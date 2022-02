La OTAN acusó a Rusia de engañar al mundo sobre los movimientos de tropas cerca de Ucrania

Los tanques del ejército ruso cargados en plataformas ferroviarias para regresar a su base permanente después de los ejercicios en Rusia. (Servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

Los aliados de la OTAN acusaron a Rusia de engañar al mundo al decir que estaba devolviendo algunas tropas a las bases, e informaron que, en cambio, Moscú agregó hasta 7,000 fuerzas más cerca de su tensa frontera con Ucrania. La alianza advirtió el jueves que la acumulación solo ha fortalecido su determinación.

Después de un puñado de señales positivas de Rusia que aliviaron las tensiones a principios de semana, el péndulo parecía oscilar nuevamente en la dirección opuesta. El jefe de la OTAN dio la bienvenida a las ofertas del Kremlin de seguir buscando soluciones diplomáticas, pero él y otros advirtieron que la alianza liderada por Estados Unidos aún no ha visto señales de la retirada militar que anunció Moscú.

“Hemos visto lo contrario de algunas de las declaraciones. Hemos visto un aumento de tropas en las últimas 48 horas, hasta 7.000″, dijo el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, antes de una reunión de la alianza occidental en Bruselas.

“Hablamos muy en serio”, agregó, “y vamos a enfrentar la amenaza que se plantea actualmente”.

Los ministros de defensa de la OTAN posan durante una foto grupal en la sede de la OTAN en Bruselas, el miércoles 16 de febrero de 2022. (Foto AP/Olivier Matthys)

Eso cuadraba con lo que dijo un funcionario de la administración estadounidense el miércoles.

Rusia ha concentrado más de 150.000 soldados cerca de su ex vecino soviético, lo que genera preocupaciones de que un ataque es inminente. Ninguno se materializó el miércoles, como se temía, y los ucranianos pasaron el día celebrando desafiantemente su unidad y resolución para enfrentar cualquier amenaza rusa.

Moscú dijo varias veces esta semana que algunas fuerzas se están retirando a sus bases, pero no dio prácticamente ningún detalle que permitiera una evaluación independiente y los líderes occidentales rápidamente pusieron en duda esas declaraciones. El jueves, los aliados de la OTAN volvieron a derribar las afirmaciones rusas y advirtieron que están listos para contrarrestar cualquier agresión.

“Las consecuencias de esta acumulación masiva, casi el 60% de las fuerzas de combate terrestres de Rusia en la frontera de una nación soberana, tendrán el efecto contrario”, dijo Wallace.

Rusia niega que esté planeando una invasión, pero dice que se le debe permitir proteger sus intereses de seguridad. Quiere que Occidente mantenga a Ucrania y otras naciones ex soviéticas fuera de la OTAN, detenga los despliegues de armas cerca de las fronteras rusas y haga retroceder las fuerzas de Europa del Este. Estados Unidos y sus aliados han rechazado rotundamente esas demandas, pero se ofrecieron a entablar conversaciones con Rusia sobre formas de reforzar la seguridad en Europa.

El presidente ruso Vladimir Putin gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán Olaf Scholz. (Sergey Guneev, Sputnik/ AP)

Incluso cuando Rusia parecía intentar bajar la temperatura esta semana, los aliados occidentales mantuvieron que la amenaza de un ataque seguía siendo alta.

Maxar Technologies, una compañía comercial de imágenes satelitales que ha estado monitoreando la acumulación rusa, informó que la actividad militar aumentaba continuamente cerca de Ucrania, incluido un nuevo puente de pontones y un nuevo hospital de campaña en Bielorrusia.

Un nuevo puente de pontones sobre el río Pripyat, Bielorrusia (©2022 Maxar Technologies via AP)

Esta imagen satelital del 15 de febrero de 2022 proporcionada por Maxar Technologies muestra equipo militar colocado en un convoy en el lago Donuzlav en Crimea. (Imagen satelital ©2022 Maxar Technologies vía AP)

También dijo que algunas fuerzas habían dejado un aeródromo en el país, un aliado de Rusia, pero no estaba claro a dónde fueron.

Esta imagen satelital del 15 de febrero de 2022 proporcionada por Maxar Technologies muestra helicópteros de ataque desplegados en el aeródromo de Zyabrovka en Bielorrusia. (Imagen satelital ©2022 Maxar Technologies vía AP)

Un alto funcionario de la administración de EE. UU. dijo que algunas fuerzas llegaron recientemente y que hubo un marcado aumento en las afirmaciones falsas de los rusos de que el Kremlin podría usarlas como pretexto para una invasión. El funcionario dijo que esas afirmaciones incluían informes de tumbas sin marcar de civiles presuntamente asesinados por las fuerzas ucranianas, afirmaciones de que Estados Unidos y Ucrania están desarrollando armas biológicas o químicas, y afirmaciones de que Occidente está canalizando guerrillas para matar ucranianos.

El funcionario no estaba autorizado a hablar públicamente sobre operaciones delicadas y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato. El funcionario no proporcionó evidencia subyacente para las afirmaciones.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo a ABC News que el presidente ruso, Vladimir Putin, “puede apretar el gatillo. Puede apretarlo hoy. Puede apretarlo mañana. Puede apretarlo la próxima semana. Las fuerzas están ahí si quiere renovar la agresión contra Ucrania.”

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, también rechazaron las afirmaciones rusas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en el centro, llega para asistir a un simulacro militar en las afueras de la ciudad de Rivne, en el norte de Ucrania, el miércoles 16 de febrero de 2022. (Oficina de Prensa Presidencial de Ucrania vía AP)

Mientras Ucrania se prepara para una posible invasión, las tensiones se dispararon en el conflicto en el este del país, donde los separatistas respaldados por Rusia han estado luchando contra las tropas ucranianas desde 2014.

El jueves, las autoridades separatistas de la región de Lugansk informaron de un aumento de los bombardeos ucranianos a lo largo de la tensa línea de contacto y lo describieron como una “provocación a gran escala”. El oficial separatista Rodion Miroshnik dijo que las fuerzas rebeldes han devuelto el fuego.

Ucrania cuestionó la acusación, diciendo que los separatistas habían bombardeado sus fuerzas, pero no respondieron. El comando militar ucraniano denunció que los proyectiles alcanzaron un edificio de jardín de infantes en Stanytsia Luhanska, hiriendo a dos civiles y cortando el suministro eléctrico a la mitad de la ciudad.

Un militar ucraniano camina hacia una posición de primera línea en las afueras de Popasna, en la región de Luhansk, en el este de Ucrania, el miércoles 16 de febrero de 2022. (AP Foto/Vadim Ghirda)

Una misión de observación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa aún no ha ofrecido su evaluación de la situación.

Existe la preocupación de que Rusia pueda utilizar un estallido en el este como pretexto para cruzar la frontera, aunque todavía no había señales de que la lucha fuera más grande de lo que suele ocurrir. Rusia, a su vez, expresó su preocupación de que las fuerzas de línea dura en Ucrania alentadas por Occidente pudieran lanzar un ataque para recuperar el control de las áreas rebeldes, planes que las autoridades ucranianas niegan.

Los Acuerdos de Minsk de 2015 negociados por Francia y Alemania ayudaron a poner fin a lo peor de los combates en el este de Ucrania.

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto celebrar su reunión anual sobre los acuerdos el jueves. Rusia, que ocupa la presidencia rotatoria del consejo este mes, presidirá la reunión. En la reunión del consejo del año pasado, Rusia se enfrentó a Estados Unidos y sus aliados occidentales por el conflicto en el este de Ucrania y se espera una confrontación similar este año.

(Con información de AP)

