianos han sido claves para dar una sorpresa inesperada, según ha sostenido el presidente de Ucrania, que ha aprovechado el mensaje para advertir a Rusia sobre que “será responsable de todo lo que ha hecho en Ucrania”.

“Serán responsable de Bucha, Kramatorsk, Volnovaja, Ojtirka. De Gostomel y Borodianka. De Izium, de Mariúpol y todas las demás ciudades y comunidades de Ucrania, que el Ejército ruso rechazó hace 80 años”, ha asegurado Zelensky.

Un empleado del servicio funerario mira los cuerpos de los civiles, recogidos de las calles al cementerio local, mientras continúa el ataque de Rusia contra Ucrania

Por otra parte, el mandatario ucraniano ha explicado que “en estos 50 días” ha podido observar de “manera diferente” a un gran número de líderes mundiales, recalcando la “generosidad” y la “determinación” de los países que no son ricos.

“He visto a los políticos comportarse como si no tuvieran poder. Y no he visto a políticos que hicieran más en estos 50 días que algunos estadistas que reclaman liderazgo”, ha añadido Zelensky.

Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó hoy que Europa ahora mismo no tiene la posibilidad de sustituir el gas ruso, y acusó a la Unión Europea (UE) de desestabilizar el mercado y de provocar subidas de precios con su debate sobre un embargo al petróleo y el gas rusos. Además, admitió que las sanciones de Occidente están dañando el sector energético ruso.

“Los llamados socios de países inamistosos admiten que no pueden prescindir de los recursos energéticos, incluido el gas natural. Simplemente no hay un reemplazo razonable para Europa ahora”, dijo en una reunión sobre la situación en el sector de los hidrocarburos rusos en la que participó el viceprimer ministro, Alexander Novak.

El mandatario ruso admitió que la sustitución “es posible, pero todavía falta” y “todo el mundo sabe que en estos momentos simplemente no hay volúmenes libres” disponibles que Europa pudiera adquirir como alternativa.

“Y los suministros de otros países, en primer lugar de EEUU, que pueden ser enviados a Europa, a los consumidores les saldrán varias veces más caros, se reflejarán en el nivel de vida de la gente y en la competitividad de la economía europea”, auguró.

“A pesar de las cosas que son obvias para todos, los países europeos hablan constantemente de rechazar los suministros rusos, lo que desestabiliza aún más el mercado y ellos mismos, con sus propias manos, inflan los precios, principalmente para sus ciudadanos”, dijo en referencia a la subida de las tasas de inflación en Europa.

(Con información de Europa Press)

