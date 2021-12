Conflicto del Tigray: EEUU pidió a los grupos armados que cesen la violencia contra los civiles en Etiopía

EEUU ha subrayado el llamamiento a todos los actores armados de Etiopía para que “renuncien y pongan fin a la violencia contra los civiles” (Foto: REUTERS/Tiksa Negeri)

Estados Unidos ha mostrado este viernes su “grave preocupación” por las detenciones masivas, asesinatos y expulsiones forzadas de tigrayanos en el oeste de Tigray por parte de las fuerzas de seguridad de la región de Amhara, en medio del recrudecimiento del conflicto que ha llevado al temor de una guerra a nivel nacional entre los rebeldes del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TFLP) y las fuerzas gubernamentales.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Edward Price, a través de un comunicado, ha hecho un llamamiento a los líderes de Amhara para que “renuncien a la violencia contra los civiles”. Según las cifras ofrecidas por Naciones Unidas, 1,2 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza del oeste de Tigray desde que comenzó el conflicto, en noviembre de 2020.

Por otro lado, Washington ha reiterado su llamamiento a Eritrea para que “retire sus fuerzas de Etiopía”, mientras que ha instado a las autoridades etíopes a investigar los informes para determinar la veracidad de las detenciones y violencia contra los tigrayanos, a la vez que les ha pedido un compromiso con “procesos inclusivos y transparentes para responsabilizar a los culpables” de estos actos.

Además, ha subrayado el llamamiento a todos los actores armados de Etiopía para que “renuncien y pongan fin a la violencia contra los civiles”, mientras que han urgido a un cese de hostilidades, así como del fin “inmediato” de los abusos y violaciones de los Derechos Humanos.

La ONU ha alertado del impacto “cada vez más dramático” de la guerra sobre las necesidades humanitarias en el país (Foto: REUTERS/Kumera Gemechu)

Por último, Price ha pedido en su escrito el establecimiento de unas negociaciones sin condiciones previas, a la vez que ha instado a garantizar el acceso humanitario “sin trabas” y a iniciar un diálogo nacional inclusivo.

Este mismo viernes, el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha anunciado la puesta en marcha de una investigación internacional sobre la comisión de abusos contra los Derechos Humanos por todos los participantes en la guerra de Etiopía, comenzando por sus dos principales participantes: el Ejército etíope y el TFLP.

A su vez, la ONU ha alertado del impacto “cada vez más dramático” de la guerra sobre las necesidades humanitarias en el país.

Por su parte, las ONG Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han denunciado este jueves una nueva ola de “atrocidades” cometidas en el oeste de Tigray por parte de las fuerzas de seguridad de la vecina región de Amhara, responsables, cuentan, de detenciones, asesinatos y desplazamientos forzosos.

“Los civiles que intentaban escapar de esta nueva ola de violencia han sido atacados y asesinados. Decenas de personas han sido detenidas, o bien se enfrentan a situaciones que ponen en riesgo su vida, ya sea por torturas, hambre, o por negarles la atención médica”, han denunciado estas dos organizaciones.

HRW y Amnistía relatan cómo en los últimos dos meses han aumentando los arrestos y las desapariciones en localidades como Adebai, Humera y Rawyan (Foto: Médicos sin fronteras)

La directora de Respuesta ante las Crisis de AI, Joanne Mariner, ha lamentado que esta “nueva oleada de abusos” en la región no haya sido suficiente para “hacer sonar las alarmas” de la comunidad internacional. “Si no se actúa de manera urgente, la gente de Tigray, en particular los detenidos, corren un grave peligro”, ha avisado.

HRW y Amnistía relatan cómo en los últimos dos meses han aumentando los arrestos y las desapariciones en localidades como Adebai, Humera y Rawyan. “Estas milicias han separado familias, deteniendo a hombres jóvenes, y expulsando por la fuerza a mujeres, niños, ancianos y personas enfermas de sus hogares”, denuncian.

De acuerdo con los testimonios a los que han tenido acceso ambas organizaciones, estos grupos armados “han trasladado” en camiones a decenas de hombres y adolescentes hacia el centro de Tigray. Cuando alguien intentaba huir, “atacaban con machetes y hachas”, según una de estas fuentes.

(Con información de Europa Press)

Seguir leyendo: