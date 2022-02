Las maniobras y mentiras de Moscú para promover el reconocimiento de los territorios separatistas prorrusos en Ucrania

Vladimir Putin (Reuters)

Los países occidentales y Ucrania denuncian hace semanas que un incidente, ya sea concreto o fruto de una escenificación de “bandera falsa”, otorgue un pretexto a Rusia para lanzar una ofensiva contra el país, pero el régimen de Vladimir Putin continúa lanzando acusaciones de incidentes que no hacen más que elevar la tensión.

En ese sentido, este lunes la jornada comenzó con numerosos señalamientos por parte de las autoridades rusas, con rápidas desmentidas del lado ucraniano. Y si las bolsas europeas habían iniciado con gananacias, el nerviosismo volvió pronto cuando el Kremlin rechazó a priori la reunión entre Joe Biden y Vladimir Putin, y denunció supuestos ataques.

En ese marco, Putin dijo que más tarde anunciará si reconoce la independencia de los territorios separatistas prorrusos, donde desde 2014 se libra un conflicto armado con las fuerzas ucranianas. Así, en las últimas horas ha reforzado el relato para tomar una decisión que escalaría la crisis.

“Matamos a cinco saboteadores”

Rusia aseguró que ha matado a cinco miembros de un supuesto grupo de sabotaje y reconocimiento de Ucrania que habría entrado en territorio ruso, algo que fuentes oficiales ucranianas negaron y tacharon de noticia falsa.

“Fueron eliminados en un enfrentamiento armado”, afirmó el Distrito Militar Sur, según la agencia rusa Interfax. Según el Departamento de Fronteras del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia afirmó que descubrieron esta mañana “un grupo desconocido de dos vehículos de infantería que violaron la frontera ucraniana con Rusia”. “El grupo fue parado y destruido en medio de la resistencia armada”, señaló el servicio secreto ruso, siempre de acuerdo con Interfax.

Fuentes del Gobierno ucraniano calificaron esta información de falsa y respondieron: “Ni un solo de nuestros soldados ha cruzado la frontera con Rusia, ni uno solo ha sido matado hoy”.

“Lanzaron un proyectil”

Poco antes Rusia también denunció que un proyectil lanzado desde territorio ucraniano destruyó completamente un puesto de avanzada fronterizo, algo que el Gobierno de Kiev negó igualmente.

Según dijo a la agencia rusa Interfax el FSB “un proyectil no identificado disparado desde territorio ucraniano destruyó completamente un puesto de avanzada de la Guardia Fronteriza en la región de Rostov, a unos 150 metros de la frontera ruso-ucraniana”.

Imágenes distribuidas en Rusia sobre el presunto ataque en Rostov

Por su parte, el Servicio de la Guardia Fronteriza de Ucrania respondió: “La declaración rusa sobre el bombardeo del puesto de los guardias fronterizos rusos es una provocación”.

El vocero militar ucraniano Pavlo Kovalshuk pidió cautela ante la desinformación rusa: “No podemos impedirles que produzcan esta información falsa, pero siempre podemos enfatizar que no disparamos contra infraestructuras civiles o en algún territorio en la región de Rostov o lo que sea”.

“No hubo disparos de artillería sobre las fuerzas de ocupación”, agregó el portavoz.

El video con un desliz

Los separatistas prorrusos del este de Ucrania informaron el viernes de una presunta evacuación de civiles con destino a Rusia, después de acusar a Kiev de preparar una invasión en su territorio.

Sin embargo, un análisis de los metadatos del segundo video —logrado a partir de Telegram—, acaba de revelar que el archivo fue creado hace dos días, lo que demostraría que se trata de una operación preparada.

Así lo explicó el analista e investigador Aric Toler en un hilo de Twitter el viernes, en el que afirma que “los metadatos de video para el clip en cuestión está fechado el 16 de febrero (miércoles), cuando fue supuestamente grabado hoy”.

Respuesta de Ucrania

Frente a estas campañas, el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, afirmó en un mensaje de su cuenta oficial de Twitter que Ucrania “no atacó Donetsk y Lugansk, no envió a saboteadores ni vehículos blindados de transporte de personal militar a Rusia, no bombardeó el territorio ruso, no bombardeó un punto fronterizo ruso, no efectuó actos de sabotaje”.

“Ucrania tampoco planea efectuar tales acciones”, enfatizó, al tiempo que instó a Rusia “a parar su maquinaria de fabricación de noticias falsas ahora”.

