China recibió al canciller ruso en medio de la invasión a Ucrania: “Nuestra defensa de la seguridad no tiene límites”

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, anunció este miércoles un orden mundial más “justo” en colaboración con China, durante su primera visita a este país desde la invasión de Ucrania.

“Estamos viviendo una etapa muy seria en la historia de las relaciones internacionales”, declaró el jefe de la diplomacia del Kremlin, al inicio de una reunión bilateral con su homólogo chino, Wang Yi.

“Estoy convencido de que al final de esta etapa, la situación internacional será mucho más clara, y que nosotros, juntos con ustedes, y con nuestros partidarios, avanzaremos hacia un orden mundial multipolar, justo, democrático”, dijo al ministro chino.

El gobierno chino, que comparte con Moscú una abierta hostilidad hacia Estados Unidos, ha rechazado condenar la intervención militar de Rusia en Ucrania lanzada el 24 de febrero y ha denunciado las sanciones occidentales contra Moscú.

Por su parte, Wang dijo que los lazos bilaterales habían resistido nuevas pruebas en medio de la cambiante situación internacional, pero que habían mantenido la dirección “correcta” de desarrollo, y reafirmó el apoyo de Beijing a la continuación de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

Según añadió, China y Rusia están “más decididas” a desarrollar los lazos bilaterales e impulsar la cooperación.

Wang añadió que “la cooperación entre China y Rusia no tiene límites”, repitiendo una línea utilizada por el presidente Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping para caracterizar los vínculos. “Nuestra lucha por la paz no tiene límites, nuestra defensa de la seguridad no tiene límites, nuestra oposición a la hegemonía no tiene límites”, dijo Wang.

A comienzos de marzo, Wang Yi alabó lo que llamó una amistad “sólida como una roca” con Moscú, y defendió las preocupaciones “razonables” de Rusia en materia de seguridad.

Unas semanas antes de que comenzara la guerra en Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue recibido calurosamente por su homólogo chino, Xi Jinping, en Beijing. Ambos celebraron una amistad “sin límites” y denunciaron la “expansión” de la OTAN.

Lavrov llegó a Tunxi (este), que acoge una reunión hasta el jueves de siete países vecinos de Afganistán (Rusia, China, Pakistán, Irán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán), indicó la embajada en su red social Weibo.

El jefe diplomático del régimen talibán de Kabul, Amir Khan Muttaqi, también está previsto que acuda a la cita, según la agencia de prensa oficial china Xinhua.

En paralelo debe celebrarse una reunión de un “mecanismo de consulta” sobre Afganistán con la participación de diplomáticos de China, Rusia, Pakistán, pero también Estados Unidos, indicó Beijing.

Estos encuentros llegan una semana después de una visita del ministro de Relaciones Exteriores chino a Kabul, la primera desde la toma del poder de los talibanes en agosto pasado.

China comparte una pequeña frontera montañosa de 76 kilómetros a gran altitud con Afganistán.

Beijing teme que su vecino se convierta en una base en la retaguardia para los separatistas e islamistas de la etnia uigur, mayoritaria en la vasta región fronteriza de Xinjiang (noroeste).

