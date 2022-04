Zelensky afirmó que continúa buscando una solución diplomática a pesar de las atrocidades cometidas por los militares rusos en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla durante una entrevista con The Associated Press en su oficina en Kiev, Ucrania. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que está comprometido a presionar por la paz a pesar de los ataques rusos contra civiles que han sorprendido al mundo, y renovó su petición de más armas antes de un aumento esperado en los combates en el este del país. Hizo los comentarios en una entrevista con The Associated Press un día después de que al menos 52 personas murieran en un ataque contra una estación de tren en la ciudad oriental de Kramatorsk, y como evidencia de asesinatos de civiles salió a la luz después de que las tropas rusas no lograron apoderarse de la capital donde se ha refugiado, Kiev.

“Nadie quiere negociar con una persona o personas que torturaron a esta nación. Todo es comprensible. Y como hombre, como padre, entiendo esto muy bien”, dijo Zelensky. Pero “no queremos perder oportunidades, si las tenemos, para una solución diplomática”.

Vestido con la monótona camiseta verda que ha marcado su transformación en un líder en tiempos de guerra, parecía visiblemente agotado pero animado por un impulso de perseverar. Habló con la AP dentro del complejo de oficinas presidenciales, donde las ventanas y los pasillos están protegidos por torres de sacos de arena y soldados fuertemente armados.

“Tenemos que luchar, pero luchar por la vida. No se puede luchar por el polvo cuando no hay nada ni gente. Por eso es importante detener esta guerra”, dijo Zelensky.

Las tropas rusas que se retiraron del norte de Ucrania ahora se están reagrupando para lo que se espera que sea un impulso intensificado en la región oriental de Donbás, incluida la ciudad portuaria sitiada de Mariúpol que los combatientes ucranianos se esfuerzan por defender.

El presidente dijo que esos defensores están atando a “una gran parte de las fuerzas enemigas”, caracterizando la batalla para mantener a Mariúpol como “el corazón de la guerra” en este momento.

“Es una paliza. Estamos luchando. Somos fuertes. Y si deja de latir, estaremos en una posición más débil”, dijo.

Zelensky dijo que confía en que los ucranianos aceptarán la paz a pesar de los horrores que han presenciado en la guerra de más de seis semanas de duración.

Entre ellas se encontraban imágenes espantosas de cuerpos de civiles encontrados en patios, parques y plazas de la ciudad y enterrados en fosas comunes en el suburbio de Bucha en Kiev después de que las tropas rusas se retiraron. Los líderes ucranianos y occidentales han acusado a Moscú de crímenes de guerra.

Rusia ha afirmado falsamente que las escenas en Bucha fueron escenificadas. También culpó a Ucrania por el ataque a la estación de tren en Kramatorsk, ya que miles de personas se apresuraron a huir antes de una esperada ofensiva rusa.

A pesar de las esperanzas de paz, Zelensky reconoció que debe ser “realista” sobre las perspectivas de una resolución rápida, dado que las negociaciones hasta ahora se han limitado a conversaciones de bajo nivel que no incluyen al presidente ruso, Vladimir Putin.

Zelensky mostró una sensación palpable de resignación y frustración cuando se le preguntó si los suministros de armas y otros equipos que su país ha recibido de los Estados Unidos y otras naciones occidentales fueron suficientes para cambiar el rumbo de la guerra.

“Todavía no”, dijo, cambiando al inglés para enfatizar. “Por supuesto que no es suficiente”.

Aún así, señaló que ha habido un mayor apoyo de Europa y dijo que las entregas de armas estadounidenses se han acelerado.

Justo esta semana, la vecina Eslovaquia, miembro de la Unión Europea, donó su sistema de defensa aérea S-300 de la era soviética a Ucrania en respuesta al llamamiento de Zelensky para ayudar a “cerrar los cielos” a los aviones de combate y misiles rusos.

Parte de ese apoyo ha llegado a través de visitas de líderes europeos.

Después de reunirse con Zelensky en Kiev el sábado temprano, el canciller austriaco Karl Nehammer dijo que espera más sanciones de la UE contra Rusia, incluso mientras defendía la oposición de su país a cortar las entregas de gas natural ruso.

Estados Unidos, la UE y el Reino Unido respondieron a las imágenes de Bucha con más sanciones, incluidas las dirigidas a las hijas adultas de Putin. Si bien la UE persiguió al sector energético ruso por primera vez al prohibir el carbón, hasta ahora no ha logrado ponerse de acuerdo para cortar el petróleo y el gas natural mucho más lucrativos que están financiando el cofre de guerra de Putin. Europa depende de esos suministros para generar electricidad, llenar los tanques de combustible y mantener la agitación de la industria.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, también realizó una visita no anunciada para reunirse con Zelensky, y su oficina dijo que discutieron el “apoyo a largo plazo” de Gran Bretaña.

En Kiev el viernes, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, presentó a la líder de Ucrania un cuestionario que marca el primer paso para solicitar la adhesión a la UE. El jefe del brazo ejecutivo del bloque dijo que el proceso para completar el cuestionario podría tomar semanas, un cambio inusualmente rápido, aunque asegurar la membresía tomaría mucho más tiempo.

Zelensky se volvió introspectivo cuando se le preguntó qué impacto tuvo el ritmo de las entregas de armas para su pueblo y si se podrían haber salvado más vidas si la ayuda hubiera llegado antes.

“Muy a menudo buscamos respuestas en otra persona, pero a menudo busco respuestas en mí mismo. ¿Hicimos lo suficiente para conseguirlos?”, dijo sobre las armas. “¿Hicimos lo suficiente para que estos líderes creyeran en nosotros? ¿Hicimos lo suficiente?”

Hizo una pausa y negó con la cabeza.

“¿Somos los mejores para este lugar y esta vez? ¿Quién sabe? No sé. Te cuestionas a ti mismo”, dijo.

