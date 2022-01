Inglaterra y Gales prohibirán las fotos sin consentimiento a mujeres amamantando en público

Foto ilustrativa de una mujer amamantando a un bebé (Shutterstock)

Hacer fotos a mujeres amamantando a bebés en público sin su consentimiento será ilegal en Inglaterra y Gales. La propuesta forma parte de un proyecto de ley incluido en un paquete mayor actualmente en trámite en el Parlamento británico.

El ministro de Justicia del Reino Unido, Dominic Raab, señaló que la legislación busca evitar que las mujeres sean “molestadas”, ya sea para la “autogratificación” o “con fines de acoso”, según informó la cadena británica BBC.

Los diputados laboristas Jeff Smith y Stella Creasy han liderado los esfuerzos en la Cámara de los Comunes para hacer que tomar fotografías a mujeres mientras amamantan sea ilegal, después de que una ciudadana les contactara tras haber sido fotografiada mientras lo hacía en un parque.

No obstante, cuando la mujer, identificada como Julia Cooper, acudió a la Policía por el incidente, le dijeron que no podían hacer nada porque no se había cometido delito alguno.

Creasy tiene su propia experiencia en ser fotografiada mientras alimentaba a su bebé. Un adolescente le hizo una foto en un tren, tras lo que la diputada dijo en declaraciones a la BBC que fue una “experiencia horrible”.

Foto de archivo de la parlamentaria laborista Stella Creasy, impulsora de esta nueva legislación (REUTERS/John Sibley)

Según el periodico DailyMail, el proyecto de ley señala que las personas que fotografíen a madres lactantes sin su consentimiento podrían enfrentarse a dos años de cárcel. La normativa todavía debe ser examinada por el Parlamento.

“Ninguna madre primeriza debe ser acosada de esta manera”, declaró el secretario de Justicia Dominic Raab. Y añadió: “Nos hemos comprometido a hacer todo lo posible para proteger a las mujeres, hacer que se sientan más seguras y darles más confianza en el sistema judicial”.

El Ministerio de Justicia británico señaló que la creación de este delito específico proporciona “a la policía y a los fiscales la claridad y los poderes que necesitan para garantizar que los autores se enfrenten a la justicia”.

La ministra del Interior, Priti Patel, declaró: “Todos los departamentos del Gobierno trabajan para abordar y atajar todos los problemas relacionados con la violencia contra las mujeres y las niñas”. Y concluyó: “Las enmiendas sitúan la voz de las víctimas en el centro de nuestras decisiones”.

(Con información de EuropaPress)

Seguir leyendo: