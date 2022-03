El asalto al pueblito de Andrivka, el testimonio de Mykola y la búsqueda de los desaparecidos en Telegram

Casas dañadas en uno de los pueblos ubicados entre Chernovil y Kiev, en el norte ucraniano, tras los bombardeos aéreos y de morteros. REUTERS/Tomás Pedro

Broooooommmmmm.

Explotó la primera granada que puso a todos en alerta. Era la primera señal clara de que la guerra había llegado a casa. Cuando los soldados rusos lanzaron la tercera, los 286 habitantes de Andriivka, un pueblito al norte de Kiev, ya estaban todos escondidos lo más profundo que podían. Hasta que los soldados invasores comenzaron a disparar a las casas.

“No sé qué querían hacer. Aquí no había nadie armado, no había milicias ni soldados ni tanques ni nada”, cuenta Mykola en un canal de Telegram donde aparecen testimonios de sobrevivientes de toda Ucrania.

Un vecino perdió una pierna por las esquirlas de las granadas y al otro día murió, cuenta Mykola. Otra vecina recibió un disparo en la cabeza cuando la bala entró por la ventana de su casa y atravesó la mesa detrás de la que estaba escondida. Su hija de 9 años logró arrastrarse hasta detrás de un sillón y sobrevivió.

Mykola vive a muy poca distancia de su hermano, Dymtro. “Dispararon varias veces contra el frente de la casa. Mi hermano salió con las manos en alto. Lo golpearon y luego lo ejecutaron ahí en la calle a la vista de todos”, contó. La esposa y la hija de Dymtro, Yulia, vieron toda la escena desde una ventana. Gritaron desesperadas, pero los jóvenes soldados rusos no se inmutaron. Otros vecinos dijeron que se reían. También vieron como ejecutaban a al hombre que vive en la casa contigua. Yulia sospecha que alguien los señaló. “Era los únicos dos del pueblo que se habían anotado para integrar las fuerzas populares de defensa”, escribió en Telegram.

Uno de los tantos posteos en Telegram pidiendo información por desaparecidos en la guerra. (Telegram)

Mykola quería ir a buscar el cuerpo de su hermano, pero la esposa temía que los soldados les dispararan y le pidió esperar. Recuperaron el cadáver recién a la noche cuando estaba todo en silencio y al amanecer hicieron una fosa en el jardín posterior de la casa.

Todo esto ocurrió el 3 de marzo, pero recién ahora los periodistas ucranianos lo pudieron reconstruir a través de los testimonios que están dejando las personas en las redes sociales. Son cientos y están mezclados con los pedidos de ayuda para encontrar a algún pariente que escapó, pero no saben si lograron llegar a algún lugar seguro.

“Al día siguiente fueron casa por casa, confiscando teléfonos y computadoras”, contó Mykola. Aparentemente, los rusos quieren impedir que se divulguen estos testimonios. La falta de electricidad por varios días ya había hecho inútiles casi todos los aparatos. “Los que entraron en nuestra casa se comportaron bien. Pero nos dijeron que es bueno que tengamos un sótano, que juntemos agua, porque nos van a bombardear durante seis días”.

La amenaza se cumplió apenas unas horas más tarde. Hubo una lluvia de morteros y la casa de al lado comenzó a arder. La viuda de Dymtro y su hija, Yulia, salieron a la puerta y un soldado ruso les hizo señas de que se escondieran detrás del tanque que conducía. “Estábamos aterrorizados. No entendíamos si eran los rusos los que disparaban o los nuestros. Todo lo que sucedió después no lo recuerdo muy bien. Un rato después corrimos a casa y apenas llegamos bajo un constante ataque de mortero”.

Una madre y sus hijas hacen cola para subir a un autobús en el punto fronterizo de Medyka, Polonia. REUTERS/Yara Nardi

Este pequeño pueblo de Andriivka sabe de sufrimientos. En 1930 se vivió en esa zona una hambruna tremenda con la colectivización de las tierras ordenada por Stalin, unos años más tarde pasaron por allí las tropas nazis que se robaron todas las provisiones de los campesinos y violaron a varias mujeres. En 1986, cuando estalló el reactor de la cercana planta de Chernobyl, todos los habitantes debieron evacuar el área. Quedó justo en el borde del área de exclusión y poco a poco fueron regresando. Hasta que entraron los rusos, eran 286. Hoy nadie sabe.

