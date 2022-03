Imagen de archivo del jefe de estado de Rusia, Vladimir Putin, durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, en Moscú, Rusia. el pasado 15 de febrero (Reuters)

Las acciones del jefe de estado ruso le han abierto los ojos al mundo sobre lo dependientes de todos de los caprichos de un hombre y su arsenal nuclear. Ese concepto es uno de los que desarrolló Uri Friedman, experto en política internacional y editor gerente de The Atlantic Council y columnista de la prestigiosa revista The Atlantic, en su última columna titulada “La aterradora verdad que nos ha enseñado Putin”. “Amenazó a cualquier país que interfiriera en su invasión de Ucrania con ‘consecuencias mayores que las que habéis afrontado en la historia’. Puso sus fuerzas nucleares en alerta máxima y realizó ejercicios con ellas. Y luego proclamó que las sanciones occidentales equivalían a una ‘declaración de guerra’ contra Rusia”, comienza su editorial.

“El destino de la humanidad parece estar de repente en las inestables manos de un Vladimir Putin aislado, frustrado y potencialmente desquiciado. Y es comprensible que la gente sienta pánico ante esa perspectiva. ‘El hecho de que haya un camino muy corto desde, digamos, que Putin se sienta humillado hasta el fin de la vida tal y como la conocemos’, escribió el sociólogo Kieran Healy, ‘es literalmente una locura’”, prosigue el especialista graduado en la Universidad de Pensilvania en Historia de Europa.

Friedman continuó con sus conceptos y su análisis respecto a cómo el destino se puso en manos de los caprichos de una sola persona con la capacidad de producir un daño nuclear irremediable para la humanidad: “A estas alturas del conflicto sobre Ucrania, lo más probable es que las amenazas del presidente ruso sean un farol destinado a intimidar y coaccionar a sus oponentes en Occidente. Pero independientemente de si el riesgo de guerra nuclear ha aumentado realmente, las acciones de Putin nos han abierto los ojos sobre lo dependientes que somos todos de los caprichos -o incluso de los errores de cálculo que cometen los seres humanos falibles, emocionales y semirracionales cuando se mueven rápidamente en una crisis- de un hombre y su arsenal nuclear ”.

“‘Todo el sistema de disuasión nuclear es, y siempre ha sido, increíblemente peligroso y frágil’, me dijo Eryn MacDonald, analista de seguridad global de la Union of Concerned Scientists. ‘Tendemos a no darnos cuenta de esto -o, tal vez, somos más capaces de dejar este conocimiento lo suficientemente en segundo plano como para ignorar lo inquietante que es- hasta que se produce una crisis que pone de manifiesto lo absurdo de todo el sistema’”, dice Friedman.

Otro de los puntos oscuros que ve el analista respecto a la estructura de poder que existe en Rusia, es la fragilidad de la cadena de mando y cómo podría desatarse una lluvia nuclear sobre los países en la mira de Putin. “ No sabemos mucho sobre cómo funciona exactamente la autoridad para lanzar armas nucleares en Rusia ”, señala el autor. “Esta opacidad es deliberada. No se habla mucho de ellos, para mantener a los enemigos en vilo. Pero Pavel Podvig, un experto en las fuerzas nucleares rusas (que, incluso con todos sus conocimientos, habla de algunas de sus evaluaciones en términos de conjeturas), ha llegado a la conclusión de que el presidente ruso probablemente puede ordenar el uso de armas nucleares por su cuenta, incluso si las políticas del país no están necesariamente diseñadas de esa manera ”.

“Si Putin echara mano de sus armas nucleares tácticas -una variedad de menor rendimiento y menor alcance que puede desplegarse en el campo de batalla- tendría que sacarlas del almacén y prepararlas para su uso en un proceso relativamente prolongado que aparentemente implicaría más consultas. Pero dado el grado de concentración de poder de Putin en los últimos tiempos, parece que ningún actor del sistema ruso podría vetar una decisión presidencial de utilizar armas nucleares ”, considera Friedman.

El autor del artículo de opinión, explica además que “el sistema ruso de lanzamiento de armas nucleares tiene más controles, porque parece requerir técnicamente el consentimiento de otras personas además del presidente. Pero en la práctica, dado el firme control de Putin sobre el poder, es poco probable que los subordinados del presidente se opongan a su orden y pueden ser fácilmente reemplazados si tienen la audacia de hacerlo. En Estados Unidos, por el contrario, los obstáculos para que un presidente dispare estas armas son teóricamente menores, pero en la práctica quizás mayores que en Rusia. Las opciones de ataque nuclear requieren una revisión legal antes de ser presentadas al presidente estadounidense, por ejemplo, y quienes ejecutan una orden tienen al menos la opción de resistirse a una orden que consideren ilegal”.

Friedman concluye: “En mis reportajes sobre temas de armas nucleares a lo largo de los años, a menudo me he encontrado corriendo por agujeros de conejo de la investigación y el cálculo del inmenso espectro de posibilidades sólo para salir estupefacto, preguntándose cómo puede alguien estar hablando o escribiendo sobre cualquier otra cosa. Quizá por eso la mayoría de la gente no habla mucho de ello. Y entonces, de vez en cuando, los acontecimientos dramáticos en el mundo tienen una manera de despertarnos de nuestro sueño colectivo”.

