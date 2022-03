El preso más peligroso del Reino Unido, encerrado hace 47 años, prometió volver a matar si tiene la oportunidad

Robert Maudsley fue encarcelado en la década de los 70 por asesinar a la edad de 21 años a un pedófilo

Uno de los asesinos en serie más peligrosos de Gran Bretaña ha emitido una escalofriante advertencia prometiendo volver a matar si tiene la oportunidad.

Robert Maudsley ha estado en confinamiento solitario en una celda de vidrio desde 1979 y es el preso que lleva más tiempo en prisión en Gran Bretaña, cumpliendo 47 años tras las rejas por el asesinato de cuatro hombres en la década de 1970.

Entonces, Maudsley llevó a cabo su ola de justicia por mano propia e incluso mató a tres de sus víctimas mientras estaba en prisión.

En un impactante documental ‘HMP Wakefield: Evil Behind Bars’, el sobrino de Maudsley, Gavin, revela cómo su tío, culto y de voz suave, se contenta con estar en confinamiento solitario aislado del resto del mundo.

El asesino en serie dice en una carta dirigida a su sobrino de 40 años que está “feliz y contento en solitario” y advierte que volverá a matar si alguna vez lo liberan.

Anteriormente conocido como ‘Hannibal the Cannibal’, se rumoreaba que Maudsley se había comido parte del cerebro de una de sus víctimas en prisión.

En su violenta historia de crímenes está inspirada tanto las novelas como las películas que cuentan la historia de Hannibal Lecter.

Si bien no se cree que el rumor sea cierto, se ha ganado la reputación de ser uno de los criminales más peligrosos de Gran Bretaña.

Maudsley, de 68 años, fue encarcelado por el asesinato de John Farrell, de 30 años, en marzo de 1974.

Mientras cumplía cadena perpetua, se embarcó en una enfermiza ola de violencia en la que asesinó a tres hombres: David Francis, un abusador de niños convicto; Salney Darwood, que cumplía cadena perpetua por el homicidio involuntario de su esposa Blanche; y William Roberts, que cumplía 7 años por agresión sexual a una niña de siete años.

Estando en prisión Robert Maudsley asesinó a tres personas más, dos pedófilos y un condenado por asesinar a su esposa

El asesino enjaulado ha sido rechazado repetidamente por solicitudes para pasar tiempo con otros seres humanos y tiene que vivir sus días en una celda especialmente construida para él.

Con una medida de 5,4 metros por 4,5 metros, la celda está construida con metacrilato a prueba de balas y tiene muebles de cartón comprimido.

Pasa 23 horas de cada día en la celda, durmiendo sobre una losa de hormigón y usando un inodoro y un lavabo que están atornillados al suelo.

Maudsley, conocido como ‘Tío Bob’, de Toxteth, Liverpool, cometió su primer asesinato en 1974, con solo 21 años.

Después de huir a Londres, Maudsley comenzó a trabajar como prostituto. Luego asesinó brutalmente al pedófilo John Farrell en Wood Green London, después de que le mostrara fotografías de niños de los que había abusado sexualmente.

Tras el asesinato, se entregó a la policía e inmediatamente confesó su crimen.

Se consideró que no era apto para ser juzgado y fue enviado al Hospital Broadmoor, hogar de algunos de los reclusos más violentos de Gran Bretaña.

Al principio, fue un preso modelo y no se metió en problemas, pero en 1977 él y su compañero de prisión David Cheeseman se encerraron en una celda con el abusador de niños David Francis.

Después de una terrible experiencia de tortura de nueve horas, colgaron el cuerpo sin vida de Francis para que los guardias de la prisión lo vieran.

La historia de Hannibal Lecter está inspirada en la violenta vida de Robert Maudsley, quien está recluido en una prisión subterránea de vidrio y alejado de el resto de los presos

Maudsley fue condenado por homicidio involuntario y enviado a HMP Wakefield.

En 1978, Maudsley estranguló y apuñaló a Salney Darwood, de 46 años, quien había sido encarcelado por matar a su esposa.

Escondió el cuerpo de Darwood debajo de la cama antes de colarse en la celda del pedófilo Bill Roberts, de 56 años, quien había abusado sexualmente de una niña de siete años.

Apuñaló a Roberts, le cortó el cráneo con una daga improvisada y le estrelló la cabeza contra una pared.

Más tarde fue condenado a cadena perpetua.

En el año 2000 lanzó una demanda judicial a los tribunales solicitando que se le permitiera morir.

En una carta que escribió en ese momento, dijo: “¿Para qué sirve tenerme encerrado las 23 horas del día? ¿Por qué siquiera molestarse en alimentarme y darme una hora de ejercicio al día? ¿Para quién soy realmente un riesgo?”.

Vista general de la prisión de Wakefield, West Yorkshire, donde Maudsley vive en una caja de cristal subterránea

“Como consecuencia de mi actual tratamiento y confinamiento, siento que todo lo que tengo que esperar es un colapso psicológico, una enfermedad mental y un probable suicidio”, agregó.

En otra parte de la carta también preguntó: “¿Por qué no puedo tener un periquito en lugar de las moscas, cucarachas y arañas que tengo actualmente? ¿Prometo amarlo y no comerlo? ¿Por qué no puedo tener un televisor en mi celda para ver el mundo y aprender? ¿Por qué no puedo tener cintas de música y escuchar música clásica hermosa?”.

“Si el Servicio Penitenciario dice que no, entonces pido una simple cápsula de cianuro que tomaré de buena gana y el problema de Robert John Maudsley se puede resolver fácil y rápidamente”, concluyó el recluso.

De acuerdo con Elliot Reed director del documental en el que se reveló la última amenaza de Maudsley, la prisión donde este se encuentra es conocida dentro del sistema penitenciario como la “Mansión de los Monstruos”, pues se dice que ahí se arrojan a los prisioneros de peor categoría y es el hogar de algunos de los hombres más violentos de la historia criminal británica como Roy Whiting, Jeremy Bamber, Charles Bronson y por supuesto Robert Maudsley.

Maudsley ha dicho que si tiene la oportunidad volvería a matar, y que está feliz y tranquilo viviendo en confinamiento

“A través de entrevistas con ex reclusos, jubilados y familiares de los reclusos más infames de Gran Bretaña, abrimos las puertas de las celdas y descubrimos los secretos de la vida dentro de la cárcel más dura del Reino Unido”, dice Reed en su documental.

“Muchos de los reclusos de HMP Wakefield están presos de por vida, algunos nunca serán liberados y morirán como jubilados tras las rejas. Entonces, ¿deberíamos tratar lo peor de lo peor de manera más humana en la cárcel? ¿O la sociedad prefiere encerrarlos, quitar la llave y olvidarse de ellos?”, cuestiona.