El 8 de marzo habían cesado los bombardeos y Mykola, su familia y la de Dymtro decidieron irse hacia el oeste donde aún no entraron las fuerzas de ocupación. La mujer de Dymtro se acercó a los soldados para pedirles permiso, pero éstos empezaron a disparar al aire. Cuando los rusos se corrieron hacia la calle transversal, se subieron al auto y salieron por la única avenida que te saca del pueblo. “Mientras nos íbamos, disparaban a nuestro coche, a pesar de que teníamos la palabra ‘niños’ escrita en papel pegados en las ventanas. Pero evidentemente no les importaba si había o no chicos”, escribió Yulia.

Mykola y Yulia escribieron estos testimonios dos días después, cuando lograron cruzar la frontera hacia Polonia. En el mismo sitio de Telegram ya hay más de 60.000 posteos de familiares buscando a los suyos. Entran otros cien pedidos por hora. Necesitan saber si sus padres, hermanos o hijos están vivos. Cada minuto es más difícil encontrar una respuesta. Las víctimas aumentan exponencialmente. Las redes están colapsadas. Los rusos confiscan cada teléfono que encuentran.

Andriivka forma parte ahora de la retaguardia rusa. Allí mantienen estacionados camiones repletos de municiones y el resto de la parafernalia bélica que necesitan las tropas que atacan desde el norte y el oeste a la capital ucraniana. Pero aún no pudieron romper las defensas que resisten firmes, mientras los misiles antitanques que les enviaron los británicos siguen haciendo estragos en las convoy rusos que avanzan con la lentitud de una cola de oficina pública.

Un niño desaparecido durante los combates es buscado por las redes sociales. (Twitter)

De acuerdo al último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las fuerzas rusas realizaron relativamente pocas ofensivas terrestres el domingo, y sólo aseguraron nuevos terrenos en las provincias de Donetsk y Luhansk, los enclaves que ya habían invadido en 2014. El ataque contra la unidad de entrenamiento de Yavoriv, cercana a la frontera con Ucrania, fue lo más significativo de los últimos dos o tres días. Siguen sin poder tomar el poder en Kharkiv, la segunda ciudad ucraniana, y continúa la lucha en el puerto sureño de Mariupol, donde los informes son de una devastación enorme de la ciudad debido al intenso bombardeo de la artillería y la aviación. El Estado Mayor ucraniano informó de que las fuerzas rusas se tomaron el fin de semana para restablecer la preparación para el combate y reagruparon las unidades de combate a partir del mediodía del lunes. Las fuerzas rusas siguen reuniendo refuerzos e intentando mejorar el apoyo logístico tanto en la dirección de Kiev como en la del sur del país. “Es posible que las fuerzas rusas tengan la intención de reanudar los ataques a mayor escala en ambos ejes de avance a partir de la noche del lunes, pero es probable que tarden más en reunir (o que nunca lo hagan) el poder de combate necesario para completar el cerco de Kiev”, informó el ISW.

También pareciera que los generales rusos están necesitando de tropas frescas para continuar la ofensiva. Llamaron a las unidades que forman parte de las fuerzas internacionales de paz en Armenia y Nagorno-Karabaj. También están trasladando batallones que están acantonados en el extremo oriental ruso.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante la visita al frente de combate en el este de Ucrania. (PRESIDENCIA DE UCRANIA)

La inteligencia ucraniana informó de que Rusia también está desplegando unidades que estaban en Sira y que juntos a ellos trajeron a cientos de mercenarios que combaten en favor del régimen de Bashar al Assad, en Medio Oriente. Otros informes hablan de milicianos libios que estarían llegando por mar para el asalto a Odessa. “Es poco probable que estas fuerzas permitan a Rusia cambiar favorablemente el equilibrio de fuerzas en torno a Kiev en esta semana, pero pueden proporcionar una reserva de reemplazos de baja calidad a más largo plazo”, explicaron los analistas del ISW.

El resto, no tuvo mayores modificaciones desde el viernes. El sur y el este del país dominado por los rusos. También el territorio que va desde la aliada de Putin, Bielorrusia, hasta las afueras de Kiev. El 70% del territorio ucraniano restante continúa bajo el mando del gobierno legítimo del presidente Volodymyr Zelensky. Los detalles sobre avances y retrocesos, los ataques a los pequeños pueblos y barrios periférico aislados, los sabremos a través de las redes sociales. Con testimonios devastadores como el de Mykola y su sobrina Yulia.

Seguir leyendo: