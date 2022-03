Qué sucede con la Fuerza Aérea de Rusia: nadie entiende dónde está o qué hace

Un jet caza Sukhoi Su-35S durante unas pruebas en Ryazan, Rusia. A los expertos les llama la atención la poca participación de la Fuerza Aérea de Rusia en la invasión a Ucrania (Reuters)

Antes de la invasión rusa de Ucrania, los servicios de inteligencia de Estados Unidos habían predicho un ataque fulminante por parte de Moscú que movilizaría rápidamente el vasto poder aéreo ruso que sus militares reunieron para dominar los cielos de Ucrania. Pero los primeros seis días han confundido esas expectativas y, en su lugar, Moscú ha actuado con mucha más delicadeza con su poder aéreo, hasta el punto de que los funcionarios estadounidenses no pueden explicar exactamente qué es lo que está impulsando el aparente comportamiento de aversión al riesgo de Rusia.

“No están necesariamente dispuestos a correr grandes riesgos con sus propios aviones y sus propios pilotos”, dijo un alto funcionario de defensa de Estados Unidos, hablando bajo condición de anonimato. La fuerza aérea ucraniana, superada ampliamente por el ejército ruso en cuanto a número y potencia de fuego, sigue volando y sus defensas aéreas se consideran todavía viables, un hecho que desconcierta a los expertos militares.

Tras las primeras salvas de la guerra del 24 de febrero, los analistas esperaban que los militares rusos intentaran destruir inmediatamente la fuerza aérea y las defensas aéreas de Ucrania. Ese habría sido “el siguiente paso lógico y ampliamente anticipado, como se ha visto en casi todos los conflictos militares desde 1938″, escribió el think-tank RUSI de Londres, en un artículo titulado “El misterioso caso de la fuerza aérea rusa desaparecida”.

En cambio, los aviones de combate de la fuerza aérea ucraniana siguen realizando salidas defensivas de contraataque aéreo y terrestre a bajo nivel. Rusia sigue volando por el espacio aéreo disputado. Las tropas ucranianas con cohetes tierra-aire son capaces de amenazar a las aeronaves rusas y crear riesgos para los pilotos rusos que intentan apoyar a las fuerzas terrestres.

El jefe de estado ruso, Vladimir Putin, durante una reunión en el Kremlin este 1 de marzo (Reuters)

“Hay muchas cosas que están haciendo que son desconcertantes”, dijo Rob Lee, un especialista militar ruso en el Instituto de Investigación de Política Exterior. Pensó que el comienzo de la guerra sería un “uso máximo de la fuerza”. “Porque cada día que pasa hay un coste y el riesgo aumenta. Y no lo están haciendo y es realmente difícil de explicar por cualquier razón realista”.

La confusión sobre el uso que Rusia ha hecho de su fuerza aérea se produce mientras la administración del presidente Joe Biden rechaza los llamamientos de Kiev a una zona de exclusión aérea que podría arrastrar a Estados Unidos directamente a un conflicto con Rusia, cuyos planes para su fuerza aérea no están claros.

Los expertos militares han visto evidencias de una falta de coordinación de la fuerza aérea rusa con las formaciones de tropas terrestres, con múltiples columnas de tropas rusas enviadas hacia adelante más allá del alcance de su propia cobertura de defensa aérea. Eso deja a los soldados rusos vulnerables a los ataques de las fuerzas ucranianas, incluidas las recién equipadas con drones turcos y misiles antitanque estadounidenses y británicos.

David Deptula, un general de tres estrellas retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que en su día dirigió la zona de exclusión aérea sobre el norte de Irak, dijo que le sorprendía que Rusia no se esforzara más por establecer el dominio aéreo desde el principio. “Los rusos están descubriendo que coordinar operaciones multidominio no es fácil”, dijo Deptula a Reuters. “Y que no son tan buenos como presumían”.

Mientras que los rusos no han rendido lo suficiente, los militares ucranianos han superado las expectativas hasta ahora. La experiencia ucraniana de los últimos ocho años de combates con las fuerzas separatistas respaldadas por Rusia en el este estuvo dominada por una guerra de trincheras estática al estilo de la Primera Guerra Mundial.

Una mujer lleva a un niño tras huir de la invasión rusa de Ucrania, en el paso fronterizo de Siret, Rumania, este 2 de marzo de 2022 (Reuters)

En cambio, las fuerzas rusas adquirieron experiencia de combate en Siria, donde intervinieron del lado del presidente Bashar al-Assad, y demostraron cierta capacidad para sincronizar las maniobras terrestres con los ataques aéreos y de drones.

La capacidad de Ucrania de seguir volando con aviones de la fuerza aérea es una demostración visible de la resistencia del país frente a los ataques y ha sido una inyección de moral, tanto para sus propios militares como para el pueblo ucraniano, dicen los expertos. También ha dado lugar a la mitificación de las fuerzas aéreas ucranianas, incluida una historia sobre un caza ucraniano que supuestamente derribó sin ayuda seis aviones rusos, apodado en Internet “El fantasma de Kiev”.

Una comprobación de hechos de Reuters mostró cómo un clip del videojuego Digital Combat Simulator fue subtitulado erróneamente en línea para afirmar que era un avión de combate ucraniano real derribando un avión ruso.

Biden encabezó una ovación de apoyo a los ucranianos en su discurso sobre el Estado de la Unión del martes, elogiando su determinación y burlándose de Putin por pensar que podía “entrar en Ucrania” sin oposición. “En cambio, se encontró con un muro de fuerza que nunca imaginó. Se encontró con el pueblo ucraniano”, dijo Biden.

Estados Unidos estima que Rusia está utilizando algo más de 75 aviones en su invasión de Ucrania, dijo el alto funcionario estadounidense.

Antes de la invasión, los funcionarios habían estimado que Rusia había preparado potencialmente cientos de los miles de aviones de su fuerza aérea para una misión en Ucrania. Sin embargo, el alto funcionario estadounidense declinó el martes estimar cuántos aviones de combate rusos, incluidos los helicópteros de ataque, podrían estar todavía disponibles y fuera de Ucrania.

Ambas partes están asumiendo pérdidas.

“Tenemos indicios de que han perdido algunos (aviones), pero también los ucranianos”, dijo el funcionario. “El espacio aéreo se disputa activamente todos los días”.

